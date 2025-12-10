Μπιανκόν: «Στον Ολυμπιακό είμαστε μια μεγάλη οικογένεια» (vid)
Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με την Καϊράτ και υπογράμμισε πως οι Πειραιώτες θα τα δώσουν όλα προκειμένου να εξαντλήσουν τις πιθανότητες πρόκρισης στο Champions League.
Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε στο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο Youtube, μετά τη νίκη των Πειραιωτών στο Καζακστάν απέναντι στην Καϊράτ με 1-0.
Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός τόνισε πως απομένουν ακόμα δύο τελικοί για την πρόκριση του Ολυμπιακού στα playoffs της διοργάνωσης, ενώ ανέφερε πως όλοι στην ομάδα είναι μία μεγάλη οικογένεια.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μπιανκόν:
«Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη, ήρθαμε στο παιχνίδι γνωρίζοντας πως πρέπει να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Πρέπει να κρατάμε τα θετικά πράγματα από ένα παιχνίδι και σήμερα νομίζω πως υπάρχουν πολλά, είμαστε ικανοποιημένοι. Τώρα απομένουν δύο τελικοί στη διοργάνωση που πρέπει να τα προετοιμάσουμε για να τα κερδίσουμε. Μέχρι τότε, θα είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο ματς της Κυριακής με τον Άρη», είπε αρχικά.
«Δεν αγχωθήκαμε, κάναμε τη δουλειά, αξίζαμε να κερδίσουμε ακόμη και αν το κάναμε με μικρό σκορ όπως το 1-0, αλλά είναι τρεις βαθμοί, κρατάμε τα θετικά, χάσαμε κάποιες ευκαιρίες να σκοράρουμε και άλλα γκολ αλλά δημιουργήσαμε όμως και πολλές ευκαιρίες και στο τέλος κερδίσαμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό», δήλωσε επίσης.
«Τους ευχαριστούμε για όλα, όπως πάντα. Αυτοί η στήριξη από τους οπαδούς είναι απίστευτη, επαναλαμβάνομαι και κάθε φορά λέω τα ίδια αλλά με τέτοια υποστήριξη και τραγούδι για 90 λεπτά, μας βοηθάνε πάρα πολύ. Οι οπαδοί, οι παίκτες, το σταφ είμαστε όλοι μια μεγάλη οικογένεια και όλοι το βλέπουνε αυτό», κατέληξε μιλώντας για τον κόσμο.
