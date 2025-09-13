Άρης: Η πρώτη 11άδα του Μανόλο Χιμένεθ – Οι «εκλεκτοί» για τον Ατρόμητο

Ριζικές αλλαγές στην ενδεκάδα κάνει στο ντεμπούτο του στον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ. Ο Ισπανός τεχνικός προχώρησε συνολικά σε πέντε αλλαγές στο βασικό σχήμα στο εκτός έδρας σημερινό (13/9, 20.00) παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Εντύπωση προκάλεσε η απόφαση του να ξεκινήσει στην ενδεκάδα τους Διούδη και Γαλανόπουλο, αλλά και η επιστροφή του Ντούντου. Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Διούδη.

Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Μεντίλ το αριστερό, ενώ οι Άλβαρο και Φαμπιάνο θα είναι το κεντρικό δίδυμο.

Οι Γαλανόπουλος και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Ντούντου θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Μορουτσάν στην αριστερή και ο Μόντσου πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Άρης: Διούδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ – Γαλανόπουλος, Ράτσιτς – Ντούντου, Μόντσου, Μορουτσάν – Μορόν

Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Αθανασιάδης, Ρόουζ, Σούντμπεργκ, Φρίντεκ, Φαντιγκά, Μισεουί, Καντεβέρε, Βοριαζίδης, Γιαννιώτας, Παναγίδης, Σίστο και Ντιαντί.

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Οζέγκοβιτς, Μίχορλ, Παλμεζάνο, Γιουμπιτάνα, Κίνι, Ουρόνεν, Μανσούρ, Τζοβάρας.

Στον πάγκο οι: Αθανασίου, Κοσέλεφ, Καραμάνης, Φαν Βέερτ, Μουντες, Παπαδόπουλος, Τσαντιλας, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Τσακμάκης, Μουτουσάμι