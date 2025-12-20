Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη με την Κηφισιά κοντράρεται ο Ολυμπιακός – «Μάχες» σε Τρίπολη και Πανθεσσαλικό

Ξεκινάει σήμερα Σάββατο (20/12) η 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τη διεξαγωγή τριών αναμετρήσεων. Ο Ολυμπιακός στις 20:30 θα υποδεχθεί την Κηφισιά, σε ένα «Γ. Καραϊσκάκης» το οποίο αναμένεται κατάμεστο, καθώς έχουν μείνει λιγότερα από 1.000 εισιτήρια και όλα δείχνουν sold out.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα παραταχθεί χωρίς τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί που βρίσκεται στο Κόπα Άφρικα, όπως και ο Μπρούνο, ενώ αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Ανδρέα Τετέι με την ομάδα των βορείων προαστίων, πριν μετακομίσει και επίσημα στον Παναθηναϊκό.

Επίσης, ο Βάσκος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Ντανιέλ Ποντένσε και Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Ο Ζέλσον Μάρτινς αν και με ίωση μπήκε στην αποστολή, ωστόσο η κατάστασή του θα επανεξεταστεί και σήμερα.

Οι παίκτες που έχει στην αποστολή ο Ολυμπιακός: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Σιποόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι. Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα ανοίγει στις 16:00. Ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Άρη, με τις δυο ομάδες να βρίσκονται σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατάσταση. Οι Αρκάδες συμπλήρωσαν έξι αγωνιστικές αήττητοι (2-4-0) υπό τις οδηγίες του Κρις Κόουλμαν, ενώ οι Θεσσαλονικείς έχουν μόλις μια νίκη στα δέκα τελευταία ματς, με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο. Στις 18:00 κοντράρονται στο Πανθεσσαλικό Βόλος και Παναιτωλικός. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε καλή κατάσταση αν και έπεσαν από την τετράδα, ενώ η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου προέρχεται από τη βαριά εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ και καλείται να βγάλει αντίδραση για να διεκδικήσει μια θέση στα play offs.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 15ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

16:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Aktor – Άρης (Novasports 2)

18:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – Παναιτωλικός (Cosmote Sport 2)

20:30 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Κηφισιά (Cosmote Sport 1)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

17:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Ατρόμητος (Cosmote Sport 1)

19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (Novasports Prime)

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – ΟΦΗ (Cosmote Sport 1)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

18:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (Novasports Prime)

Η βαθμολογία

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 35

2. ΑΕΚ 34

3. ΠΑΟΚ 32

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 25

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22

6. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 22

7. ΑΡΗΣ 17

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 17

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15

10. ASTERAS AKTOR 13

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 12

12. ΟΦΗ 12

13. ΑΕΛ NOVIBET 8

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5