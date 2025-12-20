Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)
Ο γκολκίπερ της Κηφισιάς έκανε έξοδο, δεν βρήκε την μπάλα αλλά βρήκε τον… Μπιανκόν, χωρίς όμως ο διαιτητής Ευαγγέλου να δώσει το πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ των «ερυθρόλευκων»
Ακόμα… πέφτουν στον αγωνιστικό χώρο του Καραϊσκάκη οι παίκτες της Κηφισιάς για καθυστερήσεις, παρά το ότι ο αγώνας έχει… τελειώσει εδώ και κάμποση ώρα.
Δεν είχε προηγούμενο αυτό που είδαμε από τους παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας στο σημερινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, καθώς δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο λόγω αυτών των ατελείωτων καθυστερήσεων.
Δεν ήταν όμως αυτό, το μοναδικό το μελανό σημείο της σημερινής αναμέτρησης, καθώς στην τελευταία φάση του αγώνα, ο διαιτητής Άγγελος Ευαγγέλου δεν καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού.
Ο γκολκίπερ της Κηφισιάς Ραμίρες έκανε έξοδο (σε κόρνερ των γηπεδούχων) αλλά δεν βρήκε την μπάλα για να την απομακρύνει.
Αντιθέτως βρίσκει τον Ζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος προσπαθούσε να πάρει την κεφαλιά, αλλά ο διαιτητής της αναμέτρησης, Άγγελος Ευαγγέλου δεν καταλόγισε το πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού.
Ήταν μια ξεκάθαρη παράβαση από τον γκολκίπερ της Κηφισιάς, αλλά ο ρέφερι δεν έδειξε την άσπρη βούλα.
Θα πρέπει επίσης εδώ να τονίσουμε ότι στην συγκεκριμένη φάση δεν υπήρξε παρέμβαση του VAR κι αυτό είναι επίσης μεγάλο λάθος.
