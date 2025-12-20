Ο Ταρέμι άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό (1-0, vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κηφισιά στο Καραϊσκάκη και οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν ν’ ανοίξουν το σκορ στο 19’, με εύστοχο κτύπημα πέναλτι του Μεχντί Ταρέμι.

Το πέναλτι κέρδισε ο ίδιος ο Ιρανός, σε μαρκάρισμα του Πέτκοφ και την πεντακάθαρη παράβαση καταλόγισε ο διαιτητής, Ευαγγέλου.

Ο Ταρέμι έκανε ωραία εκτέλεση στην αριστερή γωνία του Ραμίρες κι άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Πειραιά.

Δείτε το γκολ του Ταρέμι: