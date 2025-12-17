Ο Βιθέντε Ταμπόρδα που είναι πιθανόν να παραχωρηθεί δανεικός τον Ιανουάριο, ήταν αυτός που επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να φύγει νικητής από το «Ανθή Καραγιάννη» με 2-1 επί της Καβάλας. Ο Ράφα Μπενίτεθ εμπιστεύτηκε τον Αργεντινό μέσο στην ενδεκάδα και εκείνος με την απόδοση του τον δικαίωσε, αφού σκόραρε το δεύτερο γκολ του Τριφυλλιού και ήταν από τους καλύτερους. Βέβαια, ένα παιχνίδι ίσως να μην αλλάξει τη μοίρα του Ταμπόρδα, αλλά σίγουρα άφησε ενθαρρυντικά μηνύματα ότι έχει δυνατότητες.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε, πέτυχε το 4Χ4 στη League Phase του Κυπέλλου και προκρίθηκε απ’ ευθείας στους προημιτελικούς. Το κέρδος είναι πως αποφεύγει το παιχνίδι της ενδιάμεσης φάσης της διοργάνωσης και κερδίζει μέρες ξεκούρασης και προετοιμασίας, ενώ το επόμενο ματς θα διεξαχθεί στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Κάτι που ήταν το βασικό ζητούμενο για τους «πράσινους».

Ο Ράφα Μπενίτεθ χρησιμοποίησε μία πειραματική ενδεκάδα και σίγουρα δεν περίμενε αυτό το ματς για να σχηματίσει άποψη για τους παίκτες που έπαιξαν. Πάντως, ο Τόνι Βιλένα αξιοποίησε την ευκαιρία του, είχε ανταγωνιστική απόδοση και ίσως να πάρει ευκαιρίες. Σε αντίθεση με τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς, που παρότι σκόραρε, υπέπεσε σε ένα πέναλτι και δύσκολα θα ανέρθει ξανά στην ιεραρχία. Από την άλλη, η αγωνία του Ισπανού αφορά τους Πάντοβιτς και Σβιντέρσκι που αποχώρησαν με ιατρικά προβλήματα που προκαλούν ανησυχία εν όψει της Τούμπας.

Οι αποφάσεις των προπονητών

Ο Γιάννης Τάτσης παρέταξε την Καβάλα με σύστημα 4-5-1. Ο Γιαννίκογλου έπαιξε τερματοφύλακας, οι Κατσουλίδης, Αλματίδης, Χρούστινετς, Διονέλλης επάνδρωσαν την αμυντική τετράδα, οι Μπρέγκου και Γαβριλίδης ήταν οι δύο αμυντικοί μέσοι, ο Ελ Καντουσί το «δεκάρι», οι Σπαντονίδης και Παπαδόπουλος οι δύο εξτρέμ και ο Σιφνέος ο σέντερ φορ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε τη διάταξη 4-3-3 για τον Παναθηναϊκό. Ο Κότσαρης υπερασπίστηκε την εστία, οι Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φικάι, Μλαντένοβιτς ήταν οι τέσσερις της άμυνας, ο Βιλένα ήταν ο αμυντικός χαφ, οι Μπρέγκου και Νίκας τα δύο «οχτάρια», οι Μαντσίνι και Ταμπόρδα αγωνίστηκαν στα άκρα της επίθεσης και ο Σφιντέρσκι στην κορυφή.

Θετικός και αρνητικός πρωταγωνιστής ο Μλαντένοβιτς

Το παιχνίδι άρχισε στραβά για τον Παναθηναϊκό. Ο Σφιντέρσκι αφού απείλησε με κεφαλιά στο δεύτερο λεπτό, ζαλίστηκε και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, με τον Πάντοβιτς να τον αντικαθιστά. Ενδιάμεσα, η Καβάλα είχε βρει γκολ με τον Διονέλη, αλλά στην αρχή της φάσης είχε υποδειχτεί οφσάιντ ο Ελ Καντουσί.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 18’, όταν από τη σέντρα του Πάντοβιτς, ο Χρούστινετς έδιωξε άσχημα και η μπάλα στρώθηκε στον Μλαντένοβιτς, που σούταρε με το δεξί και σκόραρε. Αμέσως μετά ο Πάντοβιτς ένιωσε ενοχλήσεις στον δεξιό μηρό και αποχώρησε…

Ο Μλαντένοβιτς σύντομα μετατράπηκε στον αρνητικό πρωταγωνιστή, αφού στο 32’ ανέτρεψε στην περιοχή τον Αλματίδη και ο διαιτητής υπέδειξε το πέναλτι. Ο Σιφνέος συνέχισε την παράδοση των πρώην που σκοράρουν σε βάρος του Παναθηναϊκού και με εύστοχη εκτέλεση ισοφάρισε σε 1-1.

Ο Ταμπόρδα έδωσε τη νίκη στο Τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε ταχύτητα μετά το 50’. Ο Βιλένα στο 52’ εκτέλεσε φάουλ και ο Γιαννίκογλου αποσόβησε το γκολ με υπερένταση στη γωνία του. Ένα λεπτό αργότερα, ο Ταμπόρδα στο ημικύκλιο σούταρε συρτά και έστειλε τη μπάλα σε σημείο που ο Γιαννίκογλου δεν μπορούσε να αντιδράσει, σκοράροντας το 2-1.

Οι «πράσινοι» παραλίγο να πετύχουν τρίτο γκολ στο 56’, όταν το μακρινό σουτ του Φίκαϊ χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι της Καβάλας. Ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι στο 64’ σε διεκδίκηση του Χρούστινετς με τον Νίκα, όμως με την παρέμβαση του VAR ανακάλεσε την απόφαση του, επειδή ο μέσος του Παναθηναϊκού είχε πατήσει τον αμυντικό της Καβάλας.

Στο οριζόντιο δοκάρι κατέληξε η μπάλα και στο 69’, όταν ο Νίκας έπιασε την κεφαλιά από τη σέντρα του Μαντσίνι. Αυτή ήταν η τελευταία αξιόλογη φάση στο ματς και το 1-2 ήταν το τελικό σκορ για το Τριφύλλι.

ΚΑΒΑΛΑ (Γιάννης Τάτσης): Γιαννίκογλου, Διονέλλης (46′ Κολαράς), Ελ Καντουσί (77′ Κουντουριώτης), Κατσουλίδης, Αλιατίδης (83′ Ξυγκόρος), Γαβριηλίδης, Μπρέγκου, Σιφναίος, Παπαδόπουλος (58′ Ρόιμπας), Χρούστινετς, Σπαντονίδης (58′ Βοριαδίζης).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φίκαϊ, Μλαντένοβιτς, Βιλένα, Μπρέγκου, Νίκας (82′ Τσιριβέγια), Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Σβιντέρσκι (7′ λ.τ. Πάντοβιτς, 26′ λ.τ. Μπόκος)