Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή (18:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Δείτε τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την αρχική 11άδα, με τον Ισπανό να κάνει φουλ ροτέισον.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ηρακλή στις 18:00, για την 5η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να δίνει ευκαιρία σε παίκτες με λίγο χρόνο συμμετοχής την εφετινή σεζόν με τα ερυθρόλευκα.
Λίγο πιο μπροστά θα είναι ο Τσικίνιο, στα άκρα της επίθεσης θα είναι ο Γιαζίτσι με τον Ποντένσε και μοναδικός προωθημένος είναι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης – Ροντινέι, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Ορτέγκα – Σιπιόνι, Νασιμέντο – Γιαζίτσι, Τσικίνιο, Ποντένσε – Γιάρεμτσουκ.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΟΤ Ηρακλή από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Iraklis is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#OlympiacosFC #OLYIRA #GreekCup pic.twitter.com/Hox1jyI9qV
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 17, 2025
Ηρακλής (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Σιδεράς, Ουές, Βιτλής, Τσιντώνης, Χάινριχ, Φοφανά, Δημητρίου, Ντουρμισάι, Μωϋσίδης, Ντοβεντάν.
