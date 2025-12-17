Ολυμπιακός – Ηρακλής 4-0 στο ημίχρονο: Δείτε τα γκολ (vid)

Καταιγιστικός είναι ο Ολυμπιακός στο «Καραϊσκάκη», απέναντι στον Ηρακλή, σε παιχνίδι για την 5η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς προηγείται με 4-0, χάρη στα γκολ που σημείωσαν Γιατζίτζι (12′), Καλογερόπουλο (22′), Ροντινέι (4ο’) και Τσικίνιο (45′).

Το 1-0

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να ανοίξουν άμεσα το σκορ με δράστη τον Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος έκανε και το 1-0. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στα δεξιά, κινήθηκε παράλληλα από την γραμμή της μεγάλης περιοχής και με ένα… χειρουργικό πλασέ σκόραρε για τους Πειραιώτες.

Το 2-0

Δέκα λεπτά το γκολ του Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο Ολυμπιακός κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά του απέναντι στον Ηρακλή. Ο Τούρκος ήταν ξανά πρωταγωνιστής, καθώς μετά από εκτέλεση κόρνερ με πάσα, η μπάλα κατέληξε σε εκείνον που δοκίμασε να γεμίσει βρίσκοντας τον Καλογερόπουλο που είχε πάρει θέση στην περιοχή. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός δεν κατάφερε να νικήσει με την πρώτη τον Νικοπολίδη, αλλά στο… ριμπάουντ δεν λάθεψε κάνοντας το 2-0 στο 22′.

Το 3-0

Το τρίτο γκολ για τους Πειραιώτες ήρθε στο 40′. Σε κίνηση του Ποντένσε από δεξιά, ο Γιάρεμτσουκ έκανε την προβολή και ο Νικοπολίδης απέκρουσε εντυπωσιακά, αλλά ο Ροντινέι ήταν εκεί για να πάρει το ριμπάουντ και να σκοράρει από κοντά με το δεξί για το 3-0.

Το 4-0

Οι ερυθρόλευκοι πέτυχαν κα τέταρτο γκολ πριν τη λήξη του Ά μέρους, συγκεκριμένα στο 45′. Μετά από σέντρα του Ποντένσε από τα αριστερά και κεφαλιά του αμαρκάριστου Τσικίνιο στη γωνία για το 4-0.