Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
20.09.2025 | 22:26
Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη - Εξαφανίστηκαν δυο 14χρονοι
Ο Μάρας συστήθηκε με γκολ και ο Πανσερραϊκός έκανε σεφτέ (1-1)
Ποδόσφαιρο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:58

Ο Μάρας συστήθηκε με γκολ και ο Πανσερραϊκός έκανε σεφτέ (1-1)

Χρυσή αλλαγή αποδείχθηκε ο Μάρας, καθώς ο Μαυροβούνιος ισοφάρισε στο 69’ τον Ατρόμητο και ο Πανσερραϊκός πήρε το πρώτο του βαθμό, ενώ είχε και δοκάρι. Παράπονα από τη διαιτησία οι Περιστεριώτες.

«Με λένε Αλέξα Μάρας»… Με γκολ συστήθηκε ο 23χρονος Μαυροβούνιος σέντερ φορ (σ.σ. χρυσή αλλαγή στο ντεμπούτο του!) που αποκτήθηκε δανεικός από την Μπάτεφ Πλόβντιβ και ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε 1-1 τον Ατρόμητο στο 69’. Χρειάστηκε να φτάσουμε στην 4η αγωνιστική για να πάρουν οι Σερραίοι τον πρώτο τους βαθμό, μετά από τρεις σερί ήττες, ενώ Ατρόμητος κράτησε την καλή παράδοση απέναντι στα «λιοντάρια», όμως δεν έφυγε με το τρίποντο.

Ο Πανσερραϊκός ήταν και άτυχος καθώς είχε δοκάρι στο 37’ σε «κεραυνό» του Μπανζάκι. Ο Ατρόμητος, που έχει παράπονα από τη διαιτησία, προηγήθηκε στο 18’ με «κεραυνό» του Μίχορλ.

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Πανσερραϊκός είχε μικρή υπεροχή, χωρίς όμως να χάσει μεγάλη ευκαιρία. Από την πλευρά του ο Ατρόμητος κατάφερε να τον αιφνιδιάσει στο 18’ καθώς ο Μίχορλ με «κεραυνό», από πλάγια αριστερά έκανε το 1-0, μετά από γύρισμα του Μπάκου. Ένα τρομερό γκολ!

Ο Πανσερραϊκός, κόντρα στην ροή του αγώνα, στο 37’ είχε οριζόντιο δοκάρι σε σουτ του Μπανζάκι  Ζιντάν από αριστερά. Μετά το 0-1, η κατοχή μπάλας είχε φτάσει στο 65 % για τον Ατρόμητο και ο Πανσερραϊκός είχε πρόβλημα στον δημιουργικό τομέα. Το δοκάρι των γηπεδούχων ήταν μόνο μια νότα, καθώς μέχρι το τέλος του πρώτου 45λεπτου η… σούπα έβραζε μια χαρά και δεν υπήρξε κάτι το αξιοσημείωτο, πέραν της υπεροχής του Ατρομήτου.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανσερραϊκός πίστεψε στην ισοφάριση και στα αξιοσημείωτα ένα σουτ του Φαλέ (54’) ήταν άστοχο, αν και βρίσκονταν σε καλή θέση. Ο Ατρόμητος ταμπουρώθηκε και έπαιξε με αντεπιθέσεις, χάνοντας ευκαιρία με τον Παλμεζάνο στο 64’ και ένα λεπτό μετά ο Βόκολος το γύρισε σε σύστημα 3-5-2, βάζοντας τον Τσακμάκη.

Όμως, τα σχέδια του Βόκολου πήγαν στράφι καθώς στο 69’ ο Πανσερραϊκός έκανε το 1-1 με τον Μάρας με σουτ από κοντά, από γύρισμα του Λύρατζη. Ο Ατρόμητος φώναξε για επιθετικό φάουλ του Λύρατζη. Απο κει και πέρα, η εικόνα του αγώνα παρέμεινε ίδια, με τον Πανσερραϊκό να πιέζει και έχασε μεγάλη ευκαιρία σε κεφαλιά του Ιβαν στο 75’.

 ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: «Μπαμ και κάτω» από τον Μάρας. Μπήκε αλλαγή στο 61’ και σκόραρε στο 69’!

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Κι εδώ θα σταθούμε στον Μαυροβούνιο Μάρας που αποδείχθηκε «χρυσή αλλαγή». Δύσκολα θα το έβαζε άλλος παίκτης!

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Φαλέ ήταν εκτός τόπου και χρόνου και έγινε αλλαγή στο 61’. Είχε πρόβλημα και στο δημιουργικό κομμάτι και έκανε λάθη.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι στο 45’ σε χέρι του Σταυρόπουλου, μετά από σουτ του Φαλέ, όμως ο Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) είχε άλλη άποψη. Στο 1-1 ο Ατρόμητος διαμαρτυρήθηκε ότι προηγήθηκε φάουλ του Λύρατζη στον Μανσούρ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Για να μην παρέμβει, ο Πουλικίδης συμφώνησε με τον Τσιμεντερίδη στη φάση του 45’, όπως θεώρησε ότι δεν υπήρχε επιθετικό φάουλ πριν το γκολ.

ΣΚΟΡΕΡ: 69’ Μάρας – 18’ Μίχορλ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ρουμιάντσεφ (74’ Δοϊρανλής), Λιάσος, Φαλέ (61’ Μάρας), Μπανζάκι, Νανελί (82’ Μασκανάκης), Ιβαν.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν (65’ Τσακμάκης), Γιουμπιτάνα (57’ Παλμεζάνο), Τσιγγάρας (65’ Τζοβάρας, 89’ Τσαντόλας), Μουτουσαμί (90’ Καραμάνης), Μπάκου, Μίχορλ, Οζέγκοβιτς.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Ο Πανσερραϊκός παίζει (Σάββατο 27/9) εκτός έδρας με τον Αρη και ο Ατρόμητος φιλοξενεί την ΑΕΛ (Δευτέρα 29/9)

World
Τουρκία: Lockheed Martin και Boeing κοντά σε deal

Τουρκία: Lockheed Martin και Boeing κοντά σε deal

inWellness
inTown
LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της La Liga.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι 2-1: Νίκη «ανάσα» για τους «διάβολους» (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

Νίκη «βάλσαμο» για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Τσέλσι! (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την αποβολή του Σάντσεθ στο 5' και πήρε σημαντική νίκη 2-1 επί της Τσέλσι, παρότι έμεινε και επίσης με 10 για ένα ημίχρονο λόγω αποβολής του Κασεμίρο.

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Κηφισιά – Άρης 0-1: «Απόδραση» με Μισεουί στο 87′ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

3X3 με Χιμένεθ ο Άρης, νίκησε και την Κηφισιά (vid)

Του... πάει το Αγρίνιο του Άρη και ο Μανόλο Χιμένεθ. Μετά τη νίκη στο Κύπελλο επί του Παναιτωλικού, οι κίτρινοι νικούν στο ίδιο γήπεδο και την Κηφισιά με 1-0. Τρία στα τρία με τον Μανόλο Χιμένεθ!

LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Αστέρας Τρίπολης για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19.30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι, για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών των ΗΠΑ
ΗΠΑ 20.09.25

«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών

Οι αξιωματούχοι της ICE αναζητούν νέες εγκαταστάσεις για να υποστηρίξουν τα σχέδια πρόσληψης χιλιάδων νέων υπαλλήλων και δικηγόρων για θέματα απέλασης

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι 2-1: Νίκη «ανάσα» για τους «διάβολους» (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

Νίκη «βάλσαμο» για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Τσέλσι! (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την αποβολή του Σάντσεθ στο 5' και πήρε σημαντική νίκη 2-1 επί της Τσέλσι, παρότι έμεινε και επίσης με 10 για ένα ημίχρονο λόγω αποβολής του Κασεμίρο.

Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών
«Καλές προθέσεις» 20.09.25

Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών

Mιλώντας στο ντοκιμαντέρ Chain Reactions, ο Πέιτον Όσβαλτ μίλησε για την συμμετοχή σε μια «ημέρα δραστηριοτήτων για παιδιά με αφορμή το Halloween» η οποία περιελάμβανε την προβολή του «Nosferatu».

Ολλανδία: Σοβαρά επεισόδια στην Χάγη ανάμεσα σε ακροδεξιούς χούλιγκαν και αστυνομία [Βίντεο]
Ακραία βία 20.09.25

Σοβαρά επεισόδια στην Χάγη ανάμεσα σε ακροδεξιούς χούλιγκαν και αστυνομία

Μια αντιμεταναστευτική διαδήλωση της ακροδεξιάς πήρε πολύ βίαιη τροπή με επιθέσεις σε πολίτες από ομάδες χούλιγκαν, καμένα οχήματα και άγνωστο αριθμό τραυματιών και συλλήψεων.

Τι σημαίνει στ’ αλήθεια Antifa; Μπορεί ο Τραμπ να τους χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση»;
Κόσμος 20.09.25

Τι σημαίνει στ’ αλήθεια Antifa; Μπορεί ο Τραμπ να τους χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση»;

Η τελευταία ανακοίνωση του Τραμπ σχετικά με την Antifa USA έρχεται την ώρα που ο Τάιλερ Ρόμπινσον κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»
«Περήφανος» 20.09.25

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης μίλησε για την τρυφερή σχέση που είχε με τον πατέρα του, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο σπουδαίος τραγουδιστής στα πρώτα του βήματα.

Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;
Ελλάδα 20.09.25

Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;

Θύελλα αντιδράσεων για το πάρτι που πραγματοποιήθηκε κάτω από τη γέφυρα του Γοργοποτάμου – Για αμαύρωση κάνουν λόγο ιστορικοί, για ανάδειξη του μνημείου μιλούν οι διοργανωτές

Βίντεο – ντοκουμέντο από την πτώση του δέντρου στην πλατεία Αγ. Ειρήνης
Ελλάδα 20.09.25

Βίντεο – ντοκουμέντο από την πτώση του δέντρου στην πλατεία Αγ. Ειρήνης

Μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Στην πολυσύχναστη πλατεία Αγίας Ειρήνης ο κόσμος απολαμβάνει τον καφέ του, ενώ άλλοι ψωνίζουν στα μαγαζιά. Ξαφνικά όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε αποκλειστικά το MEGA, ένα τεράστιο δέντρο σπάει και καταπλακώνει θαμώνες μαγαζιού και περαστικούς. Δείτε το βίντεο: Επικράτησε πανικός Στο σημείο επικρατεί πανικός. Τα τραπεζοκαθίσματα παρασύρονται, […]

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Κηφισιά – Άρης 0-1: «Απόδραση» με Μισεουί στο 87′ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

3X3 με Χιμένεθ ο Άρης, νίκησε και την Κηφισιά (vid)

Του... πάει το Αγρίνιο του Άρη και ο Μανόλο Χιμένεθ. Μετά τη νίκη στο Κύπελλο επί του Παναιτωλικού, οι κίτρινοι νικούν στο ίδιο γήπεδο και την Κηφισιά με 1-0. Τρία στα τρία με τον Μανόλο Χιμένεθ!

Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;

Τα social media προσφέρουν συνεχώς συμβουλές για κάθε τομέα της ζωής μας — από τη διατροφή και τη γυμναστική μέχρι τα ταξίδια και τη μόδα — και φυσικά, τα οικονομικά δεν αποτελούν εξαίρεση

Απόρρητο