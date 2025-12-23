Παρασκήνιο: Γιατί η ΕΠΟ πήρε την απόφαση-σοκ να κρύψει τον Λανουά

Ενώ δυναμώνουν οι φωνές για τις κακές διαιτησίες, την ώρα που ο Λανουά έπρεπε να αγγίξει την «καυτή πατάτα» με το σχολιασμό των επίμαχων φάσεων από τους αγώνες ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0, Ολυμπιακός-Κηφισιά 1-1 και ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-1, η ΕΠΟ αποφάσισε να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα. Η ομοσπονδία κατέβασε τον διακόπτη των βίντεο της τηλεκριτικής του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και για την απόφαση αυτή προηγήθηκε πλούσιο παρασκήνιο.

Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι «το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης», όπως αναφέρει η ΕΠΟ στην ανακοίνωσή της. Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο Λανουά να σταματήσει τις «ανοιχτές» εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις με τους διαιτητές, τους βοηθούς και τους παρατηρητές της Super League, όπου κι εκεί αναλύονται οι επίμαχες φάσεις, επειδή στο Πάρκο Γουδή, μαζί και ο Γάλλος αρχιδιαιτητής, «τρελαίνονται» λόγω των διαρροών. Ετσι ο Λανουά θα κάνει ξεχωριστές συσκέψεις με τον διαιτητή, τους βοηθούς, τον τέταρτο, το VAR και τον AVAR του κάθε αγώνα και αν διαρρέει κάτι, τότε να τιμωρείται ολόκληρη η διαιτητική ομάδα! Εκεί οδηγείται το πράγμα, αν αναλογιστούμε ότι σε αυτές, αρχικά, ο Λανουά σχολίαζε επιπλέον φάσεις, όμως κατέληξε απλά να επαναλαμβάνει όσα έλεγε στα βίντεο που η ΕΠΟ αναρτούσε την ώρα που ξεκινούσαν οι εβδομαδιαίες εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις.

Γιατί η ΕΠΟ κατέβασε τον διακόπτη των ενημερωτικών προβολών βίντεο με τις επιλεγμένες φάσεις της Super League; Στο Πάρκο Γουδή είχαν καταλάβει ότι ο Λανουά έχανε και δεν κέρδιζε, παρότι ο Μάκης Γκαγκάτσης είναι αυτός που είχε ζητήσει από τον επικεφαλής της ΚΕΔ να σχολιάζει τις επίμαχες φάσεις της κάθε αγωνιστικής και ο Λανουά είχε απαντήσει ότι «δεν έχω πρόβλημα». Όμως, τα βίντεο μετατρέπονταν σε μπούμερανγκ στον Γάλλο, επειδή εκείνο που τον ενδιέφερε ήταν να τα έχει καλά με όλους. Καθόλου τυχαίο ότι το τέλος των βίντεο ήρθε με την αύξηση των παραπόνων των ομάδων για κακές διαιτησίες.

Τηλεκριτική με πισωγυρίσματα

Πάντως, το πρώτο πισωγύρισμα ήταν με το… καλημέρα. Από την αρχή των σχολιασμών του ο Λανουά δεν έβαζε όλες τις επίμαχες φάσεις, με αποτέλεσμα αυτή η απόφαση να οδηγεί σε κάθε είδους συμπεράσματα. Έγινε κουβέντα να μην γίνεται επιλογή, όμως επέμεινε να μπαίνουν 4-5 επίμαχες φάσεις από κάθε αγωνιστική, αυτές που θεωρεί ότι είναι για επιμορφωτικούς λόγους. Την ίδια ώρα οι κακές γλώσσες σχολίαζαν ότι αυτό γινόταν για να αποφεύγει κόντρες.

Το δεύτερο πισωγύρισμα έγινε την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, καθώς δεν είχε δημιουργηθεί πρόβλημα με την τηλεκριτική του την πρώτη χρονιά του Λανουά στην Ελλάδα. Η διαιτησία είναι χειρότερη από πέρσι και ο Λανουά κατηγορήθηκε ότι σχολίαζε με διαφορετικό τρόπο παρόμοιες φάσεις, με αποτέλεσμα η τηλεκριτική του να υποβιβάζεται σε αξία και παράλληλα να μπερδεύει και τους διαιτητές.

Ένα παράδειγμα αποτελεί ο σχολιασμός του στον αγώνα Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 2-3, όπου οι ρέφερι έμειναν άφωνοι και άρχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα απορίας και έκπληξης, ακούγοντάς τον να λέει ότι ο Σιδηρόπουλος έπρεπε να βγάλει κίτρινη και όχι κόκκινη κάρτα στον Μεϊτέ. Μάλιστα, στο ίδιο βίντεο είχε συμπεριλάβει και φάση από παρόμοιο μαρκάρισμα σε άλλο ματς, υποστηρίζοντας ότι ήταν σωστή η κόκκινη (στο Λιάσο) σε άλλο ματς της ίδιας αγωνιστικής (Κηφισιά-Πανσερραϊκός)!

Με βάση τα παραπάνω η ΕΠΟ αποκτούσε ένα επιπλέον πρόβλημα. Εκτός από τις αντιδράσεις για τις κακές διαιτησίες, υπήρχαν και αντιδράσεις για την ανάλυση του Λανουά, ειδικά αν επρόκειτο για ανάλυση που «συγκρούονταν» με προηγούμενες φάσεις-καρμπόν.

Για να χρυσωθεί το χάπι

Η ΕΠΟ πήρε την απόφαση για… στοπ στα βίντεο του Λανουά και περιμένει-ελπίζει να πέσουν οι τόνοι στη διαιτησία. Επίσης, κατάλαβε ότι όλο αυτό έκανε ζημιά στην εικόνα του Γάλλου. Τώρα, στην ομοσπονδία εξετάζουν το ενδεχόμενο να καλεί κάθε δέκα αγωνιστικές παράγοντες ομάδων και δημοσιογράφους και ο Λανουά να κάνει ανάλυση των φάσεων των προηγούμενων αγωνιστικών, τότε που η πατάτα δεν θα είναι τόσο καυτή. Πάντως, στην ποδοσφαιρική πιάτσα επικρατεί η εντύπωση ότι όλα γίνονται για να χρυσωθεί το χάπι και να μείνει ο Λανουά και την επόμενη σεζόν, αν και οι περισσότερες ομάδες δεν τον στηρίζουν.

Επειδή βίντεο της τηλεκριτικής και εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις πάνε μαζί, ο Λανουά είχε «δείξει» από την προηγούμενη εβδομάδα ότι συζητούσε να «κόψει» την προβολή των βίντεο της τηλεκριτικής. Είχε ευχηθεί «Καλά Χριστούγεννα» στους διαιτητές και τους είχε ζητήσει να προσέξουν στο διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος.