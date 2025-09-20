sports betsson
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
20.09.2025 | 22:26
Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη - Εξαφανίστηκαν δυο 14χρονοι
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Δεύτερη σερί νίκη για τους Θεσσαλούς (vid)
Ποδόσφαιρο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:04

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Δεύτερη σερί νίκη για τους Θεσσαλούς (vid)

Ο Βόλος επικράτησε του Αστέρα Τρίπολης με 2-1 και πέτυχε δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Στον... πάτο η ομάδα της Αρκαδίας, που έμεινε στον έναν βαθμό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Spotlight

Μετά τις δύο σερί ήττες στο ξεκίνημα, ο Βόλος πανηγύρισε δεύτερη σερί νίκη επικρατώντας με 2-1 του Αστέρα Τρίπολης στο Πανθεσσαλικό για την 4η αγωνιστική της Super League. Η ομάδα της Μαγνησίας ήταν ανώτερη από τους Αρκάδες τους οποίους άφησε στον έναν βαθμό μετά από τέσσερα παιχνίδια.

Ο Βόλος ήταν πιο κινητικός αμέσως μετά τη σέντρα, με την άμυνα των Αρκάδων ν’ αφήνει κενά. Στο 7ο λεπτό, ο Χουάνπι βρήκε τον Σάιντι Χάμουλιτς, αλλά το σουτ του μέσα στην περιοχή κατέληξε άουτ. Σε αλλαγή προέβη νωρίς, μόλις στο 14ο λεπτό, ο τεχνικός του Αστέρα Τρίπολης Σάββας Παντελίδης ρίχνοντας τον Μπαρτόλο στη θέση του τραυματία Μεντιέτα.

Στο 35ο λεπτό, ο επιθετικός του Βόλου Λάζαρος Λάμπρου έπιασε δυνατό σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε στην πλάτη του Σίπτσιτς, βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα του Αστέρα Τρίπολης, για το 1-0 της ομάδας της Μαγνησίας.

Στο 40ό λεπτό, ο Αστέρας απείλησε για ισοφάριση, αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε εντυπωσιακά με το αριστερό χέρι το δυνατό σουτ του Καλτσά. Αυτή ήταν και η μοναδική τελική του Αστέρα στο πρώτο μέρος εν συγκρίσει με 7 τελικές των γηπεδούχων.

Στο 44ο λεπτό, ο Βόλος έχασε μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του, όταν μετά από λάθος του Ιβάνοφ, ο Σάιντ Χάμουλιτς έκλεψε την μπάλα, βγήκε τετ α τετ με τον Παπαδόπουλο, αλλά το τελείωμά του ήταν κακό και η μπάλα πέρασε άουτ από το αριστερό δοκάρι.

Στο δεύτερο μέρος, ο Βόλος έψαχνε το δεύτερο γκολ και βρέθηκε μία ανάσα από το 2-0, όταν Κόμπα πλάσαρε εντός της περιοχής, ο Παπαδόπουλος βρήκε την μπάλα με τον ώμο του, αλλά ο Ιβάνοφ έσωσε σωτήρια στη γραμμή, στο 59ο λεπτό.

Στο 64ο λεπτό, ο Χουάνπι έκανε το γύρισμα μετά την εκτέλεση φάουλ, ο Λάμπρου σούταρε, αλλά ο Παπαδόπουλος έδιωξε. Σε δεύτερο χρόνο ο Φορτούνα από εξαιρετική θέση έκανε το σουτ, με τον Σιλά να βάζει την κόντρα και να διώχνει σε κόρνερ.

Και παρά τη μία αλλαγή μετά την άλλη από τον Σάββα Παντελίδη, ο Βόλος διπλασίασε τα τέρματά του, όταν στο 72ο λεπτό, ο Κάργας έπιασε την κεφαλιά και ο Φορτούνα με προβολή από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Αστέρας μείωσε σε 2-1 από το σημείο του πέναλτι στο 81ο λεπτό, μετά το αντικανονικό μαρκάρισμα του Κάργα στον Μακέντα και μετά την παρέμβαση του VAR. Oι Αρκάδες έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα με τον Χαραλαμπόγλου στο 87΄, αλλά η φάση ελέγχθηκε από το VAR και δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ

Η ανωτερότητα του Βόλου στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Το γκολ του Λάμπρου ήταν καθοριστικό για την εξέλιξη της αναμέτρησης που μέχρι τότε ήταν ιδιαίτερα κλειστή.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υπήρξε κάποιος που να υστέρησε σημαντικά από τις δύο ομάδες.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Πέρα από τη φάση του πέναλτι δεν είχε δύσκολο έργο ο Πολυχρόνης.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR κάλεσε τον Πολυχρόνη στη φάση του πέναλτι στον Αστέρα και υπέδειξε το οφσάιντ στο γκολ του Χαραλαμπόγλου στο 86′.

ΣΚΟΡΕΡ:

35′ Λάμπρου, 72′ Φορτούνα / 82′ Μακέντα πεν.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Βόλος: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Μαρτίνες(77’ Ασεχνούν), Κόμπα, Λάμπρου(90’ Μύγας), Τζόκα(90’ Μπουζούκης), Χουάνπι, Χάμουλιτς

Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σίλα, Φερνάντες, Μουνιόθ(64’ Αλμύρας), Γκονζάλεθ, Καλτσάς, Κετού(64’ Εμμανουηλίδης) Μεντιέτα(13’ Μπαρτόλο, 77’ Χαραλαμπόγλου), Μακέντα

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Την 5η αγωνιστική ο Βόλος φιλοξενείται από την ΑΕΚ (28/9, 17:00) ενώ ο Αστέρας υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (28/9, 20:30).

Headlines:
Financial Times
Μήπως η Αμερική εισέρχεται σε μια νέα εποχή Μακαρθισμού;

Μήπως η Αμερική εισέρχεται σε μια νέα εποχή Μακαρθισμού;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

World
Τουρκία: Lockheed Martin και Boeing κοντά σε deal

Τουρκία: Lockheed Martin και Boeing κοντά σε deal

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι 2-1: Νίκη «ανάσα» για τους «διάβολους» (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

Νίκη «βάλσαμο» για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Τσέλσι! (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την αποβολή του Σάντσεθ στο 5' και πήρε σημαντική νίκη 2-1 επί της Τσέλσι, παρότι έμεινε και επίσης με 10 για ένα ημίχρονο λόγω αποβολής του Κασεμίρο.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κηφισιά – Άρης 0-1: «Απόδραση» με Μισεουί στο 87′ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

3X3 με Χιμένεθ ο Άρης, νίκησε και την Κηφισιά (vid)

Του... πάει το Αγρίνιο του Άρη και ο Μανόλο Χιμένεθ. Μετά τη νίκη στο Κύπελλο επί του Παναιτωλικού, οι κίτρινοι νικούν στο ίδιο γήπεδο και την Κηφισιά με 1-0. Τρία στα τρία με τον Μανόλο Χιμένεθ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Μάρας συστήθηκε με γκολ και ο Πανσερραϊκός έκανε σεφτέ (1-1)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

Ο Μάρας συστήθηκε με γκολ και ο Πανσερραϊκός έκανε σεφτέ (1-1)

Χρυσή αλλαγή αποδείχθηκε ο Μάρας, καθώς ο Μαυροβούνιος ισοφάρισε στο 69’ τον Ατρόμητο και ο Πανσερραϊκός πήρε το πρώτο του βαθμό, ενώ είχε και δοκάρι. Παράπονα από τη διαιτησία οι Περιστεριώτες.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Αστέρας Τρίπολης για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
EE: Προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Δούναι και λαβείν 21.09.25

Η ΕΕ προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η ΕΕ σχεδιάζει να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ για την Ουγγαρία, από αυτά που είχε παγώσει για παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου, αν εξασφαλίσει συμφωνία για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θεσσαλονίκη: Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία της 59χρονης – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της
Ελλάδα 20.09.25

Θεσσαλονίκη: Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία της 59χρονης – Οι πιέσεις που δεχόταν ο αδερφός της

Σε προσωπικές και οικογενειακές διάφορες αποδίδεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η δολοφονία της άτυχης γυναίκας από τον ετεροθαλή αδερφός της στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Η Πάμελα Άντερσον συνεργάζεται με τους γιους της για την παραγωγή μιας σειράς βασισμένης στο «Barb Wire»
Επόμενα βήματα 20.09.25

Η Πάμελα Άντερσον συνεργάζεται με τους γιους της για την παραγωγή μιας σειράς βασισμένης στο «Barb Wire»

Η Πάμελα Άντερσον πρωταγωνίστησε στην ταινία «Barb Wire» το 1996, υποδυόμενη τον ομώνυμο χαρακτήρα που δημιούργησε ο Κρις Γουόρνερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ
Πυρηνικά 20.09.25

Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ

Τρεις προϋποθέσεις έθεσαν οι Ευρωπαίοι για να μην επιβληθούν κυρώσεις στο Ιράν, καθώς η σχετική απόφαση του ΟΗΕ μπορεί να είναι αναστρέψιμη για μια εβδομάδα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»
Κόσμος 20.09.25

Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ απαίτησε από τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το σχετικό ρεπορτάζ, να υποβάλουν τα θέματά τους στο Πεντάγωνο προς έγκριση, σε μια σκοτεινή στιγμή για την δημοσιογραφία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» στο κενό [βίντεο]
Δείτε πλάνα 20.09.25

Απίστευτο τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» στο κενό - Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα επικίνδυνο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λαμία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και τους περαστικούς της περιοχής

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς – Το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει
«Όλοι στην απεργία» 20.09.25

Κουτσούμπας: Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς – Το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει

Στις εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» στην Θεσσαλονίκη μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση τόσο για τις πολιτικές της, όπως το 13ωρο, όσο και για τη στάση της στο Μεσανατολικό

Σύνταξη
«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών των ΗΠΑ
ΗΠΑ 20.09.25

«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών

Οι αξιωματούχοι της ICE αναζητούν νέες εγκαταστάσεις για να υποστηρίξουν τα σχέδια πρόσληψης χιλιάδων νέων υπαλλήλων και δικηγόρων για θέματα απέλασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι 2-1: Νίκη «ανάσα» για τους «διάβολους» (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

Νίκη «βάλσαμο» για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Τσέλσι! (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την αποβολή του Σάντσεθ στο 5' και πήρε σημαντική νίκη 2-1 επί της Τσέλσι, παρότι έμεινε και επίσης με 10 για ένα ημίχρονο λόγω αποβολής του Κασεμίρο.

Σύνταξη
Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών
«Καλές προθέσεις» 20.09.25

Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών

Mιλώντας στο ντοκιμαντέρ Chain Reactions, ο Πέιτον Όσβαλτ μίλησε για την συμμετοχή σε μια «ημέρα δραστηριοτήτων για παιδιά με αφορμή το Halloween» η οποία περιελάμβανε την προβολή του «Nosferatu».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο