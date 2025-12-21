Μπιανκόν: «Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς μου έκανε πέναλτι – Τραγικά όσα είδαμε από διαιτητή και VAR»

Ο Ολυμπιακός έχασε δύο βαθμούς μένοντας στο 1-1 με την Κηφισιά σε ένα ματς που έχει έντονα παράπονα από τη διαιτησία του Ευαγγέλου. Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μετά το τέλος του ματς ήταν έξαλλος με τις αποφάσεις του ρέφερι και του VAR, καθώς θεωρεί πως του έγινε πέναλτι στην τελευταία φάση του αγώνα από τον πορτιέρο της Κηφισιάς, ενώ τόνισε πως ήταν τραγικά όσα έγιναν στο παιχνίδι…

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μπιανκόν στις δηλώσεις του μετά το ματς:

«Δεν κάναμε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Δεν ήμασταν στο επίπεδο που έπρεπε για να κερδίσουμε το ματς. Παρόλα αυτά, όλα όσα είδαμε από τον διαιτητή και τον διαιτητή VAR ήταν τραγικά. Δεν φοβάμαι να το πω. Έκαναν καθυστερήσεις σε όλον τον αγώνα και ο διαιτητής δεν έκανε κάτι. Είδα τους κανονισμούς στο βίντεο μετά το ματς με το μαρκάρισμα του τερματοφύλακα της Κηφισιάς σε εμένα και είναι ξεκάθαρο πέναλτι. Οπότε, ήταν ένα πολύ κακό παιχνίδι από εμάς και ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ κακό παιχνίδι από τον διαιτητή και από όλους όσους τους ελέγχουν».

Για το πόσο πιο δύσκολο τους το έκαναν όλες αυτές οι καθυστερήσεις: «Δεν ξέρω καν πόσα λεπτά κέρδισαν σήμερα. Ήρθαν να παίξουν άμυνα. Για εμένα είναι τραγικό αυτό. Είναι κατανοητό να παίζεις αμυντικά για να πάρεις το αποτέλεσμα, πολλές ομάδες το κάνουν. Αλλά το να παίζεις έτσι και έχοντας αυτή τη νοοτροπία, δεν μου αρέσει καθόλου.

Ήρθαν να πάρουν τον πόντο και το έκαναν. Συγχαρητήρια. Αλλά όπως είπα και πριν δεν ήταν 11, αλλά 12. Είναι μεγάλη η ευθύνη του διαιτητή. Είναι επίσης λάθος δικό μας. Έχουμε δύο ισοπαλίες στα τελευταία ματς. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, να καθαρίσουμε το μυαλό μας και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Είμαστε ο Ολυμπιακός και πρέπει να πάρουμε τα πάντα. Το δεύτερο μέρος της σεζόν θα είναι ενδιαφέρον».