Αποδοκιμασίες από τον κόσμο του ΠΑΟΚ μετά την απώλεια βαθμών με Παναιτωλικό

Μετά το «βαρύ» 4-1 στο Κύπελλο από τον Λεβαδειακό ο ΠΑΟΚ αναζητούσε «λύτρωση» στην 4η αγωνιστική της Super League, όμως μετά από μια πολύ κακή εμφάνιση έμεινε στο 0-0 με τον Παναιτωλικό κι έτσι ακολούθησε «ξέσπασμα» από τους οπαδούς του.

Παρά το γεγονός ότι και το γκολ των φιλοξενούμενων στο 77′ ακυρώθηκε και στο 82′ η ομάδα του Πετράκη έμεινε με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Γκαρσία, παίκτες του Λουτσέσκου δεν κατάφερε να πετύχει ούτε ένα γκολ, με αποτέλεσμα οι ασπρόμαυροι τα… άκουσαν για τα καλά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Σιδηρόπουλου ακούστηκε από τις κερκίδες ένα μακρόσυρτο «00υυυυυυ», ενώ στην κίνηση των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ να πάνε προς τον κόσμο προκειμένου να ζητήσουν συγγνώμη οι αποδοκιμασίες έγινε ακόμη έντονες.