Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Κηφισιά (pic)
Οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Κηφισιά (20:30).
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κηφισιά (20:30) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 15η αγωνιστική της Super League και θέλει τη νίκη, που θα τον διατηρήσει στην κορυφή, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα στα παιχνίδια της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.
Στην αποψινή αναμέτρηση με την Κηφισιά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας.
Οι Έσε και Μουζακίτης θα είναι στα χαφ, με τους Στρεφέτσα και Τσικίνιο στα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής και τους Γιάρεμτσουκ – Ταρέμι στην επίθεση.
Η 11άδα: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ:
Υπενθυμίζουμε ότι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται στην πατρίδα του για το Κόπα Άφρικα και δεν είναι διαθέσιμος για το αποψινό παιχνίδι.
Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό βρίσκονται οι: Μπότης, Μπιανκόνε, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ντάνι Γκαρθία, Ζέλσον Μαρτίνς, Σιπιόνι, βέζο, Μάντσα, και Γιαζιτζί.
