Ολυμπιακός – Ηρακλής: Ωραίο πλασέ από τον Γιαζίτζι και 1-0 οι Πειραιώτες (vid)
Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι έκανε ένα εντυπωσιακό ρυθμό πλασέ και άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Ηρακλή.
Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυναμικά στο παιχνίδι με αντίπαλο τον Ηρακλή για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Βetsson.
Έτσι οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να ανοίξουν άμεσα το σκορ με δράστη τον Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος έκανε και το 1-0.
Συγκεκριμένα, ο Τούρκος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στα δεξιά, κινήθηκε παράλληλα από την γραμμή της μεγάλης περιοχής και με ένα… χειρουργικό πλασέ σκόραρε για τους Πειραιώτες.
Δείτε το γκολ:
