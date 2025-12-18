Το σενάριο για τρία Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός σε μία εβδομάδα
Κι όμως, τον ερχόμενο Φεβρουάριο, μέσα σε διάστημα 7-8 ημερών, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα μπορούσαν να αναμετρηθούν τρεις φορές – Ο λόγος…
- Οι νέοι περιορισμοί στο Airbnb με στόχο να επιστρέψουν σπίτια στην αγορά
- Η Βουλή των Αντιπροσώπων καταψήφισε νομοσχέδιο που θα εμπόδιζε πόλεμο με την Βενεζουέλα – Διάγγελμα Τραμπ
- Δυστύχημα στην Θεσσαλονίκη: Νεκρή 57χρονη που παρασύρθηκε από ΙΧ στον Εύοσμο
- Σύνοδος ΕΕ στις Βρυξέλλες παρουσία Ζελένσκι – Επί τάπητος η χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία
Ολοκληρώθηκε χτες η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. O Παναθηναϊκός πέρασε από την έδρα της Καβάλας με 2-1, ο Ολυμπιακός από την πλευρά του έστησε… πάρτι κόντρα στο Ηρακλή (6-0), ενώ ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 4-1 της Μαρκό.
Κάπως έτσι, δημιουργήθηκαν και τα μονοπάτια για τα νοκ-άουτ της διοργάνωσης και μάλιστα ενδέχεται οι «αιώνιοι» να συναντηθούν στα ημιτελικά, αν ξεπεράσουν τους αντιπάλους τους. Ξεχωρίζει η πιθανή «μάχη» Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στα προημιτελικά και αυτή του Παναθηναϊκού με τον Άρη, με τους νικητές των ζευγαριών να έρχονται αντιμέτωποι στην επόμενη φάση.
Τα ζευγάρια της ενδιάμεσης φάσης:
Άρης-Παναιτωλικός
ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης
Βόλος-Κηφισιά
ΠΑΟΚ-Ατρόμητος
Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν:
1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος
2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά
3ος προημιτελικός: ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης
4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός
Τρία Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός σε 8 μέρες
Είναι λοιπόν πιθανό Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να συναντηθούν στα ημιτελικά του Κυπέλλου, με τους αγώνες να ειναι προγραμματισμένοι 3 ή 4 Φεβρουαρίου ο πρώτος και 10 ή 11 Φεβρουαρίου η ρεβάνς. Ωστόσο, ενδιάμεσα υπάρχει δράση για την Superleague και στις 7 Φεβρουαρίου έχει οριστεί το ντέρμπι «αιωνίων» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης, για την 20η αγωνιστική.
Κάτι που σημαίνει πως μέσα σε διάστημα 8 ημερών, θα μπορούσαν να προκύψουν τρία ντέρμπι «αιωνίων», σε ένα πολύ σημαντικό σημείο της σεζόν, με τα δύο από αυτά να καθορίζουν το ποια ομάδα θα βρεθεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.
- Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές
- «Ο Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ τον Γενάρη»
- Στην Ιταλία επιμένουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι στο «κόλπο» για Μανδά
- Η Χάποελ Τελ Αβίβ ετοιμάζει… ντεμαράζ ανανεώσεων με πρώτο τον Ελάιζα Μπράιαντ
- Το σενάριο για τρία Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός σε μία εβδομάδα
- Νεκρός από πυροβολισμούς ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα από το Εκουαδόρ!
- Αποχώρησε με ενοχλήσεις ο Ντε Κολό – Δύσκολα με Ολυμπιακό
- Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση: Γιούχα σε Πάσπαλι, κοντά στην έξοδο ο Τζαμπάρι Πάρκερ (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις