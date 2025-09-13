Άρης: Η πρώτη 11άδα του Μανόλο Χιμένεθ – Οι «εκλεκτοί» για τον Ατρόμητο
Ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε την πρώτη του 11άδα ως νέος προπονητής του Άρη, έχοντας κάνει συνολικά πέντε αλλαγές στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
Ριζικές αλλαγές στην ενδεκάδα κάνει στο ντεμπούτο του στον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ. Ο Ισπανός τεχνικός προχώρησε συνολικά σε πέντε αλλαγές στο βασικό σχήμα στο εκτός έδρας σημερινό (13/9, 20.00) παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.
Εντύπωση προκάλεσε η απόφαση του να ξεκινήσει στην ενδεκάδα τους Διούδη και Γαλανόπουλο, αλλά και η επιστροφή του Ντούντου. Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Διούδη.
Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Μεντίλ το αριστερό, ενώ οι Άλβαρο και Φαμπιάνο θα είναι το κεντρικό δίδυμο.
Οι Γαλανόπουλος και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Ντούντου θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Μορουτσάν στην αριστερή και ο Μόντσου πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
Άρης: Διούδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ – Γαλανόπουλος, Ράτσιτς – Ντούντου, Μόντσου, Μορουτσάν – Μορόν
Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Αθανασιάδης, Ρόουζ, Σούντμπεργκ, Φρίντεκ, Φαντιγκά, Μισεουί, Καντεβέρε, Βοριαζίδης, Γιαννιώτας, Παναγίδης, Σίστο και Ντιαντί.
Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Οζέγκοβιτς, Μίχορλ, Παλμεζάνο, Γιουμπιτάνα, Κίνι, Ουρόνεν, Μανσούρ, Τζοβάρας.
Στον πάγκο οι: Αθανασίου, Κοσέλεφ, Καραμάνης, Φαν Βέερτ, Μουντες, Παπαδόπουλος, Τσαντιλας, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Τσακμάκης, Μουτουσάμι
