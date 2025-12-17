Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»

Με τρεις αναμετρήσεις σε Καβάλα, Φάληρο και Τούμπα ολοκληρώθηκε η πρώτη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson, στην ιστορία.

O Παναθηναϊκός πέρασε από την έδρα της Καβάλας με 2-1, ο Ολυμπιακός από την πλευρά του έστησε… πάρτι κόντρα στο Ηρακλή επικρατώντας με 6-0, ενώ ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 4-1 της Μαρκό, αλλά δεν κατάφερε να πάρει νίκη με τέσσερα γκολ διαφορά.

Συνεπώς έχουμε και λέμε, την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά εξασφάλισαν ο πρώτος Ολυμπιακός, ο δεύτερος Λεβαδειακός, η τρίτη ΑΕΚ και ο τέταρτος Παναθηναϊκός. Οι τέσσερις αυτές ομάδες θα περιμένουν την ενδιάμεση φάση για να μάθουν τους αντιπάλους τους.

Αυτοί θα προκύψουν από τα τέσσερα ζευγάρια που διαμορφώθηκαν από τις ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 5-12. Έτσι ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό, ο ΟΦΗ τον Αστέρα Τρίπολης, ο Βόλος την Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο.

Tα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Καβάλα – Παναθηναϊκός 1-2

Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-0

ΠΑΟΚ – Μαρκό 4-1

Η βαθμολογία στο Κύπελλο Ελλάδας μετά την ολοκλήρωση της League Phase

Τα ζευγάρια της ενδιάμεσης φάσης:

Άρης-Παναιτωλικός (5ος-12ος)

ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης (6ος-11ος)

Βόλος-Κηφισιά (7ος-11ος)

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος (8ος-9ος)

Αναλυτικά το καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Playoffs: 6-7-8 Ιανουαρίου

Προημιτελικά: 13-14-15 Ιανουαρίου

Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου

Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου

Τελικός: 25 Απριλίου

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος

2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά

3ος προημιτελικός: ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης

4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς τη διεξαγωγή παράτασης.

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών:

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

1ος ημιτελικός: Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος – Παναθηναϊκός ή Άρης ή Παναιτωλικός

2ος ημιτελικός: Λεβαδειακός ή Βόλος ή Κηφισιά – ΑΕΚ ή ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.

Ο τελικός θα διεξαχθεί μεταξύ των νικητών του 1ου και του 2ου ημιτελικού. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου.