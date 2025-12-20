Τεράστια ευκαιρία του Ολυμπιακού με τον Γιάρεμτσουκ (vid)

Ο Ολυμπιακός παίζει στο μισό γήπεδο την Κηφισιά ψάχνοντας το δεύτερο γκολ και οι πειραιώτες είχαν νέα μεγάλη ευκαιρία στο 77’, αυτή την φορά με τον Γιάρεμτσουκ.

Ο Ουκρανός στράικερ βρέθηκε σε καλή θέση στην περιοχή της Κηφισιάς, έκανε το σουτ, αλλά ο γκολκίπερ της Κηφισιάς απέκρουσε.

Δείτε την φάση: