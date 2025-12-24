Πληθαίνουν οι αντιδράσεις στο ποδόσφαιρο με ΕΠΟ και Λανουά: «Εκτός από ανίκανοι είναι και προκλητικοί»

Η ακατανόητη απόφαση της ΚΕΔ – ΕΠΟ να εξαφανίσει απο κοινή θέα τον Στεφάν Λανουά και να καταργήσει τα video με τις διαιτητικές φάσεις του πρωταθλήματος (έπειτα απο την αγωνιστική… ροντέο του Σαββατοκύριακου) προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις σε ολόκληρο το φάσμα του ποδοσφαίρου.

Και ίσως για πρώτη φορά στην θητεία του Μάκη Γκαγκάτση στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία βρισκόμαστε μπροστά απο μια αχαρτογράφητη κατάσταση. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Γιάννη Σπάθα. «Έπεσαν οι μάσκες. Εκτός από ανίκανοι είναι και προκλητικοί» υποστήριξε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Πειραιά. Και οι λέξεις δείχνουν τον δρόμο:

«Και οι κρίνοντες… κρίνονται.

Έπεσαν οι μάσκες , εκτός από ανίκανοι είναι και προκλητικοί.

Από αρμόδιοι έγιναν αναρμόδιοι.

Σε λίγο θα ζητήσουν και τα ρέστα για τις δικές τους αποτυχημένες επιλογές . Μια ελληνική παροιμία λέει , ΛΑΝΟΥΑ κερνάει ΛΑΝΟΥΑ πίνει .

O αμειβόμενος Πρόεδρος της ΕΠΟ εθελοτυφλεί απέναντι στον παχυλά αμειβόμενο Γάλλο αρχιδιαιτητή ο οποίος καταστρατήγησε τον κανονισμό διαιτησίας, τον έκανε εργαλείο εκμετάλλευσης και τον αξιοποίησε ως πλυντήριο ξεπλύματος της άθλιας διαιτητικής εικόνας του φετινού πρωταθλήματος . Συστημική έχετε κάνει την επιτροπή διαιτησίας και οργανωμένα την χρησιμοποιείτε για μικροπολιτική. Βυθίζετε στο σκοτάδι το ήδη πληγωμένο ελληνικό ποδόσφαιρο .

Οι στιγμές χρειάζονται φως.

Εφόσον δεν μπορείτε και δεν το αντιλαμβάνεστε καλύτερα θα ήταν είτε να δείτε τα πράγματα αλλιώς, είτε να αποχωρήσετε».