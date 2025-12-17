Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-0: «Ξέσπασε» στον «Γηραιό» και τερμάτισε πρώτος! (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν απολαυστικός, καταιγιστικός και ουσιαστικός, διέλυσε 6-0 τον Ηρακλή στο τελευταίο ματς της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και ολοκλήρωσε τη διαδικασία ως πρώτος και… καλύτερος του βαθμολογικού πίνακα. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, οι «ερυθρόλευκοι» φυσικά προκρίθηκαν απευθείας στην οκτάδα και ταυτόχρονα πήραν και το πλεονέκτημα έδρας στον προημιτελικό.

Καθολική ήταν η κυριαρχία του Ολυμπιακού από τα πρώτα λεπτά, με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να πιάνει εξαιρετικό ρυθμό, να πιέζει ασφυκτικά τον Ηρακλή και από τη στιγμή που σκόραρε πολύ νωρίς να κάνει τελικά τα πάντα πολύ πιο απλά στο συγκεκριμένο ματς. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν σταθερά σε θέση επίθεσης, έπαιξαν γρήγορο και καλό ποδόσφαιρο με πολλούς όμορφους συνδυασμούς, πέτυχαν τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και άλλα δύο στο δεύτερο, ενώ έχασαν και πλειάδα άλλων ευκαιριών για ακόμη μεγαλύτερο σκορ, ευχαριστώντας γενικά τον κόσμο που πήγε στο γήπεδο.

Από ένα γκολ πέτυχαν Γιαζίτζι, Καλογερόπουλος, Ροντινέι, Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ και Ρέτσος, τρεις ασίστ κατέγραψε ο Ποντένσε και ακόμη μία ο Γιαζίτζι που είχε συμμετοχή και σε δύο ακόμη τέρματα.

Γρήγορο γκολ από τον Γιαζίτζι και… όλα πήραν το δρόμο τους

Μόλις στο 2′ ήρθε η πρώτη φάση στο ματς, με ένα συρτό σουτ του Ποντένσε στην αγκαλιά του Γιάννη Νικοπολίδη, γιου του θρυλικού «ερυθρόλευκου» γκολκίπερ, Αντώνη. Στο 10′ ο Τσικίνιο είχε ένα καλό σουτ λίγο άουτ και στο 12′ ήρθε το 1-0. Τσικίνιο και Ποντένσε συνδυάστηκαν, η μπάλα έφτασε στον Γιαζίτζι ο οποίος συνέκλινε προς την εστία από τα δεξιά και με υπέροχο πλασέ με το αριστερό έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Νικοπολίδη.

Μετά το πρώτο γκολ δεν άλλαξε απολύτως τίποτα στην γενικότερη εικόνα του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να πιέζει για να «καθαρίσει» γρήγορα το ματς. Στο 15′ ο Νικοπολίδης απέκρουσε καλό σουτ του Νασιμέντο και τρία λεπτά αργότερα ο νεαρός έπιασε και το τετ-α-τετ του Γιάρεμτσουκ.

Ωστόσο, στο 21′ οι Πειραιώτες βρήκαν και το δεύτερο γκολ τους που ουσιαστικά… ολοκλήρωσε το τυπικό του ματς -το ποιος δηλαδή θα νικούσε.

Το πρώτο του Καλογερόπουλου και καθολική υπεροχή

Μετά από υπέροχη μπαλιά του Γιαζίτζι στην καρδιά της περιοχής, ο Καλογερόπουλος πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Νικοπολίδης απέκρουσε και πάλι αλλά ο «ερυθρόλευκος» στόπερ πήρε το «ριμπάουντ» και έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 με το πρώτο του γκολ με την ανδρική ομάδα.

Χαρακτηριστικό του τι ήδη γινόταν στο ματς αλλά και του τι θα ακολουθούσε, είναι το στατιστικό του αγώνα στο 25ο λεπτό, λίγο μετά το 2-0 δηλαδή: 2 γκολ, 2 κλασικές ευκαιρίες, 6 τελικές και 74% κατοχή μπάλας!

Μετά το πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου, ήταν σαφές ότι ο Ηρακλής είχε καταρρεύσει ψυχολογικά και τακτικά, ενώ φυσικά εμφανής ήταν και η διαφορά ποιότητας και δυναμικότητας των δύο ομάδων. Στο 28′, μετά από φάση διαρκείας ο Ροντινέι είχε ένα καλό σουτ που κόντραρε και πέρασε λίγο έξω, ενώ στο 34′ ένα μέτρο πάνω από το οριζόντιο πέρασε η κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ από σέντρα του Ποντένσε.

Άλλα δύο και «τεσσάρα» στο ημίχρονο

Τελικά, ο Ολυμπιακός όχι απλά καθάρισε οριστικά το ματς πριν το ημίχρονο αλλά έδωσε και μεγάλη έκταση στο σκορ. Στο 40′, μετά από φάση στα δεξιά, ο Ποντένσε έκανε το γύρισμα, ο Γιάρεμτσουκ έκανε την προβολή και ο Νικοπολίδης απέκρουσε εντυπωσιακά, αλλά ο Ροντινέι ήταν εκεί για να πάρει το ριμπάουντ και να σκοράρει από κοντά με το δεξί, γράφοντας το 3-0. Ένα ακόμη γκολ που ξεκίνησε από κάθετη πάσα του Γιαζίτζι προς τον Πορτογάλο.

Ένα πεντάλεπτο αργότερα, με τη συμπλήρωση των 45′, ο Ολυμπιακός έφτασε και στο τέταρτο γκολ του. Σέντρα ο Ποντένσε από τα αριστερά και κεφαλιά του αμαρκάριστου Τσικίνιο στη γωνία, φάση που σήμανε και την… ολική κατάρρευση του Ηρακλή.

Ενδιάμεσα από το τρίτο και το τέταρτο γκολ, στο 42′, ο Ηρακλής κατέγραψε την μοναδική του τελική, ένα άστοχο σουτ του Τσιντώνη εκτός περιοχής. Το στατιστικό του ημιχρόνου έδειξε κατοχή μπάλας 72-28 και τελικές 13-1 για τον Ολυμπιακό…

Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι» και στο δεύτερο ημίχρονο

Για τον Ηρακλή… δυστυχώς ο Ολυμπιακός δεν είχε καμία διάθεση να πατήσει φρένο στο δεύτερο ημίχρονο και πολύ γρήγορα φάνηκε ότι το σκορ θα έφτανε σε ακόμη ψηλότερα επίπεδα. Στο 49′ ένα σουτ του Ντουρμισάι πέρασε πολύ άουτ, στο 50′ ο Νικοπολίδης έπιασε σουτ του Σιπιόνι και στο 51′ ήρθε το 5-0.

Μετά από μια ακόμη πολύ ωραία και γρήγορη επίθεση των «ερυθρόλευκων», ο Ποντένσε έδωσε την τελική κάθετη και ο Γιάρεμτσουκ δεν αστόχησε στο κοντινό τετ-α-τετ.

Στο 59′ ο Νικοπολίδης έπιασε ένα ακόμη τετ-α-τετ του Ουκρανού φορ, ενώ το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 70ο λεπτό. Ο Γιαζίτζι εκτέλεσε έξοχα φάουλ και ο Ρέτσος με ωραία κεφαλιά έγραψε το 6-0.

Μονάχα μετά το έκτο γκολ ο Ολυμπιακός αποφάσισε να… πατήσει φρένο, οι δύο προπονητές έκαναν τις αλλαγές τους και κάπως έτσι, το ματς ολοκληρώθηκε χωρίς κάτι άλλο σημαντικό. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες με μια σπουδαία εμφάνιση, τερμάτισε πρώτος και πάει απευθείας στον μονό προημιτελικό με πλεονέκτημα έδρας.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η σπουδαία εμφάνιση των δύο εξτρέμ του, Γιουσούφ Γιαζίτζι και Ντάνιελ Ποντένσε. Οι δυο τους διέλυσαν την αμυντική γραμμή του Ηρακλή και ουσιαστικά «ξεκλείδωσαν» το παιχνίδι νωρίς. Ο Τούρκος είχε ένα γκολ και μία ασίστ αλλά και συμμετοχή στο δεύτερο και το τρίτο γκολ της ομάδας του, ενώ ο Πορτογάλος είχε τρεις ασίστ και συμμετοχή σε ένα ακόμη τέρμα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Με τη δεδομένα τεράστια διαφορά δυναμικότητας και ποιότητας για τις δύο ομάδες αλλά και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε με αρκετούς βασικούς του και όχι με ολικό ροτέισον, το θέμα ήταν να μπει το πρώτο γκολ. Από τη στιγμή που αυτό έγινε πολύ νωρίς, στο 12ο λεπτό, το παιχνίδι μπήκε γρήγορα στις… ράγες για τους «ερυθρόλευκους».

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Είναι άδικο για οποιονδήποτε παίκτη του Ηρακλή να χαρακτηριστεί ως ο χειρότερος του γηπέδου σε ένα 90λεπτο που τίποτα δεν πήγε καλά για τον «Γηραιό», με τον Ολυμπιακό να βγάζει όλη την ποιότητά του χωρίς καν να πατήσει… τέρμα το γκάζι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Κανένα απολύτως πρόβλημα για τον διαιτητή και την ομάδα του σε ένα ματς χωρίς δύσκολες φάσεις, με την εξέλιξή του άλλωστε να βοηθά σε αυτό.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Ανατολικής Αττικής), Κωνσταντίνος Στάικος (Λάρισας)

Τέταρτος: Κωνσταντίνος Ανδριανός (Αχαΐας)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το ματς διεξήχθη χωρίς τη χρήση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Γιουσούφ Γιαζίτζι (12′), Αλέξης Καλογερόπουλος (21′), Ροντινέι (40′), Τσικίνιο (45′), Ρόμαν Γιάρεμτσουκ (51′), Παναγιώτης Ρέτσος (70′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Ροντινέι (67′ Ρέτσος), Καλογερόπουλος, Μάνσα, Ορτέγκα (68′ Βέζο), Σιπιόνι, Νασιμέντο, Τσικίνιο (67′ Έσε), Γιαζίτζι, Ποντένσε (68′ Στρεφέτσα), Γιάρεμτσουκ (68′ Ταρέμι).

Ηρακλής (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Ουές, Σιδεράς, Δημητρίου (61′ Εραμούσπε), Βιτλής, Χάινριχ (61′ Κυνηγόπουλος), Φοφανά, Τσιντώνης, Μωυσίδης, Ντοβεντάν (61′ Παναγιωτίδης), Ντουρμισάι (75′ Μάναλης).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase.