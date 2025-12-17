Ο ΠΑΟΚ έκανε άνω κάτω το Κύπελλο – Έρχεται Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στους «8» και ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στον ημιτελικό (vid)

Κλάταρε στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ και δεν πέτυχε τον στόχο του, καθώς νίκησε τη Μαρκό με 4-1 στο τελευταίο ματς της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Ο ΠΑΟΚ παρέμεινε 8ος στη βαθμολογία και στις 6 Ιανουαρίου θα υποδεχθεί στην Τούμπα τον Ατρόμητο για τα πλέι οφ, όμως μετά ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με τον Ολυμπιακό για την προημιτελική φάση (13-15/1). Και οι δυο αγώνες είναι μονοί και σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθούν πέναλτι.

Ο ΠΑΟΚ άγγιξε τον στόχο του που ήταν η έβδομη θέση καθώς στο πρώτο ημίχρονο νικούσε με 3-0. Αν νικούσε με διαφορά τεσσάρων γκολ θα έπαιζε με την Κηφισιά και μετά με τον Λεβαδειακό.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πιάστηκαν αδιάβαστοι. Μόλις έκαναν το 4-1 νόμισαν ότι πέτυχαν τον στόχο τους και δεν πήγαινε κανείς να πάρει τη μπάλα από τα δίχτυα! Η Μαρκό αιφνιδίασε τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και διαμαρτυρήθηκε για αποβολή του Θυμιάνη στο 51’.

Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει μαντικές ικανότητες για το πως ξεκίνησε το ματς. Ο ΠΑΟΚ είχε την υπεροχή και η Μαρκό αμύνονταν. Η υπεροχή της ομάδας της Θεσσαλονίκης ήταν ανούσια μέχρι το 17’ που ο Κωνσταντέλιας άνοιξε το σκορ, μετά από απόκρουση του Σαφαρίκα σε σουτ του Μύθου. Αυτό που δεν κατάφερε ο Μύθου στο 17’ το κατάφερε στο 26’, όταν βρέθηκε τετ α τετ με τον γκολκίπερ και με πλασέ έκανε το 2-0, μετά από σέντρα του Οζντόεφ που κόντραρε σε αμυντικό.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει την υπεροχή, συνέχισε να πιέζει, όμως σπατάλησε ευκαιρίες σε σουτ που δεν …ενόχλησαν τον Σαφαρίκα. Το 3-0 έγινε στο 37’ με τον Κωνσταντέλια που πέρασε τον Μιγιένγκα και έκανε μπάσιμο στην περιοχή. Οι παίκτες της Μαρκό διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Ενδεικτικό της υπεροχής του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο είναι οι 14 τελικές προσπάθειες ενώ η Μαρκό δεν είχε καμία.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Αγχώθηκε και έψαχνε το τέταρτο γκολ και μετά το 73’ ο ΠΑΟΚ έπαιξε με δεύτερο φορ (σ.σ. μπήκε ο Τσάλοφ που αποδοκιμάστηκε). Είναι σπάνιο ο Λουτσέσκου να παίζει με δυο φορ.

Στο 51’ η Μαρκό διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή Μόσχου (Λασιθίου) επειδή έδειξε κίτρινη αντί για κόκκινη κάρτα στον Θυμιάνη που έκοψε με φάουλ τον Μίλερ, ενώ ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Μετά από 2’ ο Θυμιάνης έκανε κι άλλο φάουλ στον Ντέτλερ και οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν 2η κίτρινη κάρτα. Στο 57’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν την πρώτη ευκαιρία τους, όταν ο Τσιφτσή απέκρουσε σουτ του Σεμπά.

Στο 68’ ο Μύθου έχασε ευκαιρία μετά από μπαλιά του Τάισον. Στο 71’ ο Σαφαρίκας μπλόκαρε κεφαλιά του Ντεσπόντοφ.

Στο 84’ η Μαρκό μείωσε 3-1 με τον Μίλερ, μετά από λάθος του Τσιφτσή. Ηταν η δεύτερη τελική προσπάθεια της Μαρκό!

Το 4-1 για τον ΠΑΟΚ πέτυχε ο Καμαρά με πλασέ στο 90’.

Ο διαιτητής Μόσχου έδειξε κίτρινη στους Φατιόν (60’), Θυμιάνη (51’), Μπιάνκο (67’).

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Θυμιάνης, Κεντζιόρα, Τέιλορ, Μπιάνκο, Οζντόεφ (64’ Καμαρά), Ντεσπόντοφ (90+3’ Χατσίδης), Κωνσταντέλιας (64’ Τάισον), Ιβανούσετς (73’ Τσάλοφ), Μύθου.

ΜΑΡΚΟ: Σαφαρίκας, Μαρκοπουλιώτης, Γκτίνι, Μιγιένγκα, Ιννός, Μπλανκ (73’ Τσακνής), Μπουσάι (46’ Μίλερ), Μεντόζα (46’ Ριτσοτάκης) , Ντέτλερ, Φατιόν (46’ Κυριακίδης), Σεμπά (62’ Αλεξόπουλος).