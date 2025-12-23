Βράζει το ποδόσφαιρο με ΕΠΟ και Λανουά – Μπούσης: «Όλοι είδαν τις μ@λ@κίες» (pic)
Και ο Μιχάλης Μπούσης πήρε θέση για την ακατανόητη απόφαση της ΕΠΟ να… εξαφανίσει το βίντεο.
Με αιχμηρή ανάρτηση στα social media αντέδρασε ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, στην απόφαση της ΕΠΟ να βάλει τέλος στην ανάλυση των VIDEO με τον Στεφάν Λανουά.
Ο ισχυρός άνδρας των Κρητικών εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται ζητήματα διαφάνειας και ενημέρωσης γύρω από τη διαιτησία.
Δείτε την ανάρτηση του προέδρου της ΠΑΕ ΟΦΗ:
«Πόσο βολικό… γιατί φοβάσαι; Δεν μπορείς να κρυφτείς από την αλήθεια. Όλοι είδαν τις μ@λ@κίες».
