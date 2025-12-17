sports betsson
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 15:15
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-0: «Ξέσπασε» στον «Γηραιό» και τερμάτισε πρώτος! (vids)
Ποδόσφαιρο 17 Δεκεμβρίου 2025 | 19:52

Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-0: «Ξέσπασε» στον «Γηραιό» και τερμάτισε πρώτος! (vids)

Παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός συνέτριψε με 6-0 τον Ηρακλή, στο τελευταίο ματς της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και τερμάτισε πρώτος, εξασφαλίζοντας απευθείας πρόκριση στους «8».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ξεκούραση: Τα 7 «πρόσωπα» της χαλάρωσης

Ξεκούραση: Τα 7 «πρόσωπα» της χαλάρωσης

Spotlight

Ο Ολυμπιακός ήταν απολαυστικός, καταιγιστικός και ουσιαστικός, διέλυσε 6-0 τον Ηρακλή στο τελευταίο ματς της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και ολοκλήρωσε τη διαδικασία ως πρώτος και… καλύτερος του βαθμολογικού πίνακα. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, οι «ερυθρόλευκοι» φυσικά προκρίθηκαν απευθείας στην οκτάδα και ταυτόχρονα πήραν και το πλεονέκτημα έδρας στον προημιτελικό.

Καθολική ήταν η κυριαρχία του Ολυμπιακού από τα πρώτα λεπτά, με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να πιάνει εξαιρετικό ρυθμό, να πιέζει ασφυκτικά τον Ηρακλή και από τη στιγμή που σκόραρε πολύ νωρίς να κάνει τελικά τα πάντα πολύ πιο απλά στο συγκεκριμένο ματς. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν σταθερά σε θέση επίθεσης, έπαιξαν γρήγορο και καλό ποδόσφαιρο με πολλούς όμορφους συνδυασμούς, πέτυχαν τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και άλλα δύο στο δεύτερο, ενώ έχασαν και πλειάδα άλλων ευκαιριών για ακόμη μεγαλύτερο σκορ, ευχαριστώντας γενικά τον κόσμο που πήγε στο γήπεδο.

Από ένα γκολ πέτυχαν Γιαζίτζι, Καλογερόπουλος, Ροντινέι, Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ και Ρέτσος, τρεις ασίστ κατέγραψε ο Ποντένσε και ακόμη μία ο Γιαζίτζι που είχε συμμετοχή και σε δύο ακόμη τέρματα.

Γρήγορο γκολ από τον Γιαζίτζι και… όλα πήραν το δρόμο τους

Μόλις στο 2′ ήρθε η πρώτη φάση στο ματς, με ένα συρτό σουτ του Ποντένσε στην αγκαλιά του Γιάννη Νικοπολίδη, γιου του θρυλικού «ερυθρόλευκου» γκολκίπερ, Αντώνη. Στο 10′ ο Τσικίνιο είχε ένα καλό σουτ λίγο άουτ και στο 12′ ήρθε το 1-0. Τσικίνιο και Ποντένσε συνδυάστηκαν, η μπάλα έφτασε στον Γιαζίτζι ο οποίος συνέκλινε προς την εστία από τα δεξιά και με υπέροχο πλασέ με το αριστερό έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Νικοπολίδη.

Μετά το πρώτο γκολ δεν άλλαξε απολύτως τίποτα στην γενικότερη εικόνα του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να πιέζει για να «καθαρίσει» γρήγορα το ματς. Στο 15′ ο Νικοπολίδης απέκρουσε καλό σουτ του Νασιμέντο και τρία λεπτά αργότερα ο νεαρός έπιασε και το τετ-α-τετ του Γιάρεμτσουκ.

Ωστόσο, στο 21′ οι Πειραιώτες βρήκαν και το δεύτερο γκολ τους που ουσιαστικά… ολοκλήρωσε το τυπικό του ματς -το ποιος δηλαδή θα νικούσε.

Το πρώτο του Καλογερόπουλου και καθολική υπεροχή

Μετά από υπέροχη μπαλιά του Γιαζίτζι στην καρδιά της περιοχής, ο Καλογερόπουλος πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Νικοπολίδης απέκρουσε και πάλι αλλά ο «ερυθρόλευκος» στόπερ πήρε το «ριμπάουντ» και έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 με το πρώτο του γκολ με την ανδρική ομάδα.

Χαρακτηριστικό του τι ήδη γινόταν στο ματς αλλά και του τι θα ακολουθούσε, είναι το στατιστικό του αγώνα στο 25ο λεπτό, λίγο μετά το 2-0 δηλαδή: 2 γκολ, 2 κλασικές ευκαιρίες, 6 τελικές και 74% κατοχή μπάλας!

Μετά το πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου, ήταν σαφές ότι ο Ηρακλής είχε καταρρεύσει ψυχολογικά και τακτικά, ενώ φυσικά εμφανής ήταν και η διαφορά ποιότητας και δυναμικότητας των δύο ομάδων. Στο 28′, μετά από φάση διαρκείας ο Ροντινέι είχε ένα καλό σουτ που κόντραρε και πέρασε λίγο έξω, ενώ στο 34′ ένα μέτρο πάνω από το οριζόντιο πέρασε η κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ από σέντρα του Ποντένσε.

Άλλα δύο και «τεσσάρα» στο ημίχρονο

Τελικά, ο Ολυμπιακός όχι απλά καθάρισε οριστικά το ματς πριν το ημίχρονο αλλά έδωσε και μεγάλη έκταση στο σκορ. Στο 40′, μετά από φάση στα δεξιά, ο Ποντένσε έκανε το γύρισμα, ο Γιάρεμτσουκ έκανε την προβολή και ο Νικοπολίδης απέκρουσε εντυπωσιακά, αλλά ο Ροντινέι ήταν εκεί για να πάρει το ριμπάουντ και να σκοράρει από κοντά με το δεξί, γράφοντας το 3-0. Ένα ακόμη γκολ που ξεκίνησε από κάθετη πάσα του Γιαζίτζι προς τον Πορτογάλο.

Ένα πεντάλεπτο αργότερα, με τη συμπλήρωση των 45′, ο Ολυμπιακός έφτασε και στο τέταρτο γκολ του. Σέντρα ο Ποντένσε από τα αριστερά και κεφαλιά του αμαρκάριστου Τσικίνιο στη γωνία, φάση που σήμανε και την… ολική κατάρρευση του Ηρακλή.

Ενδιάμεσα από το τρίτο και το τέταρτο γκολ, στο 42′, ο Ηρακλής κατέγραψε την μοναδική του τελική, ένα άστοχο σουτ του Τσιντώνη εκτός περιοχής. Το στατιστικό του ημιχρόνου έδειξε κατοχή μπάλας 72-28 και τελικές 13-1 για τον Ολυμπιακό…

Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι» και στο δεύτερο ημίχρονο

Για τον Ηρακλή… δυστυχώς ο Ολυμπιακός δεν είχε καμία διάθεση να πατήσει φρένο στο δεύτερο ημίχρονο και πολύ γρήγορα φάνηκε ότι το σκορ θα έφτανε σε ακόμη ψηλότερα επίπεδα. Στο 49′ ένα σουτ του Ντουρμισάι πέρασε πολύ άουτ, στο 50′ ο Νικοπολίδης έπιασε σουτ του Σιπιόνι και στο 51′ ήρθε το 5-0.

Μετά από μια ακόμη πολύ ωραία και γρήγορη επίθεση των «ερυθρόλευκων», ο Ποντένσε έδωσε την τελική κάθετη και ο Γιάρεμτσουκ δεν αστόχησε στο κοντινό τετ-α-τετ.

Στο 59′ ο Νικοπολίδης έπιασε ένα ακόμη τετ-α-τετ του Ουκρανού φορ, ενώ το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 70ο λεπτό. Ο Γιαζίτζι εκτέλεσε έξοχα φάουλ και ο Ρέτσος με ωραία κεφαλιά έγραψε το 6-0.

Μονάχα μετά το έκτο γκολ ο Ολυμπιακός αποφάσισε να… πατήσει φρένο, οι δύο προπονητές έκαναν τις αλλαγές τους και κάπως έτσι, το ματς ολοκληρώθηκε χωρίς κάτι άλλο σημαντικό. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες με μια σπουδαία εμφάνιση, τερμάτισε πρώτος και πάει απευθείας στον μονό προημιτελικό με πλεονέκτημα έδρας.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η σπουδαία εμφάνιση των δύο εξτρέμ του, Γιουσούφ Γιαζίτζι και Ντάνιελ Ποντένσε. Οι δυο τους διέλυσαν την αμυντική γραμμή του Ηρακλή και ουσιαστικά «ξεκλείδωσαν» το παιχνίδι νωρίς. Ο Τούρκος είχε ένα γκολ και μία ασίστ αλλά και συμμετοχή στο δεύτερο και το τρίτο γκολ της ομάδας του, ενώ ο Πορτογάλος είχε τρεις ασίστ και συμμετοχή σε ένα ακόμη τέρμα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Με τη δεδομένα τεράστια διαφορά δυναμικότητας και ποιότητας για τις δύο ομάδες αλλά και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε με αρκετούς βασικούς του και όχι με ολικό ροτέισον, το θέμα ήταν να μπει το πρώτο γκολ. Από τη στιγμή που αυτό έγινε πολύ νωρίς, στο 12ο λεπτό, το παιχνίδι μπήκε γρήγορα στις… ράγες για τους «ερυθρόλευκους».

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Είναι άδικο για οποιονδήποτε παίκτη του Ηρακλή να χαρακτηριστεί ως ο χειρότερος του γηπέδου σε ένα 90λεπτο που τίποτα δεν πήγε καλά για τον «Γηραιό», με τον Ολυμπιακό να βγάζει όλη την ποιότητά του χωρίς καν να πατήσει… τέρμα το γκάζι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Κανένα απολύτως πρόβλημα για τον διαιτητή και την ομάδα του σε ένα ματς χωρίς δύσκολες φάσεις, με την εξέλιξή του άλλωστε να βοηθά σε αυτό.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Ανατολικής Αττικής), Κωνσταντίνος Στάικος (Λάρισας)
Τέταρτος: Κωνσταντίνος Ανδριανός (Αχαΐας)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το ματς διεξήχθη χωρίς τη χρήση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Γιουσούφ Γιαζίτζι (12′), Αλέξης Καλογερόπουλος (21′), Ροντινέι (40′), Τσικίνιο (45′), Ρόμαν Γιάρεμτσουκ (51′), Παναγιώτης Ρέτσος (70′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Ροντινέι (67′ Ρέτσος), Καλογερόπουλος, Μάνσα, Ορτέγκα (68′ Βέζο), Σιπιόνι, Νασιμέντο, Τσικίνιο (67′ Έσε), Γιαζίτζι, Ποντένσε (68′ Στρεφέτσα), Γιάρεμτσουκ (68′ Ταρέμι).

Ηρακλής (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Ουές, Σιδεράς, Δημητρίου (61′ Εραμούσπε), Βιτλής, Χάινριχ (61′ Κυνηγόπουλος), Φοφανά, Τσιντώνης, Μωυσίδης, Ντοβεντάν (61′ Παναγιωτίδης), Ντουρμισάι (75′ Μάναλης).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase.

Headlines:
Wall Street
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers

Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξεκούραση: Τα 7 «πρόσωπα» της χαλάρωσης

Ξεκούραση: Τα 7 «πρόσωπα» της χαλάρωσης

Economy
Ευρωζώνη: Αναπτυξιακή κόπωση στην έξοδο του 2025

Ευρωζώνη: Αναπτυξιακή κόπωση στην έξοδο του 2025

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 17.12.25

Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας»

Αγχωτική αλλά πολύτιμη νίκη στο Αμβούργο πέτυχε ο Άρης με 92-89 για την 11η αγωνιστική του EuroCup κι έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Δυναμικό «παρών» από τους οπαδούς του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
On Field 17.12.25

Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ μίλησε για τους τέσσερις προπονητές που θεωρεί κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
betson_textlink
Stream sports
Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας»
Μπάσκετ 17.12.25

Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας»

Αγχωτική αλλά πολύτιμη νίκη στο Αμβούργο πέτυχε ο Άρης με 92-89 για την 11η αγωνιστική του EuroCup κι έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Δυναμικό «παρών» από τους οπαδούς του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει τη Μαρκό με τέσσερα γκολ διαφορά και με το 4-1 τερμάτισε 8ος. Μετά από αυτό έρχονται δύσκολα ματς και με μεγάλο ενδιαφέρον στο Κύπελλο.

Σύνταξη
Ο ΠΑΟΚ έκανε άνω κάτω το Κύπελλο – Έρχεται Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στους «8» και ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στον ημιτελικό (vid)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ο ΠΑΟΚ έκανε άνω κάτω το Κύπελλο – Έρχεται Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στους «8» και ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στον ημιτελικό (vid)

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει τη Μαρκό με τέσσερα γκολ διαφορά. Μετά τη νίκη με 4-1 τερμάτισε 8ος παίζει στα πλέι οφ με τον Ατρόμητο και μετά ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος αφού αποχαιρέτησε τους «πράσινους», αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Δεν κοιτάμε τι έγινε την Κυριακή, θέλαμε να είμαστε πρώτοι στο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Δεν κοιτάμε τι έγινε την Κυριακή, θέλαμε να είμαστε πρώτοι στο Κύπελλο»

Ο Χοσέ Μεντιλίμπαρ μίλησε για την επιβλητική νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός με 6-0 επί του Ηρακλή, εξηγώντας ότι στόχος ήταν η κατάκτηση της πρώτης θέσης στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
Ο Ράφα Μπενίτεθ για τους τραυματισμούς Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ο Ράφα Μπενίτεθ για τους τραυματισμούς Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τη νίκη με 2-1 που πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί της Καβάλας στο Κύπελλο, ενώ αναφέρθηκε και στους τραυματισμούς των Σφιντέρσκι - Πάντοβιτς που έγιναν αναγκαστική αλλαγή.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Μαρκό
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Μαρκό

LIVE: ΠΑΟΚ – Μαρκό. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Μαρκό για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Κόντρα στην Κραϊόβα δεν είναι… καρναβάλι, θα δοθεί μια μάχη»
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Νίκολιτς: «Κόντρα στην Κραϊόβα δεν είναι… καρναβάλι, θα δοθεί μια μάχη»

Νίκολιτς και Ρότα τόνισαν στις δηλώσεις τους ότι θα αντιμετωπίσουν το ματς με την Καραϊόβα με τη δέουσα σοβαρότητα καθώς στόχος της ΑΕΚ είναι η απευθείας πρόκριση από τη League Phase του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή (18:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Δείτε τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την αρχική 11άδα, με τον Ισπανό να κάνει φουλ ροτέισον.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο
Κόσμος 17.12.25

Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τρεις φωτογραφίες του υπόπτου. Διακρίνεται με πράσινη κουκούλα, μπλε ρούχα και κρατάει ανοικτόχρωμη τσάντα. Ασύλληπτος ο δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

Σύνταξη
Η Μαρίνα Σπανού εμφανίστηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μας πήρε μαζί της σε ένα μουσικό ταξίδι!
TV 17.12.25

Η Μαρίνα Σπανού εμφανίστηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μας πήρε μαζί της σε ένα μουσικό ταξίδι!

Η Μαρίνα Σπανού, με τη χαρακτηριστική της απλότητα και την αμεσότητα που τη διακρίνει, ερμήνευσε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» τα τραγούδια της, τα οποία το τελευταίο διάστημα ακούγονται παντού

Σύνταξη
Η Μεγάλη Βρετανία έχει στα χέρια της την μεγαλύτερη απεργία πείνας από την εποχή της Θάτσερ και του Μπόμπι Σαντς
Palestine Action 17.12.25

Η Μεγάλη Βρετανία έχει στα χέρια της την μεγαλύτερη απεργία πείνας από την εποχή της Θάτσερ και του Μπόμπι Σαντς

H κυβέρνηση Στάρμερ αρνείται να δώσει ακρόαση στους δικηγόρους των απεργών πείνας της Palestine Action, μετά από 46 ημέρες απεργίας για κάποιους εξ αυτών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»
Τέλος εποχής 17.12.25

Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»

Με ένα deal που αλλάζει τα πάντα στην ιστορία του θεσμού, η τελετή των Όσκαρ θα προβάλλεται ζωντανά, δωρεάν και με μετάφραση σε πολλαπλές γλώσσες παγκοσμίως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας»
Μπάσκετ 17.12.25

Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας»

Αγχωτική αλλά πολύτιμη νίκη στο Αμβούργο πέτυχε ο Άρης με 92-89 για την 11η αγωνιστική του EuroCup κι έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Δυναμικό «παρών» από τους οπαδούς του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βρετανικό Μουσείο: «Πολιτιστική διπλωματία» ο δανεισμός αντικειμένων σε άλλες χώρες
«Αποαποικιοποίηση» 17.12.25

Βρετανικό Μουσείο: «Πολιτιστική διπλωματία» ο δανεισμός αντικειμένων σε άλλες χώρες

Την ώρα που γίνεται διαπραγμάτευση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου λέει πως το πρόγραμμα δανεισμού θα αποτελέσει μοντέλο αποκατάστασης από τον αποικισμό

Σύνταξη
Από τα παιδιά των ’90s στα παιδιά του σήμερα: Ο Ευθύμης Κάλφας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 17.12.25

Από τα παιδιά των ’90s στα παιδιά του σήμερα: Ο Ευθύμης Κάλφας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον γνωστό influencer, τα βίντεο του οποίου έχουν γίνει απόλυτα viral στα social media, δίνοντάς του χώρο να αναπτύξει το χιουμοριστικό του σχόλιο με τον γνώριμο αυτοσαρκασμό του

Σύνταξη
Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς
Ελλάδα 17.12.25

Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς

Το σημείωμα το είχε αφήσει δίπλα σε ένα σακίδιο ενώ ήταν σε εξέλιξη ημερίδα του κολλεγίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη με καλεσμένους τουλάχιστον δύο υπουργούς της κυβέρνησης.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ
On Field 17.12.25

Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ μίλησε για τους τέσσερις προπονητές που θεωρεί κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει συνεχή και συγκεκριμένη απειλή, αδιανόητη κάθε συζήτηση για εφησυχασμό – Εθνική μας υποχρέωση η μετάβαση των ΕΔ στη νέα εποχή
Βουλή 17.12.25

Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει συνεχή και συγκεκριμένη απειλή, αδιανόητη κάθε συζήτηση για εφησυχασμό – Εθνική μας υποχρέωση η μετάβαση των ΕΔ στη νέα εποχή

«Η Ελλάδα δεν είναι Λουξεμβούργο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν κινείται σε ουδέτερο γεωπολιτικό έδαφος

Σύνταξη
Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;
«Θα ήταν εξαντλητικό» 17.12.25

Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;

Η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ αποκάλυψε για πρώτη φορά τους λόγους για τους οποίους δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα πολλά χρόνια που πέρασαν μαζί, αλλά και τα δύο παιδιά τους

Σύνταξη
Λαζόπουλος για την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Δεν πήρε τη θέση με την αξία του, μπήκε από την πίσω πόρτα
TV 17.12.25

Λαζόπουλος για την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Δεν πήρε τη θέση με την αξία του, μπήκε από την πίσω πόρτα

«Οι άλλοι υπουργοί δεν ήθελαν να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Έφυγαν τρέχοντας και σας άφησαν μόνο» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος στην εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Σύνταξη
Γαλλία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα, λόγω της «σούπερ γρίπης»
Στις γιορτές 17.12.25

Γαλλία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα, λόγω της «σούπερ γρίπης»

Αντιμέτωπη με επιδημία της «σούπερ γρίπης» είναι η Γαλλία. Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν για αύξηση των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα εντός των εορτών. Φόβος ότι θα πιεστεί το νοσοκομειακό σύστημα.

Σύνταξη
Λαζόπουλος για εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρακολουθούμε τον ξεπεσμό της Δημοκρατίας μας – Το νταραβέρι απίστευτης εξουσίας με τα κομματικά στελέχη της ΝΔ
TV 17.12.25

Λαζόπουλος για εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρακολουθούμε τον ξεπεσμό της Δημοκρατίας μας – Το νταραβέρι απίστευτης εξουσίας με τα κομματικά στελέχη της ΝΔ

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε σε όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν
Πολεμική οικονομία 17.12.25

H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν

H Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζήτησε την «ανεξαρτησία» της ΕΕ εν όψει Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αρχικά από τη Ρωσία και σε μικρότερο βαθμό από τις ΗΠΑ, υπερασπιζόμενη την πολεμική οικονομία της Ευρώπης.

Σύνταξη
Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει τη Μαρκό με τέσσερα γκολ διαφορά και με το 4-1 τερμάτισε 8ος. Μετά από αυτό έρχονται δύσκολα ματς και με μεγάλο ενδιαφέρον στο Κύπελλο.

Σύνταξη
Τhe Simpsons: Το φαινόμενο, η αναρχία, το θεώρημα του Φέρμα και η αποθέωση της πιπίλας στο Χάρβαρντ – «Κίτρινος πυρετός»
Σαν σήμερα 17.12.25

Τhe Simpsons: Το φαινόμενο, η αναρχία, το θεώρημα του Φέρμα και η αποθέωση της πιπίλας στο Χάρβαρντ – «Κίτρινος πυρετός»

36 χρόνια μετά την λάθος πρεμιέρα του 1989 οι The Simpsons εξακολουθούν να μη σατιρίζουν απλώς την πραγματικότητα, αλλά να τη διαμορφώνουν μέσα από μια σχεδόν μεταφυσική διορατικότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο ΠΑΟΚ έκανε άνω κάτω το Κύπελλο – Έρχεται Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στους «8» και ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στον ημιτελικό (vid)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ο ΠΑΟΚ έκανε άνω κάτω το Κύπελλο – Έρχεται Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στους «8» και ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στον ημιτελικό (vid)

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει τη Μαρκό με τέσσερα γκολ διαφορά. Μετά τη νίκη με 4-1 τερμάτισε 8ος παίζει στα πλέι οφ με τον Ατρόμητο και μετά ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ανδρουλάκη με τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισμός και οι «ψίθυροι» στα τραπέζια της Καισαριανής
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ανδρουλάκη με τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισμός και οι «ψίθυροι» στα τραπέζια της Καισαριανής

Tι συζήτησαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Καισαριανή μετά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Τα «πηγαδάκια» και οι εκτιμήσεις.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος αφού αποχαιρέτησε τους «πράσινους», αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Λαζόπουλος: Σωστό σημείο που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 17.12.25

Λαζόπουλος: Σωστό σημείο που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στις πληροφορίες που θέλουν την Μαρία Καρυστιανού να ετοιμάζει το δικό της κίνημα μέσα από το αποψινό, τελευταίο για το 2025, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Σύνταξη
Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα – Δείτε πως φτιάχτηκε [βίντεο]
Time Lapse 17.12.25

Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα - Δείτε πως φτιάχτηκε

Ένας τεράστιος χιονάνθρωπος που ξεκίνησε ως έθιμο το 2019 από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα στην πόλη Χαρμπίν στην Κίνα, κατασκευάστηκε μεγαλύτερος από ποτέ!

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο