Ο Μάρας συστήθηκε με γκολ και ο Πανσερραϊκός έκανε σεφτέ (1-1)

«Με λένε Αλέξα Μάρας»… Με γκολ συστήθηκε ο 23χρονος Μαυροβούνιος σέντερ φορ (σ.σ. χρυσή αλλαγή στο ντεμπούτο του!) που αποκτήθηκε δανεικός από την Μπάτεφ Πλόβντιβ και ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε 1-1 τον Ατρόμητο στο 69’. Χρειάστηκε να φτάσουμε στην 4η αγωνιστική για να πάρουν οι Σερραίοι τον πρώτο τους βαθμό, μετά από τρεις σερί ήττες, ενώ Ατρόμητος κράτησε την καλή παράδοση απέναντι στα «λιοντάρια», όμως δεν έφυγε με το τρίποντο.

Ο Πανσερραϊκός ήταν και άτυχος καθώς είχε δοκάρι στο 37’ σε «κεραυνό» του Μπανζάκι. Ο Ατρόμητος, που έχει παράπονα από τη διαιτησία, προηγήθηκε στο 18’ με «κεραυνό» του Μίχορλ.

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Πανσερραϊκός είχε μικρή υπεροχή, χωρίς όμως να χάσει μεγάλη ευκαιρία. Από την πλευρά του ο Ατρόμητος κατάφερε να τον αιφνιδιάσει στο 18’ καθώς ο Μίχορλ με «κεραυνό», από πλάγια αριστερά έκανε το 1-0, μετά από γύρισμα του Μπάκου. Ένα τρομερό γκολ!

Ο Πανσερραϊκός, κόντρα στην ροή του αγώνα, στο 37’ είχε οριζόντιο δοκάρι σε σουτ του Μπανζάκι Ζιντάν από αριστερά. Μετά το 0-1, η κατοχή μπάλας είχε φτάσει στο 65 % για τον Ατρόμητο και ο Πανσερραϊκός είχε πρόβλημα στον δημιουργικό τομέα. Το δοκάρι των γηπεδούχων ήταν μόνο μια νότα, καθώς μέχρι το τέλος του πρώτου 45λεπτου η… σούπα έβραζε μια χαρά και δεν υπήρξε κάτι το αξιοσημείωτο, πέραν της υπεροχής του Ατρομήτου.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανσερραϊκός πίστεψε στην ισοφάριση και στα αξιοσημείωτα ένα σουτ του Φαλέ (54’) ήταν άστοχο, αν και βρίσκονταν σε καλή θέση. Ο Ατρόμητος ταμπουρώθηκε και έπαιξε με αντεπιθέσεις, χάνοντας ευκαιρία με τον Παλμεζάνο στο 64’ και ένα λεπτό μετά ο Βόκολος το γύρισε σε σύστημα 3-5-2, βάζοντας τον Τσακμάκη.

Όμως, τα σχέδια του Βόκολου πήγαν στράφι καθώς στο 69’ ο Πανσερραϊκός έκανε το 1-1 με τον Μάρας με σουτ από κοντά, από γύρισμα του Λύρατζη. Ο Ατρόμητος φώναξε για επιθετικό φάουλ του Λύρατζη. Απο κει και πέρα, η εικόνα του αγώνα παρέμεινε ίδια, με τον Πανσερραϊκό να πιέζει και έχασε μεγάλη ευκαιρία σε κεφαλιά του Ιβαν στο 75’.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: «Μπαμ και κάτω» από τον Μάρας. Μπήκε αλλαγή στο 61’ και σκόραρε στο 69’!

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Κι εδώ θα σταθούμε στον Μαυροβούνιο Μάρας που αποδείχθηκε «χρυσή αλλαγή». Δύσκολα θα το έβαζε άλλος παίκτης!

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Φαλέ ήταν εκτός τόπου και χρόνου και έγινε αλλαγή στο 61’. Είχε πρόβλημα και στο δημιουργικό κομμάτι και έκανε λάθη.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι στο 45’ σε χέρι του Σταυρόπουλου, μετά από σουτ του Φαλέ, όμως ο Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) είχε άλλη άποψη. Στο 1-1 ο Ατρόμητος διαμαρτυρήθηκε ότι προηγήθηκε φάουλ του Λύρατζη στον Μανσούρ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Για να μην παρέμβει, ο Πουλικίδης συμφώνησε με τον Τσιμεντερίδη στη φάση του 45’, όπως θεώρησε ότι δεν υπήρχε επιθετικό φάουλ πριν το γκολ.

ΣΚΟΡΕΡ: 69’ Μάρας – 18’ Μίχορλ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ρουμιάντσεφ (74’ Δοϊρανλής), Λιάσος, Φαλέ (61’ Μάρας), Μπανζάκι, Νανελί (82’ Μασκανάκης), Ιβαν.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν (65’ Τσακμάκης), Γιουμπιτάνα (57’ Παλμεζάνο), Τσιγγάρας (65’ Τζοβάρας, 89’ Τσαντόλας), Μουτουσαμί (90’ Καραμάνης), Μπάκου, Μίχορλ, Οζέγκοβιτς.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Ο Πανσερραϊκός παίζει (Σάββατο 27/9) εκτός έδρας με τον Αρη και ο Ατρόμητος φιλοξενεί την ΑΕΛ (Δευτέρα 29/9)