Το σενάριο για τρία Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός σε μία εβδομάδα

Ολοκληρώθηκε χτες η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. O Παναθηναϊκός πέρασε από την έδρα της Καβάλας με 2-1, ο Ολυμπιακός από την πλευρά του έστησε… πάρτι κόντρα στο Ηρακλή (6-0), ενώ ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 4-1 της Μαρκό.

Κάπως έτσι, δημιουργήθηκαν και τα μονοπάτια για τα νοκ-άουτ της διοργάνωσης και μάλιστα ενδέχεται οι «αιώνιοι» να συναντηθούν στα ημιτελικά, αν ξεπεράσουν τους αντιπάλους τους. Ξεχωρίζει η πιθανή «μάχη» Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στα προημιτελικά και αυτή του Παναθηναϊκού με τον Άρη, με τους νικητές των ζευγαριών να έρχονται αντιμέτωποι στην επόμενη φάση.

Τα ζευγάρια της ενδιάμεσης φάσης:

Άρης-Παναιτωλικός

ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης

Βόλος-Κηφισιά

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν:

1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος

2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά

3ος προημιτελικός: ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης

4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός

Τρία Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός σε 8 μέρες

Είναι λοιπόν πιθανό Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να συναντηθούν στα ημιτελικά του Κυπέλλου, με τους αγώνες να ειναι προγραμματισμένοι 3 ή 4 Φεβρουαρίου ο πρώτος και 10 ή 11 Φεβρουαρίου η ρεβάνς. Ωστόσο, ενδιάμεσα υπάρχει δράση για την Superleague και στις 7 Φεβρουαρίου έχει οριστεί το ντέρμπι «αιωνίων» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης, για την 20η αγωνιστική.

Κάτι που σημαίνει πως μέσα σε διάστημα 8 ημερών, θα μπορούσαν να προκύψουν τρία ντέρμπι «αιωνίων», σε ένα πολύ σημαντικό σημείο της σεζόν, με τα δύο από αυτά να καθορίζουν το ποια ομάδα θα βρεθεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.