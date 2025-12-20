Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με Στρεφέτσα (vid)
Ο Βραζιλιάνος έκανε κούρσα πενήντα μέτρων, κλέβοντας την μπάλα, αλλά σούταρε άουτ
Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία στο 36΄για να κάνει το 2-1, αλλά ο Στρεφέτσα δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα.
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ των πειραιωτών έκλεψε την μπάλα, έκανε κούρσα πενήντα μέτρων και μπήκε στην περιοχή των φιλοξενούμενων, αλλά σούταρε άουτ.
Δείτε την ευκαιρία της ομάδας του Πειραιά
