Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ 0-3: Εύκολη νίκη για τους «ερυθρόλευκους»

Μετά από ένα αρνητικό σερί από τις αρχές Νοεμβρίου, ο Ολυμπιακός Β’ επέστρεψε στις νίκες. Η ομάδα του Άλβαρο Ρούμπιο, στο δεύτερο ματς του Ισπανού στον πάγκο μετά το 0-0 με την Καλλιθέα, πήρε μια πολύ σημαντική νίκη, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση 3-0 του Αιγάλεω στο Δημοτικό Γήπεδο Ψαχνών, σε εξ αναβολής ματς για την 9η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν μια πολύ σημαντική βαθμολογική ανάσα, φτάνοντας στους 18 και πλησιάζοντας στον ένα βαθμό την Ελλάς Σύρου και την 5η θέση, απέχοντας πλέον τρεις από την Καλλιθέα και την προνομιούχο 4η θέση που οδηγεί στα πλέι-οφ ανόδου. Το σκορ για τους «ερυθρόλευκους» άνοιξε ο Λιατσικούρας στο 32′, ενώ ο Ζουγλής πέτυχε τα άλλα δύο στο δεύτερο ημίχρονο (63′, 68′).

Αργό ξεκίνημα, άνοιξε το δρόμο ο Λιατσικούρας

Το ματς στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά κλειστό και με σχετικά αργό τέμπο, με τις δύο ομάδες να δίνουν πολλή έμφαση στην τακτική. Η πρώτη καλή στιγμή ήταν στο 8′ για τους «ερυθρόλευκους» όταν ο Πνευμονίδης πάτησε περιοχή από τα αριστερά, έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Ντιμπί Κεϊτά αστόχησε μέσα από την μικρή περιοχή.

Οι επόμενες τελικές ανήκουν στους γηπεδούχους, με τον Κουράκλη όμως να σταματά τόσο την κεφαλιά του Βάρκα στο 18′ όσο και τα σουτ του Κουϊρουκίδη στο 26′ και το 31′. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Ολυμπιακός Β’ άνοιξε το σκορ. Οι Πειραιώτες έφυγαν στην αντεπίθεση, η μπάλα έφτασε στον Κεϊτά που έκανε το πλασέ, με τον Λιατσικούρα να παίρνει το ριμπάουντ μετά την απόκρουση του Καραργύρη και να ανοίγει το σκορ.

Το «καθάρισε» ο Ζουγλής

Αντίστοιχο με το πρώτο ήταν και το ξεκίνημα της επανάληψης, με την πρώτη φάση ουσιαστικά να είναι το 0-2 των Πειραιωτών. Αυτό ήρθε στο 63′ όταν μετά από κλέψιμο στη μεσαία γραμμή και κάθετη μπαλιά προς τον Μπιλάλ, ο Γάλλος έκανε ωραία ενέργεια και το γύρισμα για τον Ζουγλή, ο οποίος από κοντά δεν δυσκολεύθηκε να σκοράρει.

Ένα ακόμη πεντάλεπτο αργότερα, στο 68′, σε μια πανομοιότυπη φάση, ο Αργυρίου πάτησε περιοχή και έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, με τον Ζουγλή να μπαίνει με τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-3. Τίποτα άλλο δεν είχε σημασία ως το φινάλε, με την ομάδα του Ρούμπιο να ρίχνει τους ρυθμούς και πάλι και να διαχειρίζεται άνετα το αποτέλεσμα για να φτάσει σε αυτή τη σημαντική νίκη.

Οι συνθέσεις:

Αιγάλεω (Σκύβαλος): Καραργύρης, Κωστόπουλος, Χότσκο, Κουϊρουκίδης (61′ Κωστέας), Βάρκας (71′ Καραμπάς), Αθανασακόπουλος, Ευαγγέλου, Τάμπας (61′ Τσιλιγγίρης), Απαλοδήμας, Ενομό (71′ Φοφανά), Τάτσης (79′ Ουνγιαλίδης).

Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Κουράκλης, Μπιλάλ (78′ Λώλης), Λιάτσος (64′ Αργυρίου), Μαρτίνης, Ζουγλής (71′ Ρολάκης), Λιατσικούρας, Κουτσογούλας (71′ Δάμα), Τανούλης, Πνευμονίδης (64′ Φίλης), Κεϊτά, Κουτσίδης.