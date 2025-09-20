Super League: Η βαθμολογία μετά την γκέλα του ΠΑΟΚ (pic)

Δράση στην 4η αγωνιστική της Super League με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις σε Αγρίνιο, Σέρρες, Βόλο και Τούμπα.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, ο Άρης κατάφερε να επικρατήσει της Κηφισιάς με 1-0 και να φτάσει τους 9 βαθμούς, αφήνοντας την αντίπαλό του στους 4. Παράλληλα, Πανσερραϊκός και Ατρόμητος έμειναν ισόπαλοι 1-1. Οι Σερραίοι πήραν τον πρώτο τους πόντο, ενώ οι Περιστεριώτες πήγαν στους 4.

Στα βραδινά ματς, ο Βόλος πήρε μεγάλη νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-1, ανεβαίνοντας στους 6 βαθμούς, ενώ οι Αρκάδες έμειναν στον έναν. Τέλος, ο ΠΑΟΚ γκέλαρε με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα, μένοντας στο 0-0. Στους 10 οι Θεσσαλονικείς, στους 4 πόντους οι Αγρινιώτες.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Κηφισιά – Άρης 0-1

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 1-1

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

17:30 ΑΕΛ – ΑΕΚ

18:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ

21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

18:00 Ολυμπιακός-Λεβαδειακός

20:30 Άρης-Πανσερραϊκός

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

17:00 ΑΕΚ-Βόλος

19:00 ΟΦΗ-Κηφισιά

20:30 Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΟΚ

21:00 Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

18:00 Ατρόμητος-ΑΕΛ