Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
20.09.2025 | 22:26
Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη - Εξαφανίστηκαν δυο 14χρονοι
Χιμένεθ: «Ο Άρης δούλεψε πολύ καλά, πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε βαθμούς»
Ποδόσφαιρο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:54

Ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε μετά το 1-0 του Άρη επί της Κηφισιάς στο Αγρίνιο και χαρακτήρισε τη νίκη της ομάδας του πολύ σημαντική.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Vita.gr
Ο Άρης, έστω και στο 87′, επικράτησε της Κηφισιάς με 1-0 για την 4η αγωνιστική της Super League, με τον Μανόλο Χιμένεθ να χαρακτηρίζει τη νίκη αυτή πολύ σημαντική για την ομάδα του, αναγνωρίζοντας πως ο αντίπαλος της έβαλε δύσκολα.

Επίσης ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως ο Άρης θα πρέπει να πορευτεί βλέποντας κάθε παιχνίδι ξεχωριστά για να μπορέσει να πάρει κάποιον τίτλο.

«Πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε μια ομάδα που μας έβαλε δύσκολα σήμερα. Η Κηφισιά έχει έμπειρους παίκτες με ποιότητα. Είναι σίγουρο ότι η αποβολή τους κόστισε. Εμείς έπρεπε να ελέγξουμε το παιχνίδι, κάναμε κάποια λάθη που τους επέτρεπαν να βγουν σε αντεπιθέσεις», είπε αρχικά ο Χιμένεθ στο συνδρομητικό κανάλι.

Οσο για τις τρεις συνεχόμενες νίκες που έχει πετύχει ο «Θεός του πολέμου» επί των ημερών του: «Αυτό που περιμένω είναι η ομάδα μου να είναι ανταγωνιστική σε κάθε παιχνίδι. Θα πρέπει να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποιον τίτλο. Δουλέψαμε πολύ καλά, πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε βαθμούς».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Μανόλο Χιμένεθ πρόσθεσε: «Όλη η αξία της νίκης πάει στους παίκτες. Στο πρώτο παιχνίδι προσπάθησα να οργανώσω την ομάδα αρκετά γρήγορα. Κοίταξα όμως και τα δύο προηγούμενα ματς του συναδέλφου μου. Στο πρώτο ματς έχω το 50% της ευθύνης για τη νίκη. Σιγά-σιγά μαθαίνω τους παίκτες μου. Χρειαζόμαστε τους παίκτες που είναι τραυματίες και πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί για 90 λεπτά σε κάθε ματς».

Για όσα δεν του άρεσαν ο Ισπανός τεχνικός είπε: «Σήμερα, στο δεύτερο μέρος είχαμε 100% τον έλεγχο του αγώνα. Ξεχάσαμε όμως ότι η Κηφισιά είναι δουλεμένη ομάδα και καλή στις αντεπιθέσεις με τον Τετέι. Αυτό που είδαμε είναι ότι ακόμα και με παίκτη παραπάνω, στις στατικές φάσεις η Κηφισιά ήταν επικίνδυνη. Στις στατικές φάσεις δεν παίζει ρόλο το αριθμητικό πλεονέκτημα. Δώσαμε την ευκαιρία στην Κηφισιά να μπει στην περιοχή μας με ανόητα λάθη. Ωστόσο τα παιδιά προσπαθούν όσο περισσότερο μπορούν».

Ο Άρης κέρδισε και πάλι με γκολ στα τελευταία λεπτά και ο 61χρονος τεχνικός ρωτήθηκε για την επιμονή της ομάδας ως το φινάλε «Είναι ξεκάθαρο ότι τα παιχνίδια πρέπει να παίζονται μέχρι το τέλος. Την τελευταία φορά που κατέκτησα τίτλο στην Ελλάδα, 5-6 ματς ήρθαν στις καθυστερήσεις. Για μένα δεν υπάρχει ένταση μόνο στην αρχή ή μετά. Εφόσον μπορούμε, πρέπει να το κάνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Μπορεί να μην κάνουμε καλό ματς, αλλά η ένταση είναι αδιαπραγμάτευτη».

Οσο για τις τρεις νίκες που έχουν αλλάξει την ψυχολογία του Άρη, ο Χιμένεθ να κράτησε χαμηλούς τους τόνους: «Το καλύτερο φάρμακο στο ποδόσφαιρο είναι οι νίκες. Είναι σίγουρο ότι η νίκη απέναντι στον Ατρόμητο βοήθησε την ομάδα να… σηκωθεί ψυχολογικά μετά από ισχυρά πλήγματα που δεχθήκαμε. Δεν είμαστε, όμως, ούτε η Ρεάλ ούτε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Ταπεινότητα, δουλειά και ένταση. Κάποια στιγμή θα κερδίσουμε, κάποια θα χάσουμε αλλά πάντα πρέπει να δίνουμε την ψυχή μας στο χορτάρι».

Εξάλλου ο έμπειρος τεχνικός θέλησε να ευχαριστήσει τους οπαδούς του Άρη που έδωσαν μαζικό «παρών» στο Αγρίνιο: «Είμαι ευγνώμων για τη στήριξη του κόσμου. Δεν υπάρχει μεγάλη ομάδα δίχως κόσμο. Πρέπει να υπερασπιστούμε με τιμή τη φανέλα του Άρη. Στο ποδόσφαιρο βέβαια υπάρχει οποιοδήποτε αποτέλεσμα αλλά με τη στήριξη του κόσμου θα είμαστε πάντα δυνατοί».

Για το ότι αυτό ήταν για τον Άρη ήταν το δεύτερο στο Αγρίνιο μέσα σε λίγες μέρες, είπε: «Το ότι παίξαμε εδώ πριν λίγες μέρες, μας βοήθησε. Το χορτάρι είναι σε καλή κατάσταση, μπορείς να παίξεις καλό ποδόσφαιρο. Ξέραμε όμως ότι η Κηφισιά είναι καλή ομάδα και θα προσπαθούσε να το εκμεταλλευτεί για να παίξει καλά»

Τέλος ο Χιμένεθ ρωτήθηκε για επόμενο παιχνίδι με τη Μαρκό για το Κύπελλο: «Η  ομάδα είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει σοβαρότητα και ταπεινότητα… Ο πιο μεγάλος κίνδυνος είναι να το θεωρήσουμε εύκολο. Οι ποδοσφαιριστές χαμηλότερων κατηγοριών έχουν κίνητρο όταν παίζουν με μεγαλύτερες ομάδες όπως ο Άρης. Θέλουν να αποδείξουν ότι αξίζουν να παίζουν σε ανώτερες κατηγορίες. Για αυτό υπάρχουν πάντα εκπλήξεις. Αν δεν σεβαστούμε τον αντίπαλό μας ως μεγάλο αντίπαλο, θα έχουμε κάνει κακό ξεκίνημα».

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
