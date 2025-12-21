Ο Ευαγγέλου και το «βραχυκύκλωμα» των διαιτητών από τον Λανουά

Πώς να δώσει πέναλτι ο Ευαγγέλου (Αθηνών) στο 90+11’ του αγώνα Ολυμπιακός-Κηφισιά 1-1, στη γροθιά του γκολκίπερ Ραμίρες στο κεφάλι του Μπιανκόν, όταν ο Βεργέτης (Αρκαδίας)… εξαφανίστηκε-τιμωρήθηκε για τρεις αγωνιστικές επειδή ο Λανουά ανακάλυψε ότι δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στο ματς του πρώτου γύρου με την Κηφισιά, αν και όλοι είδαν χέρι του Αμανί, μετά από κλήση του Παπαδόπουλου (Μακεδονίας) στο VAR; Πώς να καλέσει ο Κουμπαράκης (Κυκλάδων) τον διαιτητή του αγώνα της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League Ευαγγέλου (Αθηνών) όταν υπάρχουν τέτοια παραδείγματα; Όμως, εκεί φαίνεται η προσωπικότητα του διαιτητή. Για αυτό, ακόμη και ο Λανουά παραδέχεται ότι πρέπει να περάσουν 4-5 χρόνια για να σφυρίξουν ντέρμπι.

Πώς να δώσουν οι Ευαγγέλου, Κουμπαράκης το πέναλτι στον Μπιανκόν, όταν ο Λανουά για να κάνει δημόσιες σχέσεις είχε αποφανθεί στην τηλεκριτική του ότι κακώς οι Βεργέτης, Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) έδωσαν πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς και κατά της ΑΕΚ σε έξοδο του Στρακόσα και σπρώξιμο στον Τεττέη. Για αυτή τη φάση ο Λανουά, πάλι για να κάνει δημόσιες σχέσεις, «γνωμάτευσε» ότι δεν υπάρχει ριψοκίνδυνο παίξιμο. Όμως η φάση με τους Ραμίρες, Μπιανκόν είναι ριψοκίνδυνο παίξιμο καθώς ο γκολκίπερ δεν βρήκε τη μπάλα αλλά το κεφάλι του Μπιανκόν, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος. Επίσης, στο Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3, ο Στρακόσια έσπρωξε τον Τεττέη και η μπάλα έπεσε δίπλα τους. Συμπέρασμα: ένας καλός διαιτητής (σ.σ. ισχύει για τους Ευαγγέλου, Κουμπαράκη) καταλαβαίνει ότι οι δυο φάσεις είναι διαφορετικές.

Επίσης, δεν περνά απαρατήρητη μια ακόμη παράμετρος. Η ασυλία που είχαν κάποιοι διαιτητές για συγκεκριμένα λάθη.

Για παράδειγμα, ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) δεν τιμωρήθηκε αν και θα μπορούσε να αλλοιώσει αποτέλεσμα κατά του Ολυμπιακού στο ματς με την ΑΕΛ καθώς χρειάστηκε VAR για να δώσει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού ενώ κακώς έδωσε υπέρ της ΑΕΛ και το πήρε πίσω με δεύτερη παρέμβαση του Φωτιά. Δεν έχει σημασία αν ο Τσακαλίδης διόρθωσε τα λάθη λόγω του VAR, καθώς πρόκειται για λάθη.

Αντίθετα, οι Τσακαλίδης, Ζαμπαλάς (Ηπείρου) μπήκαν στο… ψυγείο επειδή έδωσαν πέναλτι, κακώς σύμφωνα με την ΚΕΔ, κατά του Παναθηναϊκού στο εκτός έδρας παιχνίδι του με τον Παναιτωλικό. Μαζί τιμωρήθηκε και ο Τσακαλίδης που ήταν διαιτητής του προαναφερόμενου αγώνα. Προσέξτε δεν αλλοίωσαν αποτέλεσμα αγώνα, επειδή ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1.

Ο Τσιμεντερίδης της ΕΠΣ Κοζάνης (Αστέρας-ΠΑΟΚ 3-3) τιμωρήθηκε επειδή δεν έδωσε απευθείας το ένα από τα δυο πέναλτι στον ΠΑΟΚ και το έδωσε μέσω VAR!

Ετσι γίνεται το «βραχυκύκλωμα» των διαιτητών, με ευθύνη του Λανουά. Ετσι, δημιουργείται διαιτητική φιλοσοφία υπέρ συγκεκριμένων ομάδων και κατά άλλων ομάδων. Ετσι δημιουργούντα τα δυο μέτρα και τα δυο σταθμά στη διαιτησία.