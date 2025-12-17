Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»
Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει τη Μαρκό με τέσσερα γκολ διαφορά και με το 4-1 τερμάτισε 8ος. Μετά από αυτό έρχονται δύσκολα ματς και με μεγάλο ενδιαφέρον στο Κύπελλο.
- Κρητική μαφία: Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ ο δικηγόρος που εμπλέκεται στην πώληση μοναστηριακής περιουσίας
- Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω
- H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν
- Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρεις κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Με τρεις αναμετρήσεις σε Καβάλα, Φάληρο και Τούμπα ολοκληρώθηκε η πρώτη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson, στην ιστορία.
O Παναθηναϊκός πέρασε από την έδρα της Καβάλας με 2-1, ο Ολυμπιακός από την πλευρά του έστησε… πάρτι κόντρα στο Ηρακλή επικρατώντας με 6-0, ενώ ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 4-1 της Μαρκό, αλλά δεν κατάφερε να πάρει νίκη με τέσσερα γκολ διαφορά.
Συνεπώς έχουμε και λέμε, την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά εξασφάλισαν ο πρώτος Ολυμπιακός, ο δεύτερος Λεβαδειακός, η τρίτη ΑΕΚ και ο τέταρτος Παναθηναϊκός. Οι τέσσερις αυτές ομάδες θα περιμένουν την ενδιάμεση φάση για να μάθουν τους αντιπάλους τους.
Αυτοί θα προκύψουν από τα τέσσερα ζευγάρια που διαμορφώθηκαν από τις ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 5-12. Έτσι ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό, ο ΟΦΗ τον Αστέρα Τρίπολης, ο Βόλος την Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο.
Tα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:
Καβάλα – Παναθηναϊκός 1-2
Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-0
ΠΑΟΚ – Μαρκό 4-1
Η βαθμολογία στο Κύπελλο Ελλάδας μετά την ολοκλήρωση της League Phase
Τα ζευγάρια της ενδιάμεσης φάσης:
Άρης-Παναιτωλικός (5ος-12ος)
ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης (6ος-11ος)
Βόλος-Κηφισιά (7ος-11ος)
ΠΑΟΚ-Ατρόμητος (8ος-9ος)
Αναλυτικά το καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Playoffs: 6-7-8 Ιανουαρίου
Προημιτελικά: 13-14-15 Ιανουαρίου
Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου
Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου
Τελικός: 25 Απριλίου
Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:
1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος
2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά
3ος προημιτελικός: ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης
4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός
Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς τη διεξαγωγή παράτασης.
Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών:
Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:
1ος ημιτελικός: Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος – Παναθηναϊκός ή Άρης ή Παναιτωλικός
2ος ημιτελικός: Λεβαδειακός ή Βόλος ή Κηφισιά – ΑΕΚ ή ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR
Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.
Ο τελικός θα διεξαχθεί μεταξύ των νικητών του 1ου και του 2ου ημιτελικού. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου.
- Σπόρτινγκ – ΠΑΟΚ 62-70: Έκανε το 2×2 στους «16» με Ταϊρί ο «δικέφαλος»
- Προμηθεάς Πάτρας – Ρίτας 111-95: Πρόκριση στα πλέι ιν με σούπερ Γκρέι
- Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας»
- Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ
- Νότιγχαμ Φόρεστ: Ενός λεπτού σιγή στην προπόνηση για την Ειρήνη Μαρινάκη
- Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»
- Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ στη μάχη για το «si» του Κέπα
- Ο ΠΑΟΚ έκανε άνω κάτω το Κύπελλο – Έρχεται Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στους «8» και ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στον ημιτελικό (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις