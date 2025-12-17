Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ηρακλή στις 18:00, για την 5η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να δίνει ευκαιρία σε παίκτες με λίγο χρόνο συμμετοχής την εφετινή σεζόν με τα ερυθρόλευκα.

Συγκεκριμένα κάτω από τα δοκάρια της ομάδας βρίσκεται ο Μπότης, δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Ροντινέι και αριστερά ο Ορτέγκα. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι ο Μάντσα με τον Καλογερόπουλο, με τον Σιπιόνι και τον Νασιμέντο να βρίσκονται στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Λίγο πιο μπροστά θα είναι ο Τσικίνιο, στα άκρα της επίθεσης θα είναι ο Γιαζίτσι με τον Ποντένσε και μοναδικός προωθημένος είναι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης – Ροντινέι, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Ορτέγκα – Σιπιόνι, Νασιμέντο – Γιαζίτσι, Τσικίνιο, Ποντένσε – Γιάρεμτσουκ.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ηρακλής (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Σιδεράς, Ουές, Βιτλής, Τσιντώνης, Χάινριχ, Φοφανά, Δημητρίου, Ντουρμισάι, Μωϋσίδης, Ντοβεντάν.