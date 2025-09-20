Ο Ευαγγέλου γλίτωσε τον ΠΑΟΚ από τα χειρότερα (0-0 με τον Παναιτωλικό)

Σωσίβιο στον ΠΑΟΚ από τον Ευαγγέλου. Ο Αθηναίος ήταν VAR στην Τούμπα και έδωσε βαθμό στον ΠΑΟΚ (0-0 με τον Παναιτωλικό).

Δείτε εδώ τα στιγμιότυπα

Το διαιτητικά όργια στην Τούμπα δεν είχαν τέλος. Εφευρέθηκαν αστειότητες από τον Ευαγγέλου για να μη χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Παναιτωλικό. Στο 77′ ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) κλήθηκε από τον Ευαγγέλου σε on field review και ακύρωσε γκολ του Παναιτωλικού στο 77’ για φάουλ στην περιοχή της ομάδας του Αγρινίου, ενώ στο 82’ την άφησε με δέκα παίκτες καθώς ο Σιδηρόπουλος κλήθηκε να αποβάλει τον Γκαρσία για φάση που δεν είχε δείξει ούτε κίτρινη!

Κι όμως, ο VAR Ευαγγέλου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως MVP του ΠΑΟΚ! Οι Θεσσαλονικείς αποδοκιμάστηκαν στο τέλος του αγώνα από τους οπαδούς τους. Εψαχναν τη νίκη που είχαν ανάγκη καθώς προέρχονταν από βαριά ήττα στη Λιβαδειά (4-1) για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, αλλά και για να αποκτήσουν ηθικό ενόψει του αγώνα της Τετάρτης (24/9) στην Τούμπα με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Από την πλευρά του ο Παναιτωλικός έσπασε παράδοση, καθώς προέρχονταν από 21 σερί ήττες στα τελευταία ματς με τον ΠΑΟΚ!

Στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ είχε πρόβλημα στην τελική προσπάθεια και παράλληλα έμπαινε δύσκολα στην περιοχή του Παναιτωλικού. Οι Θεσσαλονικείς, που κυκλοφορούσαν τη μπάλα από τα πλάγια, απείλησαν αλλά όχι με κάποια σπουδαία ευκαιρία. Τα πλάνα του Λουτσέσκου δεν άλλαξαν με την αναγκαστική αλλαγή του Πέλκα και την είσοδο του Κωνσταντέλια.

Φλυαρία, φλυαρία, φλυαρία. Ο ΠΑΟΚ είχε χώρους που δεν εκμεταλλεύονταν. Με 80 % κατοχή της μπάλας από τον γηπεδούχο, ο Παναιτωλικός με σύστημα 4-2-3-1 δεν πέρασε δύσκολες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, απλά αμύνονταν καθώς ο ΠΑΟΚ διαβάζονταν εύκολα, δεδομένου ότι πίεζε μόνο από αριστερά. Στα αξιοσημείωτα ότι ο Παβλένκα δυσκολεύτηκε να αποκρούσει το σουτ του Σιέλη από τα 40 μέτρα (38’).

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα χάθηκε από τον Ζίφκοβιτς στο 51’, ο οποίος σούταρε άουτ από πλάγια δεξιά, μετά από φοβερή ενέργεια και πάσα του Κωνσταντέλια. Ακολούθησε (54’) νέα ευκαιρία με κεφαλιά του Μεϊτέ, όμως ο Γιακουμάκης έσωσε αντί να σκοράρει! Μοιραίος και στο 56’ ο Γιακουμάκης σε μια ακόμη ευκαιρία.

Στο 64’ θα μπορούσε να σκοράρει και ο Παναιτωλικός, όμως ο Παβλένκα μπλόκαρε την κεφαλιά του Ενκολολό. Από τότε ο Παναιτωλικός άρχισε να δείχνει διάθεση να πιέσει, βρήκε χώρους και σκόραρε στο 75’ με τον Αλεξιτς με πλασέ, μετά από απόκρουση του Παβλένκα σε σουτ του Μίχαλακ. Όμως, ο Σιδηρόπουλος ακύρωσε το γκολ επειδή η φάση ξεκίνησε από φάουλ του Σιέλη στον Γιακουμάκη κοντά στην περιοχή του Παναιτωλικού, στο ξεκίνημα της αντεπίθεσης!

Στο 82’ ο Σιδηρόπουλος κλήθηκε ξανά από τον Ευαγγέλου και απέβαλε με κόκκινη κάρτα τον Γκαρσία, επειδή θεώρησε ότι πάτησε τον Γιακουμάκη, τον οποίο αγκάλιασε. Στη συγκεκριμένη φάση ο ρέφερι δεν έβγαλε ούτε κίτρινη. Επίσξης, ο Ευαγγέλου έκανε κουρέλι το… πρωτόκολλο του VAR καθώς δεν προβλέπονταν ανασκόπηση της φάσης που ήταν μόνο για κίτρινη κάρτα που όπως αναφέραμε δεν έβγαλε ο Σιδηρόπουλος.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να απειλεί, χωρίς και πάλι να κάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού Τσάβες είχε κατεβάσει τα ρολά.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού Τσάβες, ο οποίος με τις αποκρούσεις του κράτησε απαραβίαστη την εστία του.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο VAR Ευαγγέλου έκανε τα «μαγικά» του στο VAR για να μην κερδίσει ο Παναιτωλικός.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Γιακουμάκης ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Σε μια φάση έσωσε τον Παναιτωλικό αντί να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Σιδηρόπουλος έσπρωξε τον ΠΑΟΚ. Σο 77’ κλήθηκε στο VAR και ακύρωσε του Παναιτωλικού στο 75’. Στο 82’ άφησε τον Παναιτωλικό με δέκα παίκτες, καθώς κλήθηκε ξανά στο VAR και απέβαλε τον Γκαρσία.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Τα παραπάνω «όργια» είναι ευθύνη του Ευαγγέλου. Αν αυτός είναι ο καλύτερος VAR, καθώς τον έχουν στείλει σε σεμινάρια του εξωτερικού φανταστείτε τους χειρότερους!

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (72’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (72’ Ντεσπόντοφ), Τάισον, Πέλκας (16’ λόγω τραυμ. Κωνσταντέλιας), Γιακουμάκης (86’ Τσάλοφ).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάνης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος (80’ Στάγιτς), Σιέλης, Γκαρσία, Μανρίκε, Κόγιτς (57’ Μπουχαλάκης), Κοντούρης (80’ Νικολάου), Μίχαλακ, Μπελεβώνης (57’ Ενκολολό), Εστεμπάν, Αγκίρε (72’ Αλεξιτς).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει (Κυριακή 28/9) τον Αστέρα στην Τρίπολη και την ίδια μέρα ο Παναιτωλικός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό.