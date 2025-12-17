sports betsson
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
17.12.2025 | 15:15
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)
Ποδόσφαιρο 17 Δεκεμβρίου 2025 | 17:06

Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή (18:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Δείτε τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την αρχική 11άδα, με τον Ισπανό να κάνει φουλ ροτέισον.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ηρακλή στις 18:00, για την 5η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να δίνει ευκαιρία σε παίκτες με λίγο χρόνο συμμετοχής την εφετινή σεζόν με τα ερυθρόλευκα.

Συγκεκριμένα κάτω από τα δοκάρια της ομάδας βρίσκεται ο Μπότης, δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Ροντινέι και αριστερά ο Ορτέγκα. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι ο Μάντσα με τον Καλογερόπουλο, με τον Σιπιόνι και τον Νασιμέντο να βρίσκονται στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Λίγο πιο μπροστά θα είναι ο Τσικίνιο, στα άκρα της επίθεσης θα είναι ο Γιαζίτσι με τον Ποντένσε και μοναδικός προωθημένος είναι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης – Ροντινέι, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Ορτέγκα – Σιπιόνι, Νασιμέντο – Γιαζίτσι, Τσικίνιο, Ποντένσε – Γιάρεμτσουκ.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ηρακλής (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Σιδεράς, Ουές, Βιτλής, Τσιντώνης, Χάινριχ, Φοφανά, Δημητρίου, Ντουρμισάι, Μωϋσίδης, Ντοβεντάν.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

Business
TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα

TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα

inWellness
inTown
betson_textlink
LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

Ο Σφιντέρσκι αποχώρησε στο 8' του αγώνα του Παναθηναϊκού στην Καβάλα για τη League Phase του Κυπέλλου, ωστόσο 20 λεπτά αποχώρησε και ο Πάντοβιτς που τον είχε αντικαταστήσει.

Σύνταξη
Αταμάν: «Ο Σλούκας και ο Χολμς θα είναι διαθέσιμοι με τη Χάποελ»
Euroleague 17.12.25

Αταμάν: «Ο Σλούκας και ο Χολμς θα είναι διαθέσιμοι με τη Χάποελ»

Ο Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε πως ο Κώστας Σλούκας θα αγωνιστεί κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ και ο Ρισόν Χολμς επέστρεψε στις προπονήσεις, αλλά θα αποφασιστεί πριν το τζάμπολ αν θα παίξει και για πόσο χρόνο.

Σύνταξη
LIVE: Καβάλα – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: Καβάλα – Παναθηναϊκός

LIVE: Καβάλα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καβάλα – Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ για την 9η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός «πληγώνεται» τον Δεκέμβρη – Οι τρεις σερί ήττες και η σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν (vids)
Euroleague 17.12.25

Ο Ολυμπιακός «πληγώνεται» τον Δεκέμβρη – Οι τρεις σερί ήττες και η σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν (vids)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε και από τη Βαλένθια, έχει τρεις σερί ήττες και είναι σε… κρίση – Ο Δεκέμβρης που «πληγώνει» τους ερυθρόλευκους και η σύγκριση με τις τέσσερις προηγούμενες σεζόν.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη
Euroleague 17.12.25

Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε εμφάνιση επιπέδου… Final Four Euroleague στην Πόλη. Το ίδιο και ο Ναν με επιδόσεις-ρεκόρ που σημειώθηκαν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Σύνταξη
Gatestone Institute: Η πώληση F-35 στην Τουρκία κίνδυνος για νέο πόλεμο εναντίον του Ισραήλ
Κόσμος 17.12.25

Gatestone Institute: Η πώληση F-35 στην Τουρκία κίνδυνος για νέο πόλεμο εναντίον του Ισραήλ

Όπως αναφέρει το Gatestone Institute η προοπτική της Τουρκίας, μαζί με άλλες αραβικές χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, να εξοπλιστούν με τα αεροσκάφη F-35 έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες στο Ισραήλ.

Σύνταξη
ΣΣΕ: Ο οδικός χάρτης του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων
Τι προβλέπει 17.12.25

ΣΣΕ: Ο οδικός χάρτης του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες του 5ετούς σχεδίου δράσεις για την ενίσχυση των ΣΣΕ. Οι πέντε άξονες προτεραιοτήτων του σχεδίου. Στόχος, να ολοκληρωθεί το 2030.

Σύνταξη
Bloomberg: Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω
Bloomberg 17.12.25

Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σύνταξη
«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας
Ελλάδα 17.12.25

Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας

Οι 14 αλλοδαποί δρούσαν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας και ρωτούσαν τους περαστικούς αν θέλουν ναρκωτικά - Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας 13χρονος

Σύνταξη
Greece Battles Surge in Illegal Online Gambling: 11,000 Sites Blocked
English edition 17.12.25

Greece Battles Surge in Illegal Online Gambling: 11,000 Sites Blocked

Greek regulators warn of a booming underground gambling market worth up to €1.7 billion, unveiling new legislation, tougher enforcement powers, and advanced technology to protect minors, rein in illegal operators, and overhaul casino licensing

Σύνταξη
Η Γερμανία ενέκρινε αγορές αμυντικού υλικού ύψους 50 δισ. – Έκρηξη στρατιωτικών δαπανών το 2025
«Πάρτε ό,τι μπορείτε» 17.12.25

Η Γερμανία ενέκρινε αγορές αμυντικού υλικού ύψους 50 δισ. – Έκρηξη στρατιωτικών δαπανών το 2025

Η Ομοσπονδιακή Βουλή στη Γερμανία ενέκρινε μια σειρά από αμυντικές συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας 21 δισ. για αγορά προστατευτικό εξοπλισμό στρατιωτών. Τι περιλαμβάνουν.

Σύνταξη
Καβάλα-Παναθηναϊκός 1-2: Ο Ταμπόρδα έστειλε το Τριφύλλι στην τετράδα (vid)
Κύπελλο Ελλάδας 17.12.25

Ο Ταμπόρδα ανέβασε τον Παναθηναϊκό στην τετράδα (1-2)

Ο φευγάτος Ταμπόρδα με ωραίο γκολ έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό με 2-1 κόντρα στην Καβάλα και την απ' ευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Οι Μλαντένοβιτς και Σιφνέος τα άλλα γκολ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κέιτ Μίντλετον, το μεγάλο restart: Η ιστορική τιάρα της Βικτωρίας στη μελλοντική Βασίλισσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο
Επάνοδος 17.12.25

Κέιτ Μίντλετον, το μεγάλο restart: Η ιστορική τιάρα της Βικτωρίας στη μελλοντική Βασίλισσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο

Φορώντας την ιστορική τιάρα η Κέιτ Μίντλετον κοίταξε την άβυσσο στα μάτια και βγήκε πιο δυνατή, ορίζοντας πλέον η ίδια τους κανόνες της ζωής της σημειώνει το People

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο στόλος με τα αλιευτικά του Έλληνα «Εσκομπάρ» που «ψάρευαν» τόνους κοκαΐνης σε διεθνή ύδατα σε Μεσόγειο και Ατλαντικό
Ελλάδα 17.12.25

Ο στόλος με τα αλιευτικά του Έλληνα «Εσκομπάρ» που «ψάρευαν» τόνους κοκαΐνης σε διεθνή ύδατα σε Μεσόγειο και Ατλαντικό

Πώς έφτασε η Αστυνομία στα ίχνη και στην εξάρθρωση του κυκλώματος του Έλληνα «Εσκομπάρ» που μετέφερε τόνους κοκαΐνης στην Ευρώπη

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμός σε γιατρό για παράνομη διακίνηση κεταμίνης
Μαρκ Τσάβες 17.12.25

Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμός σε γιατρό για παράνομη διακίνηση κεταμίνης

Σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό καταδικάστηκε ο γιατρός Μαρκ Τσάβες για τον ρόλο του στην παράνομη διακίνηση κεταμίνης, υπόθεση που συνδέεται με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι το 2023

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς
Ελλάδα 17.12.25

Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς

Τον καθηγητή είδε χθες και συζήτησαν σύμβουλος εκπαίδευσης που όρισε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, για τη διερεύνηση του περιστατικού - Γονείς δηλώνουν προβληματισμένοι και φοβισμένοι από τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού

Σύνταξη
