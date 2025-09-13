Ατρόμητος – Άρης 1-2: Ιδανικό ντεμπούτο ο Χιμένεθ, με καθοριστικές αλλαγές (vid)

Ιδανικό ντεμπούτο για τον Μανόλο Χιμένεθ στον κιτρινόμαυρο πάγκο, καθώς ο Άρης πήρε μια πολύτιμη νίκη με 2-1 στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο και μάλιστα με ανατροπή, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League.

Ο «Θεός του πολέμου» ήταν σαφώς ανώτερος στην συντριπτική πλειοψηφία του αγώνα και παρά το γεγονός οτι έμεινε πίσω στο σκορ (18′ Τζοβάρας), αντέδρασε στη συνέχεια βάζοντας τη μπάλα κάτω και απαντώντας με δύο τέρματα (33′ Ντουντού και 56΄ Μορόν), έχοντας και αρκετές ακόμη ευκαιρίες.

Στους 6 βαθμούς πλέον ο «Θεός του πολέμου» στους 3 παρέμειναν οι Περιστεριώτες που όταν προσπάθησαν να ισοφαρίσουν στο τέλος ήταν κάπως… αργά, καθώς ως τότε έπαιζαν παθητικά.

Ατρόμητος – Άρης: Πώς παρατάχθηκαν

Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε συνολικά σε πέντε αλλαγές στο βασικό σχήμα Συγκεκριμένα τους Διούδη, Γαλανόπουλο, Ντούντου, Μορουτσάν και Μεντίλ.

Συγκεκριμένα ο προπονητής του Άρη παρέταξε την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Διούδη. Ο Τεχέρο κάλυψε το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Μεντίλ το αριστερό, ενώ οι Άλβαρο και Φαμπιάνο θα αποτέλεσαν το κεντρικό δίδυμο.

Οι Γαλανόπουλος και Ράτσιτ συνέθεσαν το δίδυμο των αμυντικών χαφ, ο Ντούντου κάλυψε τη δεξιά πτέρυγα της μεσαίας γραμμής, ο Μορουτσάν την αριστερή και ο Μόντσου αγωνίστηκε πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Μορόν.

Με 4-3-2-1 παρέταξε τον Ατρόμητο και ο Λεωνίδας Βόκολος: Χουτεσιώτης κάτω από την εστία, οι Ουρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος και Κινι συνέθεσαν την αμυντική 4άδα από τα αριστερά στα δεξιά, Μίχορλ και Τσιγγάρας ήταν τα δυο αμυντικά χαφ Τζοβάρας κάλυψε την αριστερή πτέρυγα του κέντρου, ο Παλεμζάνο δεξιά, ενώ ο Γιουμπιτάνα ήταν ο επιτελικός πίσω από τον φορ Οζέγκοβιτς.

Ανώτερος ο Άρης, προβάδισμα για τον Ατρόμητο

Στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης είχε τον έλεγχο του ρυθμού, την κατοχή της μπάλας και τις περισσότερες κλασικές ευκαιρίες, όμως ο Ατρόμητος ήταν εκείνος που προηγήθηκε. Στην πρώτη ουσιαστικά φάση των γπεδούχων. Από εκτέλεση κόρνερ και φάση διαρκείας, αρχικά ο Μανσούρ ανάγκασε τον Διούδη σε μεγάλη επέμβαση, όμως στην εξέλιξή της ο Τζοβάρας έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Στη συνέχεια του ματς ο Άρης κατάφερε να βγάλει αντίδραση και αφού είχε μια καλή στιγμή στο 21′ από κάθετη του Τεχέρο και σουτ του Μόντσου, έφτασε στην ισοφάριση 11 λεπτά μετά. Στο 32′ ο Μεντίλ που ανέβηκε από τα αριστερά «έκοψε» προς τον άξονα για τον Ντουντού και αυτός με ένα ψηλοκρεμαστό βολ πλανέ έστειλε τη μπάλα… συστημένη στην απέναντι γωνία του Χουτεσιώτη!

Μόλις 3 λεπτά η ομάδα του Χιμένεθ είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ανατροπή, όταν ο Μόντσου εκτέλεσε στο δεύτερο δοκάρι και Μορόν έπιασε φοβερό σουτ στην κίνηση, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ!

Συνέχισε να είναι καλύτερος και πέτυχε την ανατροπή

Παρόμοια εικόνα είχε το ματς και στο μεγαλύτερο μέρος του στο Β’ μέρος. Δηλαδή έναν Άρη που ήλεγχε τον ρυθμό και που στόχο είχε να παίξει μπάλα και να ψάξει για περισσότερα γκολ. Αφού οι κιτρινόμαυροι απείλησαν με Ντουντού και Μορόν, στο 56′ ήρθε το 1-2 μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου, κεφαλιά πάσα του Ράτσιτς ο Μορόν από κοντά σκόρε για την απόλυτη ανατροπή.

Και Σίστο στο παιχνίδι για τον Άρη

Δευτερόλεπτα πριν το δεύτερο γκολ ο Χιμένεθ επιστράτευσε τον μέχρι πρότινος… τελειωμένο Σίστο, αντί του Γαλανόπουλου που είχε κάνει πολύ καλή δουλειά όσο είχε ανάσες.

Η ώρα κυλούσε ο Ατρόμητος δεν απειλούσε (πρώτη φάση στο 68′ με ένα πλασέ του Γιουμπιτάνα στην κόντρα) κι έτσι ο Βόκολος πέρασε κάπου στα μέσα της επανάληψης του Μουτουσάμι και Παπαδόπουλο και στο 82′ τον Φαν Βέερτ. Λίγα πράγματα όμως επιθετικά για τον Ατρόμητο που απλά έφτασε κάποιες φορές υπό καλές προΰποθέσεις στην αντίπαλη περιοχή αλλά ως εκεί.

Ο Χιμένεθ απάντησε στις αλλαγές Φαντιγκά, Γιαννιώτα και Καντεβέρε και ο Άρης κράτησε σχετικά άνετα το 2-1, παρότι το παιχνίδι άνοιξε πολύ στο τελευταίο κομμάτι του.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γεγονός οτι ο Άρης δεν επηρεάστηκε μετά την ψυχρολουσία το 1-0 κόντρα στη ροή του αγώνα και συνέχισε να είναι καλύτερος. Γενικότερα το κλειδί ήταν οτι οι Θεσσαλονικείς πήγαν στο Περιστέρι για να παίξουν μπάλα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το εκπληκτικό γκολ του Ντουντού ήρθε σε μια ανύποπτη φάση και από τη μία έδωσε «φτερά» στους φιλοξενούμενους, κόβοντας ταυτόχρονα τα… πόδια των γηπεδούχων.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Ατρόμητος προηγήθηκε κόντρα στη ροή του αγώνα όμως στη συνέχεια αντί να «χτίσει» πάνω στο προβάδισμά του ήταν ευάλωτος μεσοαμυντικά και σχεδόν ακίνδυνος επιθετικά

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στις επίμαχες φάσεις τον σημαντικότερο λόγο είχε το VAR. Από εκεί και πέρα ο διαιτητής Φωτιάς δεν έχει δύσκολο έργο, καθώς το παιχνίδι ήταν ανοιχτό και όχι ιδιαίτερα σκληρό. Έχασε πάντως κάποια φάουλ και κίτρινες κάρτες.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Τo VAR τσέκαρε το γκολ του Ατρόμητου για οφσάιντ του Μανσού κρίνοντας οτι δεν υπήρχε παράβαση και το μέτρησε. Επίσης στις μεγάλες ευκαιρίες του Μορόν στο 15’και το 53′ υπήρχε οφσάιντ.

ΣΚΟΡΕΡ: 18′ Τζοβάρας – 33′ Ντουντού, 57 Μορόν

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Xoυτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μίχορλ, Τσιγγάρας (82’ Φαν Βέερτ), Παλμεζάνο (63’ Μουντουσάμι), Τζοβάρας (71’ Παπαδόπουλος), Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ, Γαλανόπουλος (56’ Σίστο), Ράτσιτς, Μόντσου, Μορουτσάν (75’ Φαντιγκά), Μορόν (90’ Καντεβέρε), Ντούντου (75’ Γιαννιώτας).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Στην 4η αγωνιστική ο Άρης φιλοξενείται από την Κηφισιά (20/9, 18:00), ενώ ο Ατρόμητος την ίδια μέρα και ώρα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό.