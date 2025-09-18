Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του

Δύο στα δύο ο Άρης με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο και μάλιστα εκτός έδρας, κάτι που διαχρονικά δεν είναι και τόσο σύνηθες για τους «κιτρινόμαυρους». Δύο σημαντικά αποτελέσματα με το ένα (νίκη στο Περιστέρι) να του «σβήνει» την σοβαρή εντός έδρας απώλεια με τον Παναιτωλικό στο πρωτάθλημα και την άλλη (στο Αγρίνιο) να τον βάζει γερά σε «τροχιά» πρώτης 4άδας στη League Phase του Κυπέλλου μετά και την βαριά ήττα του ΠΑΟΚ στην Λιβαδειά.

Σίγουρα δεν μπορεί να πει κανείς οτι ο «Θεός του πολέμου»… έβγαλε μάτια με την απόδοσή του, όμως τηρουμένων των αναλογιών η βελτίωση σε σχέση με την πρότερη κατάσταση ήταν εμφανής. Κι όταν λέμε πρότερη εννοούμε την περίοδο του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Βλέπετε ο Ουζουνίδης τα έλεγε ωραία, αλλά δεν τα έκανε ωραία… Βελτίωση δεν ήρθε ποτέ ούτε ατομικά ούτε ομαδικά, η παρεμβατικότητα εν ώρα αγώνα στα περισσότερα παιχνίδια ήταν υποτονική και στα κομβικά ματς ο Άρης υπέστη «Βατερλό». Βλέπε το βαρύ 4-1 της Λιβαδειάς (εκεί όπου ουσιαστικά χάθηκε η 4άδα) και φυσικά τις δυο αναμετρήσεις με την Αράζ την οποία η ομάδα του 56χρονου Έλληνα προπονητή έκανε να φαίνεται… Παρί.

Στο μικρό αυτό διάστημα που ο Μανόλο Χιμένεθ βρίσκεται στον πάγκο του Άρη υπάρχει εμφανής διαφορά. Πρώτα από όλα το ότι έφερε ένα επιτελείο αποτελούμενο από τέσσερις συνεργάτες (μεταξύ των οποίον και μια προσωπικότητα όπως ο Τσιγκρίνσκι) δείχνει πως ο ίδιος ο Ισπανός τεχνικός σέβεται και τον εαυτό του και τον Άρη που του πρόσφερε εργασία. Και πως δεν ήρθε απλά για να προσθέσει ένα ακόμη συμβόλαιο στις τραπεζικές του καταθέσεις.

Δεύτερον φρόντισε ενεργοποιήσει παίκτες που ήταν παραγκωνισμένοι (όπως ο Σίστο ή ο Ρόουζ) και γενικότερα να κάνει άπαντες να νιώσουν ότι θα έχουν την ευκαιρία τους.

Τρίτον ο Μανόλο Χιμένεθ δείχνει οτι δεν φοβάται να ρισκάρει και να «ανακατέψει την τράπουλα». Στα δύο πρώτα παιχνίδια του οι περισσότεροι προπονητές θα πήγαιναν να κατεβάσουν τις πιο safe 11άδες, για να αυξήσουν τις πιθανότητες να πάρουν αποτέλεσμα.

Εκείνος όπως δεν δίστασε να τολμήσει και ως προς τα πρόσωπα και ως προς τα σχήμα. Όπως το να χρησιμοποιήσει τον Γαλανόπουλο εξ αρχής στο Περιστέρι, η τον Μορουτσάν στα εξτρέμ. Στο Αγρίνιο ο 61χρονος το… πήγε ακόμη πιο μακριά, ξεκινώντας τους δύο «πιτσιρικάδες» Νινγκ και Βοριαζίδη, τον Αθανασιάδη στο τέρμα, τον Μορουτσάν ξανά στα άκρα, ενώ άφησε εκτός αρχικής σύνθεσης τους κομβικούς Μορόν και Μόντσου. Έτσι και έδωσε ευκαιρίες και σε άλλους παίκτες και έδωσε ανάσες σε όσους τις χρειάζονταν.

Κι όλα αυτά ενώ ο Άρης ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστημα από σοβαρές απουσίες, όπως ο Πέρεθ, ο Γιάνσεν, ο Καντεβέρε, ο Αλφαρέλα.

Τέταρτον οι κιτρινόμαυροι πήραν αυτές τις νίκες έχοντας διάθεση να παίξουν μπάλα. Είδαμε ένα σύνολο που ήθελε να έχει τη μπάλα στα πόδια του και όχι να παίξει πίσω από αυτήν και να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για αντεπίθεση. Ακόμη κι αν έχει τη φήμη του προπονητή που στοχεύει πρώτα στο αποτέλεσμα στις πρώτα παιχνίδια είδαμε και διάθεση Επίσης μάλιστα τόσο στο Περιστέρι όσο και στο Αγρίνιο απειλήθηκαν ελάχιστα από τους αντιπάλους τους.

Πέμπτον βλέπουμε τον Άρη να πανηγυρίζει στα γκολ και να διαμαρτύρεται στις «στραβές» αποφάσεις του διαιτητή όλος μαζί (πάγκος και παίκτες) και με περισσή ένταση. Κάτι που δεν συνέβαινε με τους προηγούμενους προπονητές όπου υπήρχε μια κατάσταση… light τις περισσότερες φορές.

Και έκτον στο θέμα της πειθαρχίας ο Μανόλο Χιμένεθ είναι πολύ αυστηρός. Ποιος άλλος θα έβαζε προπόνηση το πρωί – πρωί μετά από παιχνίδι εκτός έδρας.

Μέχρι στιγμής λοιπόν – εν αντιθέσει με τον Ουζουνίδη – ο Ισπανός και τα λέει ωραία και τα κάνει ωραία. Ακόμη δεν κατάφερε τίποτα βεβαίως και φυσικά θα κριθεί στη διάρκεια. Οι «στραβές» είναι σίγουρο ότι θα έρθουν και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πως θα τις διαχειριστεί και πώς θα τις «απορροφήσει» ο Άρης του Χιμένεθ.