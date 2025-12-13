Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea 0-0: Έλειψε μόνο το γκολ στους «ερυθρόλευκους»

Ολυμπιακός Β’ και Athens Kallithea ήρθαν ισόπαλοι δίχως σκορ (0-0) στο Ρέντη, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του Νοτίου Ομίλου της Super League 2. Σε αυτό το ματς έκανε το ντεμπούτο του ο νέος προπονητής της δεύτερης ομάδας των Πειραιωτών, Άλβαρο Ρούμπιο.

Μόνο το γκολ έλειψε στους «ερυθρόλευκους» που ήταν καλύτεροι, έχασαν αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουν, αλλά εν τέλει δεν τα κατάφεραν. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός Β’ πλέον είναι στην 6η θέση με 15 βαθμούς, ενώ η Athens Kallithea είναι 4η με 21 πόντους.

Αργό τέμπο στο ξεκίνημα

Το παιχνίδι δεν είχε πολλές φάσεις, με το ματς να έχει χαμηλό ρυθμό και λιγοστές ευκαιρίες στις δύο εστίες στα πρώτα λεπτά. Στο 25′ καταγράφηκε η πρώτη σημαντική στιγμή στην αναμέτρηση και ήταν για τους γηπεδούχους. Ο Μπιλάλ δεν μπόρεσε να σκοράρει από κοντά, μετά από ωραία προσπάθεια του Ζουγλή. Στο 30′ απάντησαν οι φιλοξενούμενοι, με ένα σουτ να περνάει λίγο έξω.

Στο 42′ ζήτησαν πέναλτι για χέρι στην περιοχή οι Πειραιώτες. Και σύμφωνα με την εικόνα της live μετάδοσης φάνηκε να υπάρχει παράβαση πράγματι, με τον διαιτητή, Νίκο Μαραντωνάκη, να δείχνει «παίζετε».

Χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού Β’ στο φινάλε

Στο 52′ ο Κεϊτά έκανε ένα γύρισμα αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ, ενώ στο 60′ η Athens Kallithea πέτυχε γκολ, ωστόσο ακυρώθηκε διότι προηγήθηκε επιθετικό φάουλ σε αμυνόμενο των Πειραιωτών. Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός Β’ ήταν καθολικά ανώτερος, χάνοντας μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει.

Ο Μπιλάλ στο 70′ έκανε ένα εξαιρετικό σουτ, αλλά ο Παπαδόπουλος προέβη σε μία φοβερή επέμβαση διατηρώντας το 0-0. Στο 76′ ένα καλό σουτ του Μαρτίνη κατέληξε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, ενώ η καλύτερη στιγμή των γηπεδούχων έλαβε χώρα στο 90+2′, όπου ο Παπαδόπουλος έδιωξε σε κόρνερ το πολύ καλό σουτ του Αργυρίου.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’: Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ (73′ Μαρτίνης), Λιάτσος (63′ Λιατσικούρας), Ζουγλής (85′ Λώλης), Κουτσογούλας, Πνευμονίδης, Κεϊτά, Τουφάκης (85′ Αλαφάκης), Κουτσίδης, Ρολάκης (73′ Αργυρίου)

ATHENS KALLITHEA: Παπαδόπουλος, Φροσύνης, Μαυριάς (56′ Βασιλόγιαννης), Παϊσάο (56′ Γκαντίγιο), Σωτηράκος, Προδρομίτης, Πασαλίδης, Γκολφίνος (73′ Γερολέμου), Μεταξάς, Ματίγια (90+3′ Σαταριάνο), Ντεντάκης

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής στον Νότιο Όμιλο της Super League 2:

13/12 15:00 ΠΑΟΚ Β’ – Καβάλα

13/12 15:00 Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός

14/12 14:00 Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης Β’

14/12 15:00 Ηρακλής – Μακεδονικός

14/12 15:00 Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΣ Γιάννινα