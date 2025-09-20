sports betsson
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
20.09.2025 | 22:26
Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη - Εξαφανίστηκαν δυο 14χρονοι
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο Ευαγγέλου γλίτωσε τον ΠΑΟΚ από τα χειρότερα (0-0 με τον Παναιτωλικό)
Ποδόσφαιρο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:27

Ο Ευαγγέλου γλίτωσε τον ΠΑΟΚ από τα χειρότερα (0-0 με τον Παναιτωλικό)

Ο VAR Ευαγγέλου έδωσε βαθμό στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Σιδηρόπουλος κλήθηκε δυο φορές και ακύρωσε γκολ του Παναιτωλικού στο 77’, ενώ στο 82’ τον άφησε με δέκα παίκτες. Αποδοκιμάστηκε ο ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Spotlight

Σωσίβιο στον ΠΑΟΚ από τον Ευαγγέλου. Ο Αθηναίος ήταν VAR στην Τούμπα και έδωσε βαθμό στον ΠΑΟΚ (0-0 με τον Παναιτωλικό).

Δείτε εδώ τα στιγμιότυπα

Το διαιτητικά όργια στην Τούμπα δεν είχαν τέλος. Εφευρέθηκαν αστειότητες από τον Ευαγγέλου για να μη χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Παναιτωλικό. Στο 77′ ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) κλήθηκε από τον Ευαγγέλου σε on field review και ακύρωσε γκολ του Παναιτωλικού στο 77’ για φάουλ στην περιοχή της ομάδας του Αγρινίου, ενώ στο 82’ την άφησε με δέκα παίκτες καθώς ο Σιδηρόπουλος κλήθηκε να αποβάλει τον Γκαρσία για φάση που δεν είχε δείξει ούτε κίτρινη!

Κι όμως, ο VAR Ευαγγέλου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως MVP του ΠΑΟΚ! Οι Θεσσαλονικείς αποδοκιμάστηκαν στο τέλος του αγώνα από τους οπαδούς τους. Εψαχναν τη νίκη που είχαν ανάγκη καθώς προέρχονταν από βαριά ήττα στη Λιβαδειά (4-1) για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, αλλά και για να αποκτήσουν ηθικό ενόψει του αγώνα της Τετάρτης (24/9) στην Τούμπα με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Από την πλευρά του ο Παναιτωλικός έσπασε παράδοση, καθώς προέρχονταν από 21 σερί ήττες στα τελευταία ματς με τον ΠΑΟΚ!

Στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ είχε πρόβλημα στην τελική προσπάθεια και παράλληλα έμπαινε δύσκολα στην περιοχή του Παναιτωλικού. Οι Θεσσαλονικείς, που κυκλοφορούσαν τη μπάλα από τα πλάγια, απείλησαν αλλά όχι με κάποια σπουδαία ευκαιρία. Τα πλάνα του Λουτσέσκου δεν άλλαξαν με την αναγκαστική αλλαγή του Πέλκα και την είσοδο του Κωνσταντέλια.

Φλυαρία, φλυαρία, φλυαρία. Ο ΠΑΟΚ είχε χώρους που δεν εκμεταλλεύονταν. Με 80 % κατοχή της μπάλας από τον γηπεδούχο, ο Παναιτωλικός με σύστημα 4-2-3-1 δεν πέρασε δύσκολες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, απλά αμύνονταν καθώς ο ΠΑΟΚ διαβάζονταν εύκολα, δεδομένου ότι πίεζε μόνο από αριστερά. Στα αξιοσημείωτα ότι ο Παβλένκα δυσκολεύτηκε να αποκρούσει το σουτ του Σιέλη από τα 40 μέτρα (38’).

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα χάθηκε από τον Ζίφκοβιτς στο 51’, ο οποίος σούταρε άουτ από πλάγια δεξιά, μετά από φοβερή ενέργεια και πάσα του Κωνσταντέλια. Ακολούθησε (54’) νέα ευκαιρία με κεφαλιά του Μεϊτέ, όμως ο Γιακουμάκης έσωσε αντί να σκοράρει! Μοιραίος και στο 56’ ο Γιακουμάκης σε μια ακόμη ευκαιρία.

Στο 64’ θα μπορούσε να σκοράρει και ο Παναιτωλικός, όμως ο Παβλένκα μπλόκαρε την κεφαλιά του Ενκολολό. Από τότε ο Παναιτωλικός άρχισε να δείχνει διάθεση να πιέσει, βρήκε χώρους και σκόραρε στο 75’ με τον Αλεξιτς με πλασέ, μετά από απόκρουση του Παβλένκα σε σουτ του Μίχαλακ. Όμως, ο Σιδηρόπουλος ακύρωσε το γκολ επειδή η φάση ξεκίνησε από φάουλ του Σιέλη στον Γιακουμάκη κοντά στην περιοχή του Παναιτωλικού, στο ξεκίνημα της αντεπίθεσης!

Στο 82’ ο Σιδηρόπουλος κλήθηκε ξανά από τον Ευαγγέλου και απέβαλε με κόκκινη κάρτα τον Γκαρσία, επειδή θεώρησε ότι πάτησε τον Γιακουμάκη, τον οποίο αγκάλιασε. Στη συγκεκριμένη φάση ο ρέφερι δεν έβγαλε ούτε κίτρινη. Επίσξης, ο Ευαγγέλου έκανε κουρέλι το… πρωτόκολλο του VAR καθώς δεν προβλέπονταν ανασκόπηση της φάσης που ήταν μόνο για κίτρινη κάρτα που όπως αναφέραμε δεν έβγαλε ο Σιδηρόπουλος.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να απειλεί, χωρίς και πάλι να κάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού Τσάβες είχε κατεβάσει τα ρολά.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού Τσάβες, ο οποίος με τις αποκρούσεις του κράτησε απαραβίαστη την εστία του.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο VAR Ευαγγέλου έκανε τα «μαγικά» του στο VAR για να μην κερδίσει ο Παναιτωλικός.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Γιακουμάκης ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Σε μια φάση έσωσε τον Παναιτωλικό αντί να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Σιδηρόπουλος έσπρωξε τον ΠΑΟΚ. Σο 77’ κλήθηκε στο VAR και ακύρωσε του Παναιτωλικού στο 75’. Στο 82’ άφησε τον Παναιτωλικό με δέκα παίκτες, καθώς κλήθηκε ξανά στο VAR και απέβαλε τον Γκαρσία.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Τα παραπάνω «όργια» είναι ευθύνη του Ευαγγέλου. Αν αυτός είναι ο καλύτερος VAR, καθώς τον έχουν στείλει σε σεμινάρια του εξωτερικού φανταστείτε τους χειρότερους!

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (72’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (72’ Ντεσπόντοφ), Τάισον, Πέλκας (16’ λόγω τραυμ. Κωνσταντέλιας), Γιακουμάκης (86’ Τσάλοφ).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάνης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος (80’ Στάγιτς), Σιέλης, Γκαρσία, Μανρίκε, Κόγιτς (57’ Μπουχαλάκης), Κοντούρης (80’ Νικολάου), Μίχαλακ, Μπελεβώνης (57’ Ενκολολό), Εστεμπάν, Αγκίρε (72’ Αλεξιτς).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει (Κυριακή 28/9) τον Αστέρα στην Τρίπολη και την ίδια μέρα ο Παναιτωλικός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό.

Headlines:
Financial Times
Μήπως η Αμερική εισέρχεται σε μια νέα εποχή Μακαρθισμού;

Μήπως η Αμερική εισέρχεται σε μια νέα εποχή Μακαρθισμού;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

World
Τουρκία: Lockheed Martin και Boeing κοντά σε deal

Τουρκία: Lockheed Martin και Boeing κοντά σε deal

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι 2-1: Νίκη «ανάσα» για τους «διάβολους» (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

Νίκη «βάλσαμο» για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Τσέλσι! (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την αποβολή του Σάντσεθ στο 5' και πήρε σημαντική νίκη 2-1 επί της Τσέλσι, παρότι έμεινε και επίσης με 10 για ένα ημίχρονο λόγω αποβολής του Κασεμίρο.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κηφισιά – Άρης 0-1: «Απόδραση» με Μισεουί στο 87′ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

3X3 με Χιμένεθ ο Άρης, νίκησε και την Κηφισιά (vid)

Του... πάει το Αγρίνιο του Άρη και ο Μανόλο Χιμένεθ. Μετά τη νίκη στο Κύπελλο επί του Παναιτωλικού, οι κίτρινοι νικούν στο ίδιο γήπεδο και την Κηφισιά με 1-0. Τρία στα τρία με τον Μανόλο Χιμένεθ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Μάρας συστήθηκε με γκολ και ο Πανσερραϊκός έκανε σεφτέ (1-1)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

Ο Μάρας συστήθηκε με γκολ και ο Πανσερραϊκός έκανε σεφτέ (1-1)

Χρυσή αλλαγή αποδείχθηκε ο Μάρας, καθώς ο Μαυροβούνιος ισοφάρισε στο 69’ τον Ατρόμητο και ο Πανσερραϊκός πήρε το πρώτο του βαθμό, ενώ είχε και δοκάρι. Παράπονα από τη διαιτησία οι Περιστεριώτες.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Αστέρας Τρίπολης για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
EE: Προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Δούναι και λαβείν 21.09.25

Η ΕΕ προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η ΕΕ σχεδιάζει να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ για την Ουγγαρία, από αυτά που είχε παγώσει για παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου, αν εξασφαλίσει συμφωνία για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θεσσαλονίκη: Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία της 59χρονης – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της
Ελλάδα 20.09.25

Θεσσαλονίκη: Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία της 59χρονης – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της

Σε προσωπικές και οικογενειακές διάφορες αποδίδεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η δολοφονία της άτυχης γυναίκας από τον ετεροθαλή αδερφός της στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Η Πάμελα Άντερσον συνεργάζεται με τους γιους της για την παραγωγή μιας σειράς βασισμένης στο «Barb Wire»
Επόμενα βήματα 20.09.25

Η Πάμελα Άντερσον συνεργάζεται με τους γιους της για την παραγωγή μιας σειράς βασισμένης στο «Barb Wire»

Η Πάμελα Άντερσον πρωταγωνίστησε στην ταινία «Barb Wire» το 1996, υποδυόμενη τον ομώνυμο χαρακτήρα που δημιούργησε ο Κρις Γουόρνερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ
Πυρηνικά 20.09.25

Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ

Τρεις προϋποθέσεις έθεσαν οι Ευρωπαίοι για να μην επιβληθούν κυρώσεις στο Ιράν, καθώς η σχετική απόφαση του ΟΗΕ μπορεί να είναι αναστρέψιμη για μια εβδομάδα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»
Κόσμος 20.09.25

Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ απαίτησε από τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το σχετικό ρεπορτάζ, να υποβάλουν τα θέματά τους στο Πεντάγωνο προς έγκριση, σε μια σκοτεινή στιγμή για την δημοσιογραφία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» στο κενό [βίντεο]
Δείτε πλάνα 20.09.25

Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» στο κενό - Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα επικίνδυνο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λαμία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και τους περαστικούς της περιοχής

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς – Το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει
«Όλοι στην απεργία» 20.09.25

Κουτσούμπας: Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς – Το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει

Στις εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» στην Θεσσαλονίκη μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση τόσο για τις πολιτικές της, όπως το 13ωρο, όσο και για τη στάση της στο Μεσανατολικό

Σύνταξη
«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών των ΗΠΑ
ΗΠΑ 20.09.25

«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών

Οι αξιωματούχοι της ICE αναζητούν νέες εγκαταστάσεις για να υποστηρίξουν τα σχέδια πρόσληψης χιλιάδων νέων υπαλλήλων και δικηγόρων για θέματα απέλασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι 2-1: Νίκη «ανάσα» για τους «διάβολους» (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

Νίκη «βάλσαμο» για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Τσέλσι! (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την αποβολή του Σάντσεθ στο 5' και πήρε σημαντική νίκη 2-1 επί της Τσέλσι, παρότι έμεινε και επίσης με 10 για ένα ημίχρονο λόγω αποβολής του Κασεμίρο.

Σύνταξη
Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών
«Καλές προθέσεις» 20.09.25

Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών

Mιλώντας στο ντοκιμαντέρ Chain Reactions, ο Πέιτον Όσβαλτ μίλησε για την συμμετοχή σε μια «ημέρα δραστηριοτήτων για παιδιά με αφορμή το Halloween» η οποία περιελάμβανε την προβολή του «Nosferatu».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο