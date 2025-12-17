Ολυμπιακός – Ηρακλής 4-0 στο ημίχρονο: Δείτε τα γκολ (vid)
Ο Ολυμπιακός προηγείται του Ηρακλή στο ημίχρονο με 4-0, έχοντας σκόρερ τους Γιατζίτζι, Καλογερόπουλο, Ροντινέι και Τσικίνιο. Δείτε βίντεο με τα γκολ.
- Θύμα της ομορφιάς του, αυτό το βατραχάκι απειλείται από τους τουρίστες που το φωτογραφίζουν
- Συνελήφθη 54χρονος που δήλωνε ότι ο 33χρονος γιατρός μπορεί να εντοπιστεί με «κβαντική τεχνολογία»
- Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας
- Μπάχαλο με τις πληρωμές – «Άδειασε» λογαριασμούς αγροτών ο ΕΛΓΑ
Καταιγιστικός είναι ο Ολυμπιακός στο «Καραϊσκάκη», απέναντι στον Ηρακλή, σε παιχνίδι για την 5η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς προηγείται με 4-0, χάρη στα γκολ που σημείωσαν Γιατζίτζι (12′), Καλογερόπουλο (22′), Ροντινέι (4ο’) και Τσικίνιο (45′).
Το 1-0
Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να ανοίξουν άμεσα το σκορ με δράστη τον Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος έκανε και το 1-0. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στα δεξιά, κινήθηκε παράλληλα από την γραμμή της μεγάλης περιοχής και με ένα… χειρουργικό πλασέ σκόραρε για τους Πειραιώτες.
Το 2-0
Δέκα λεπτά το γκολ του Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο Ολυμπιακός κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά του απέναντι στον Ηρακλή. Ο Τούρκος ήταν ξανά πρωταγωνιστής, καθώς μετά από εκτέλεση κόρνερ με πάσα, η μπάλα κατέληξε σε εκείνον που δοκίμασε να γεμίσει βρίσκοντας τον Καλογερόπουλο που είχε πάρει θέση στην περιοχή. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός δεν κατάφερε να νικήσει με την πρώτη τον Νικοπολίδη, αλλά στο… ριμπάουντ δεν λάθεψε κάνοντας το 2-0 στο 22′.
Το 3-0
Το τρίτο γκολ για τους Πειραιώτες ήρθε στο 40′. Σε κίνηση του Ποντένσε από δεξιά, ο Γιάρεμτσουκ έκανε την προβολή και ο Νικοπολίδης απέκρουσε εντυπωσιακά, αλλά ο Ροντινέι ήταν εκεί για να πάρει το ριμπάουντ και να σκοράρει από κοντά με το δεξί για το 3-0.
Το 4-0
Οι ερυθρόλευκοι πέτυχαν κα τέταρτο γκολ πριν τη λήξη του Ά μέρους, συγκεκριμένα στο 45′. Μετά από σέντρα του Ποντένσε από τα αριστερά και κεφαλιά του αμαρκάριστου Τσικίνιο στη γωνία για το 4-0.
- Η τιμωρία του Τζήλου, οι διπλοί ορισμοί και το καψόνι στον Σιδηρόπουλο
- Ολυμπιακός – Ηρακλής 4-0 στο ημίχρονο: Δείτε τα γκολ (vid)
- Ο Σεμένιο «τρελαίνει» την Πρέμιερ Λιγκ – Όλοι θέλουν τον 25χρονο εξτρέμ της Μπόρνμουθ
- Ολυμπιακός – Ηρακλής: Ωραίο πλασέ από τον Γιαζίτζι και 1-0 οι Πειραιώτες (vid)
- Νίκολιτς: «Κόντρα στην Κραϊόβα δεν είναι… καρναβάλι, θα δοθεί μια μάχη»
- Καβάλα-Παναθηναϊκός 1-2: Ο Ταμπόρδα έστειλε το Τριφύλλι στην τετράδα (vid)
- LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής
- Εκτός εαυτού ο Φερνάντες – Ο τσακωμός με συμπαίκτες, οι δηλώσεις και στην μέση ο… Αμορίμ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις