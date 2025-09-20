sports betsson
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Κηφισιά – Άρης 0-1: «Απόδραση» με Μισεουί στο 87′ (vid)
Ποδόσφαιρο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:05

Κηφισιά – Άρης 0-1: «Απόδραση» με Μισεουί στο 87′ (vid)

Του... πάει το Αγρίνιο του Άρη και ο Μανόλο Χιμένεθ. Μετά τη νίκη στο Κύπελλο επί του Παναιτωλικού, οι κίτρινοι νικούν στο ίδιο γήπεδο και την Κηφισιά με 1-0. Τρία στα τρία με τον Μανόλο Χιμένεθ!

Ο Άρης τα βρήκε «σκούρα» στο γήπεδο του Παναιτωλικού για 87′, παρότι η Κηφισιά έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 45+4′ (απευθείας κόκκινη στον Χουχούμη), ωστόσο σε εκείνο το λεπτό ο Γκαμπριέλ Μισεουί λύτρωσε την ομάδα του και με πλασέ της χάρισε τη νίκη με 1-0, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα του  Μανόλο Χιμένεθ είχε την υπεροχή σε όλο το 90λεπτο, όχι όμως και παρά πολλές κλασικές φάσεις απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα των τυπικά γηπεδούχων, εν τέλει όμως δικαιώθηκε για την υπομονή και την επιμονή που επέδειξε ως το φινάλε της αναμέτρησης.

Στους 9 βαθμούς ο «Θεός του πολέμου» σε τέσσερα παιχνίδια μετά την 3η νίκη του, ενώ έχει κάνει το 3Χ3 με τον Ισπανό τεχνικό στον πάγκο του. Στους 4 βαθμούς παρέμεινε η Κηφισιά που δεν έκανε καλό παιχνίδι, μετά από την 2η ήττα της στο πρωτάθλημα.

Πώς παρατάχθηκαν Κηφισιά και Άρης

Ο Χιμένεθ παρέταξε την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Διούδη, τον Τεχέρο στο δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Μεντίλ στο αριστερό, ενώ Άλβαρο και Φαμπιάνο αποτέλεσαν το κεντρικό δίδυμο.

Οι Μόντσου και Ράτσιτς ήταν τα δύο αμυντικά χαφ, ο Μορουτσάν κάλυψε τη δεξιά πτέρυγα της μεσαίας γραμμής, ο Ντούντου την αριστερή και ο Γαλανόπουλος πίσω από τον μοναδικό φορ Μορόν.

Επίσης με σύστημα 4-2-3-1 παρέταξε την Κηφισιά και ο Σεμπάστιαν Λέτο. Συγκεκριμένα με τον Ξενόπουλο στην εστία τους Χουχούμη, Σόοουζ, Ποκόρνι και Σιμον από τα αριστερά προς τα δεξιά, τους Βιγιαφάνιες και Πέρεθ ως αμυντικά χάφ, τον Αντονις στο αριστερό άκρο της επίθεσης, τον Παντελίδη στο δεξιό και τον Πόμπο ως επιτελικό πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Τεττέη.

Την πρωτοβουλία των κινήσεων ο Άρης, λίγες οι φάσεις στο Α’ μέρος

Σε ένα πρώτο ημίχρονο με λίγες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες, ο Άρης είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων (από τα αριστερά κυρίως), απείλησε κάποιες φορές (με Γαλανόπουλου, Ντουντού, και Μορόν), όμως η αλήθεια ήταν οτι η ομάδα του Χιμένεθ δεν βρήκε πολλούς διαδρόμους απέναντι στην άμυνα των γηπεδούχων.

Από την πλευρά της η Κηφισιά έπαιζε περισσότερο πίσω από τη μπάλα και προσπαθούσε να εκμεταλλευθεί την ταχύτητα των Τεττέτη και Πόμπο στην κόντρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έγινε ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Το γκολ που ακυρώθηκε και η αποβολή του Χουχούμη

Στο 19′ στην πιο καλή της στιγμή η Κηφισιά εκμεταλλεύθηκε λάθος του του Άλβαρο, με τον Τεττέη να φεύγει εξαιρετικά στην κόντρα, να πασάρει στον Πόμπο και εκείνος να σκοράρει. Ωστόσο υπήρχε ξεκάθαρο χέρι του Τεττέη και έτσι το τέρμα ακυρώθηκε σωστά μετά από έλεγχο του VAR.

Στο 43 οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν όταν μετά και πάλι από έλεγχο του VAR, ο διαιτητής Γιουματζίδης άλλαξε την κίτρινη που είχε δείξει στον Χουχούμη για πάτημα με τις τάπες στο πόδι του Μορόν σε κόκκινη.

Από μία αναγκαστική αλλαγή

Στο πρώτο μέρος οι δύο ομάδες υποχρεώθηκαν να κάνουν από μία αναγκαστική αλλαγή καθώς για τους γηπεδούχους Βιγιαφάνιες έδωσε τη θέση του στον Χόρχε Ντίας μόλις στο 25′, ενώ για τους φιλοξενούμενους πέρασε στο 40′ ο Σίστο αντί του τραυματία Μορουτσάν.

Κυριαρχία του Άρη και μεγάλες φάσεις με Μορόν

Με την έναρξη του Β’ μέρους ο Λέτο πέρασε έκανε την ομάδα του πιο αμυντική (πέρασε τον Έμπο ανί του Πόμπο), ενώ στο 54′ ο Χιμένεθ από πλευράς Άρης έριξε μέσα τους Γιαννιώτα και Μισεουί αντί των Ντουντού και Γαλανόπουλου, κάνοντας τους κιτρινόμαυρους πιο επιθετικούς.

Με παίκτη περισσότερο, ο Άρης είχε πλέον τη «μερίδα του λέοντος» όσον αφορά την κατοχή πλέον, ωστόσο με εξαίρεση δύο μεγάλες φάσεις με τον Μορόν (50′ από πάσα Μόντσου και 57′) δεν κατάφερε να φτιάξει άλλες πραγματικά κλασικές ευκαιρίες. Οι παίκτες του Χιμένεθ δεν είχαν καθαρό μυαλό, δεν είχαν «έμπνευση» και ακόμη κι αν έφταναν μέσα στην περιοχή, δεν κατάφερναν να έχουν καλές τελικές.

Από την πλευρά της η Κηφισιά «πάγωνε» το παιχνίδι σε κάθε ευκαιρία είτε κρατώντας τη μπάλα έξω από την περιοχή της είτε κάνοντας συνεχείς καθυστερήσεις, ενώ όσον αφορά το επιθετικό μέρος έγινε 1-2 φορές επικίνδυνη (Στο 79′ η καλύτερή της φάση με Τεττέη ) κυρίως από λάθη.

Ανέβασε την απόδοσή του και λυτρώθηκε ο Άρης

Στο τελευταίο δεκάλεπτο κι ενώ φαινόταν οτι το ματς θα έληγε ισόπαλο ο Άρης ενέτεινε την πίεσή του, έβγαλε νεύρο και τελικά δικαιώθηκε. Στο 87′ μετά από «άτσαλο» σουτ του Τεχέρο η μπάλα έφτασε στον Μισεουί που με ψύχραιμο πλασέ λύτρωσε τους Θεσσαλονικείς (1-0)!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η επιμονή του Άρη για ένα γκολ. Εκεί που φαινόταν ότι θα έληγε στο 0-0, η ομάδα του Χιμένεθ ενέτεινε την προσπάθειά της στο τελευταίο δεκάλεπτο και δικαιώθηκε.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η είσοδος του Μισεουί έδωσε επιθετική πνοή, ενώ ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός ήταν κι εκείνος που πέτυχε το μοναδικό γκολ της συνάντησης.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η προσπάθεια της Κηφισιάς να κάνει συνεχώς καθυστερήσεις στο Β’ μέρος, δεν άφησε να παιχθεί ποδόσφαιρο. Από πλευράς Άρη ο Άλβαρο έκανε αρκετά λάθη και δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο διαιτητής Γιουματζίδης (Πέλλας) χρειάστηκε να κληθεί από το VAR προκειμένου να ακυρώσει το γκολ της Κηφισιάς στο 19′ για χέρι του Τεττέτη. Επίσης έδειξε κίτρινη στο σκληρό μαρκάρισμα του Χουχούμη στον Μορόν και άλλαξε την απόφαση κατόπιν ελέγχου στο VAR. Από εκεί και πέρα δεν είδε την περίπτωση πέναλτι στο 2ο λεπτό του αγώνα όταν Παντελίδης αγκάλιασε τον Μορόν και τον έριξε στο έδαφος σε εκτέλεση ενός φάουλ. Όπως δεν είδε ούτε τη φάση του 58′ όπου έγινε χέρι του Ντίας μετά από κόρνερ όπου επίσης υπήρχε πέναλτι για τους φιλοξενούμενους.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Κουμπαράκης από το VAR είχε πολλή δουλειά και η αλήθεια είναι πως έσωσε αρκετές φορές τον διαιτητή. Σωστά επενέβη ώστε να ακυρωθεί το γκολ του Πόμπο για χέρι του Τεττέη, αλλά και για να αναβαθμιστεί η κίτρινη κάρτα του Χουχούμη σε κόκκινη. Στο 40′ Οι άνθρωποι τις Κηφισιάς ζητήσαν πέναλτι για ένα τράβηγμα του Άλβαρο πάνω στον Τεττέη, όμως διαιτητής και VAR συμφώνησαν πως δεν υπάρχει παράβαση. Τέλος κακώς δεν παρενέβη στο 58′ για πέναλτι υπέρ του Άρη σε χέρι του Ντίας, αλλά στο 2ο λεπτο στην περίπτωση πέναλτι πάνω στον Μορόν.

ΣΚΟΡΕΡ: 87′ Μισεουί

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης, Πόμπο (46’ Έμπο), Σόουζα, Ποκόρνι, Πέρεθ (89′ Εσκιβέλ), Βιγιαφάνες (25’ Ντίας), Αντονίσε (65’ Λαρουσί), Τεττέη, Παντελίδης (65’ Τζήμας).

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο (90+5 Ροζ), Μεντίλ, Μόντσου, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος (55’ Μισεουί), Ντούντου (55’ Γιαννιώτας), Μορουτσάν (41’ Σίστο), Μορόν.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Την Τρίτη 23/9 στις 20:00 ο Άρης υποδέχεται τη Μαρκό για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Την ίδια μέρα αλλά στις 15:00 η Κηφισιά αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καβάλα για τον ίδιο θεσμό.

