Στα σχοινιά ΕΠΟ και ΚΕΔ: Όλες οι αντιδράσεις για την χοντρή γκέλα με τον Λανουά

Στα χαρακώματα βρίσκεται το ελληνικό ποδόσφαιρο και μόλις άρχισαν οι δύσκολες μέρες της θητείας του Μάκη Γκαγκάτση στην ΕΠΟ και του Στεφάν Λανουά στην ΚΕΔ. Η ΕΠΟ και η ΚΕΔ βρίσκονται στα σχοινιά, καθώς ξεσηκώθηκε κύμα αντιδράσεων με αφορμή την χοντρή γκέλα, ή αν προτιμάτε μετά την προκλητική απόφαση να κόψουν το βίντεο της τηλεκριτικής του Λανουά.

Η συγκυρία για το «μπλακ άουτ» στη διαιτησία δεν ήταν τυχαία καθώς στο ματς Ολυμπιακός-Κηφισιά 1-1 δεν δόθηκε πέναλτι-μαρς υπέρ των «ερυθρόλευκων» ενώ στο ματς ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-1 προηγούνται επιθετικά φάουλ και στα δυο γκολ των γηπεδούχων. Γίνεται αντιληπτό ότι υπήρξαν ξεκάθαρα λάθη και στα δυο παιχνίδια και ο Γκαγκάτσης με τον Λανουά έψαχναν δικαιολογία για να ρίξουν σκοτάδι στη διαιτησία, όμως δεν πείθουν ότι το βίντεο «έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης», αφού ο Λανουά άρχισε να κάνει αναλύσεις με δυο μέτρα και δυο σταθμά.

Η απόφαση να κλείσει η κάμερα των βίντεο της τηλεκριτικής είναι απαράδεκτη και εξαιτίας των αντιδράσεων η ΕΠΟ και η ΚΕΔ βρίσκονται στα σχοινιά. Ακολούθησαν βαλές κατά ριπάς κατά Λανουά, Γκαγκάτση από τους Καραπαπά, Μπούση και ΕΠΣ Πειραιά.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς άστραψε και βρόντηξε. «Ο κύριος Λανουά θέλει να συσκοτίσει προσπαθώντας να μας βγάλει τυφλούς με δικαιολογίες», τόνισε, ενώ επεσήμανε ότι «η κατάργηση της δημόσιας ανάλυσης με βίντεο από την ΚΕΔ/ΕΠΟ είναι ένα ακόμα βήμα βαθύτερα στο σκοτάδι».

Επίσης, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε: «Αν αυτή η απόφαση είναι του κυρίου Λανουά, τότε το 2026 δεν πρέπει να τον βρει στην ΚΕΔ. Το ίδιο και τους συνεργάτες του. Αν είναι απόφαση της Διοίκησης της ΕΠΟ, χωρίς αυτή η απόφαση να περάσει από τα αρμόδια όργανα, τότε μιλάμε για εκτροπή και για… ντροπή».

Πυρ και μανία είναι και ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης. «Πόσο βολικό… γιατί φοβάσαι; Δεν μπορείς να κρυφτείς από την αλήθεια. Όλοι είδαν τις μ@λ@κίες», ξέσπασε με ανάρτησή του στα social media.

Σφοδρή και η αντίδραση της ΕΠΣ Πειραιά. «Έπεσαν οι μάσκες , εκτός από ανίκανοι είναι και προκλητικοί. Από αρμόδιοι έγιναν αναρμόδιοι», γράφει στην ανακοίνωση που εξέδωσε κατά του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση και του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά.

Ο Ευαγγέλου (Αθηνών), Φωτιάς (Πέλλας), Κουμπαράκης (Κυκλάδων) επιβεβαίωσαν το χαμηλό επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας. Οι Ευαγγέλου, Κουμπαράκης (διαιτητής και VAR, αντίστοιχα) έκλεισαν τα μάτια σε καταφανέστατο πέναλτι υπέρ των Περαιωτών, του Ραμίρες στον Μπιανκόν, στο ματς Ολυμπιακός-Κηφισιά 1-1 για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Επίσης, στον αγώνα ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-1, όπου διαιτητής ήταν ο Φωτιάς και VAR ο Ευαγγέλου (καθώς είχε πάρει διπλό ορισμό) προηγούνται επιθετικά φάουλ του Λιούμπισιτς πριν από το πρώτο γκολ της ΑΕΚ και του Γιόβιτς στο δεύτερο, άρα δεν έπρεπε να μετρήσουν.

Η ΕΠΟ και ο Λανουά δεν έδειξαν ντροπή, έδειξαν ότι δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση και προτίμησαν το σκοτάδι, με την απαράδεκτη απόφαση να σταματήσουν τα βίντεο της τηλεκριτικής, μετά από κάθε αγωνιστική. Για να συνεχίσουν τα ίδια και χειρότερα, καθώς οι λάθος αποφάσεις των διαιτητών αλλοιώνουν τη βαθμολογία της Super League.