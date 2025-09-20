Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Δεύτερη σερί νίκη για τους Θεσσαλούς (vid)

Μετά τις δύο σερί ήττες στο ξεκίνημα, ο Βόλος πανηγύρισε δεύτερη σερί νίκη επικρατώντας με 2-1 του Αστέρα Τρίπολης στο Πανθεσσαλικό για την 4η αγωνιστική της Super League. Η ομάδα της Μαγνησίας ήταν ανώτερη από τους Αρκάδες τους οποίους άφησε στον έναν βαθμό μετά από τέσσερα παιχνίδια.

Ο Βόλος ήταν πιο κινητικός αμέσως μετά τη σέντρα, με την άμυνα των Αρκάδων ν’ αφήνει κενά. Στο 7ο λεπτό, ο Χουάνπι βρήκε τον Σάιντι Χάμουλιτς, αλλά το σουτ του μέσα στην περιοχή κατέληξε άουτ. Σε αλλαγή προέβη νωρίς, μόλις στο 14ο λεπτό, ο τεχνικός του Αστέρα Τρίπολης Σάββας Παντελίδης ρίχνοντας τον Μπαρτόλο στη θέση του τραυματία Μεντιέτα.

Στο 35ο λεπτό, ο επιθετικός του Βόλου Λάζαρος Λάμπρου έπιασε δυνατό σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε στην πλάτη του Σίπτσιτς, βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα του Αστέρα Τρίπολης, για το 1-0 της ομάδας της Μαγνησίας.

Στο 40ό λεπτό, ο Αστέρας απείλησε για ισοφάριση, αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε εντυπωσιακά με το αριστερό χέρι το δυνατό σουτ του Καλτσά. Αυτή ήταν και η μοναδική τελική του Αστέρα στο πρώτο μέρος εν συγκρίσει με 7 τελικές των γηπεδούχων.

Στο 44ο λεπτό, ο Βόλος έχασε μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του, όταν μετά από λάθος του Ιβάνοφ, ο Σάιντ Χάμουλιτς έκλεψε την μπάλα, βγήκε τετ α τετ με τον Παπαδόπουλο, αλλά το τελείωμά του ήταν κακό και η μπάλα πέρασε άουτ από το αριστερό δοκάρι.

Στο δεύτερο μέρος, ο Βόλος έψαχνε το δεύτερο γκολ και βρέθηκε μία ανάσα από το 2-0, όταν Κόμπα πλάσαρε εντός της περιοχής, ο Παπαδόπουλος βρήκε την μπάλα με τον ώμο του, αλλά ο Ιβάνοφ έσωσε σωτήρια στη γραμμή, στο 59ο λεπτό.

Στο 64ο λεπτό, ο Χουάνπι έκανε το γύρισμα μετά την εκτέλεση φάουλ, ο Λάμπρου σούταρε, αλλά ο Παπαδόπουλος έδιωξε. Σε δεύτερο χρόνο ο Φορτούνα από εξαιρετική θέση έκανε το σουτ, με τον Σιλά να βάζει την κόντρα και να διώχνει σε κόρνερ.

Και παρά τη μία αλλαγή μετά την άλλη από τον Σάββα Παντελίδη, ο Βόλος διπλασίασε τα τέρματά του, όταν στο 72ο λεπτό, ο Κάργας έπιασε την κεφαλιά και ο Φορτούνα με προβολή από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Αστέρας μείωσε σε 2-1 από το σημείο του πέναλτι στο 81ο λεπτό, μετά το αντικανονικό μαρκάρισμα του Κάργα στον Μακέντα και μετά την παρέμβαση του VAR. Oι Αρκάδες έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα με τον Χαραλαμπόγλου στο 87΄, αλλά η φάση ελέγχθηκε από το VAR και δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ

Η ανωτερότητα του Βόλου στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Το γκολ του Λάμπρου ήταν καθοριστικό για την εξέλιξη της αναμέτρησης που μέχρι τότε ήταν ιδιαίτερα κλειστή.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υπήρξε κάποιος που να υστέρησε σημαντικά από τις δύο ομάδες.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Πέρα από τη φάση του πέναλτι δεν είχε δύσκολο έργο ο Πολυχρόνης.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR κάλεσε τον Πολυχρόνη στη φάση του πέναλτι στον Αστέρα και υπέδειξε το οφσάιντ στο γκολ του Χαραλαμπόγλου στο 86′.

ΣΚΟΡΕΡ:

35′ Λάμπρου, 72′ Φορτούνα / 82′ Μακέντα πεν.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Βόλος: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Μαρτίνες(77’ Ασεχνούν), Κόμπα, Λάμπρου(90’ Μύγας), Τζόκα(90’ Μπουζούκης), Χουάνπι, Χάμουλιτς

Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σίλα, Φερνάντες, Μουνιόθ(64’ Αλμύρας), Γκονζάλεθ, Καλτσάς, Κετού(64’ Εμμανουηλίδης) Μεντιέτα(13’ Μπαρτόλο, 77’ Χαραλαμπόγλου), Μακέντα

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Την 5η αγωνιστική ο Βόλος φιλοξενείται από την ΑΕΚ (28/9, 17:00) ενώ ο Αστέρας υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (28/9, 20:30).