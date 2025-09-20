Super League: Η βαθμολογία μετά την γκέλα του ΠΑΟΚ (pic)
Πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά τα πρώτα παιχνίδια της 4ης αγωνιστική της Super League - Αποτελέσματα και πρόγραμμα.
Δράση στην 4η αγωνιστική της Super League με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις σε Αγρίνιο, Σέρρες, Βόλο και Τούμπα.
Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, ο Άρης κατάφερε να επικρατήσει της Κηφισιάς με 1-0 και να φτάσει τους 9 βαθμούς, αφήνοντας την αντίπαλό του στους 4. Παράλληλα, Πανσερραϊκός και Ατρόμητος έμειναν ισόπαλοι 1-1. Οι Σερραίοι πήραν τον πρώτο τους πόντο, ενώ οι Περιστεριώτες πήγαν στους 4.
Στα βραδινά ματς, ο Βόλος πήρε μεγάλη νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-1, ανεβαίνοντας στους 6 βαθμούς, ενώ οι Αρκάδες έμειναν στον έναν. Τέλος, ο ΠΑΟΚ γκέλαρε με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα, μένοντας στο 0-0. Στους 10 οι Θεσσαλονικείς, στους 4 πόντους οι Αγρινιώτες.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
Κηφισιά – Άρης 0-1
Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 1-1
Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 2-1
ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου
17:30 ΑΕΛ – ΑΕΚ
18:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ
21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
18:00 Ολυμπιακός-Λεβαδειακός
20:30 Άρης-Πανσερραϊκός
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
17:00 ΑΕΚ-Βόλος
19:00 ΟΦΗ-Κηφισιά
20:30 Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΟΚ
21:00 Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
18:00 Ατρόμητος-ΑΕΛ
