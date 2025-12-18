Για άλλη μία χρονιά, ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης στάθηκαν στο πλευρό της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να προχωράει σε σχετική ενημέρωση για τη σπουδαία προσφορά και τη φιλανθρωπική συναυλία που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (17/12) στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο της πόλης, σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Αφιερωμένη στην Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγο του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του ηγέτη του Ολυμπιακού, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, ήταν με απόφαση του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, η φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (17/12) στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο της πόλης, σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά.

«Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύει την ψυχή της και η ευχή της να συνοδεύει πάντα τους οικείους της» ανέφερε ο διευθυντής της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, Δημήτρης Αλφιέρης.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς, κατά την οποία το θέατρο κατακλύστηκε από εκατοντάδες κόσμου που κατέφθασε προσφέροντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης αντί εισιτηρίου, αποτέλεσε το αφιέρωμα στα 100 χρόνια της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ολυμπιακού, ο οποίος στηρίζει την Ιερά Μητρόπολη και την εκδήλωση ως μέγας χορηγός. Παρουσία της κυρίας Εύης Κουτσαυτάκη, Διευθύνουσας Συμβούλου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του «Γ. Καραϊσκάκης», κ. Βασίλης Βασιλειάδης, εκπροσωπώντας τον Ολυμπιακό και τον κ. Μαρινάκη, παρέδωσε στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, επιταγή για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής εκκλησίας.

Ο κ. Βασιλειάδης ανέφερε: «Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα είναι πάντα στο πλευρό του θεάρεστου έργου που κάνετε στον Πειραιά μας. Να είστε όλοι καλά, υγεία να έχετε. Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά».

Από την πλευρά του ο κ. Σεραφείμ, αφού πρόσφερε στην κυρία Κουτσαυτάκη και στον κ. Βασιλειάδη εικόνες της Γεννήσεως του Χριστού και έναν ασημένιο δίσκο στον οποίο αναγραφόταν “100 χρόνια Θρύλος, 100 χρόνια Ολυμπιακός, μετ’ ευχών και αγάπης ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ”, έκανε λόγο για αναγνώριση της αγάπης και της διαχρονικής προσφοράς του Ολυμπιακού στην Μητρόπολη και στον Πειραιά:

«Να είστε πάντα δυνατοί και ο Θεός να σας χαρίζει υγεία και δύναμη και να εμπνέει πάντα την πορεία της ζωής σας. Όταν μιλάμε για τον Πειραιά, θυμόμαστε τον Ολυμπιακό. Όταν μιλάμε για τον Ολυμπιακό, πάντοτε αναφερόμαστε στον Πειραιά. Είναι δύο έννοιες ταυτισμένες. Εξαγγέλλουν και οι δύο την ομορφιά της ρωμιοσύνης, του ευ αγωνίζεσθαι. Ο Ολυμπιακός με τα δύο Πανευρωπαϊκά Κύπελλα που δόξασε την Ελλάδα και το ευ αγωνίζεσθαι. Σήμερα ήταν η εξόδιος ακολουθία της μακαριστής Ειρήνης. Ο Πρόεδρος Βαγγέλης Μαρινάκης πήρε αυτόν τον πλούτο της χριστότητος και της προσωπικής του καταξιώσεως από τους δύο γονείς του. Γι’ αυτό και το δέντρο του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι ένα δέντρο αλήθειας, αγάπης και προσφοράς. Ο μεγάλος ευεργέτης της Μητροπόλεως και του Πειραιά. Ευχόμαστε στον Ολυμπιακό, στην κυρία Κουτσαυτάκη, στον κ. Βασιλειάδη και σε όλους τους συνεργούς αυτού του μεγαλειώδους αθλητικού χώρου, να έχει πάντοτε ευψυχία, δύναμη και να εξαγγέλλει τον πολιτισμό του Πειραιά».

Είχε προηγηθεί η τιμητική βράβευση του νέου Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, Σεβ. Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Συμεών. Ο κ. Βασίλης Βασιλειάδης, εκ μέρους του Ολυμπιακού και του κ. Μαρινάκη, πρόσφερε χρηματική επιταγή στον Αρχιεπίσκοπο Σινά κ. Συμεών για την στήριξη της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης, καθώς και τιμητική πλακέτα, για την υπεραιωνόβια προσφορά της Ιεράς Μονής Σινά στην Ιστορία και τον Πολιτισμό, ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης. «Ευχαριστώ θερμά και να σας δηλώσω ότι εκτός των άλλων στοιχείων της οικογένειάς μου, γεννήθηκα και σε οικογένεια Ολυμπιακών» ανέφερε ο νέος Αρχιεπίσκοπος Συμεών.

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε για ακόμα μια φορά στο πλευρό της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς, στηρίζοντας έμπρακτα το πολυσχιδές κοινωνικό της έργο.