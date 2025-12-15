Από την Πρωτοχρονιά του 2026, τουλάχιστον ένας καινούργιος θα βρεθεί στο «Γεώργιος Καλαφάτης», ο Ανδρέας Τεττέη. Ο Έλληνας επιθετικός θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος θα περιμένει και άλλες ενισχύσεις. Περισσότερες απ’ ότι αναμενόταν με τον αρχικό προγραμματισμό. Επειδή τα αρνητικά αποτελέσματα του Παναθηναϊκού και οι συμπεριφορές συγκεκριμένων παικτών, μετέβαλλαν τα δεδομένα του σχεδιασμού.

Βέβαια, δεν πρόκειται να συντελεστεί… κοσμογονία στο ρόστερ. Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει ζητήσει από τη διοίκηση γενικό… ξήλωμα, επειδή πιστεύει πως το δυναμικό έχει δυνατότητες και με την κατάλληλη δουλειά θα τις αναδείξει. Αυτό δεν αναιρεί πως ο Ισπανός έχει εντοπίσει έλλειμμα σε ποσότητα και ποιότητα και έχει εισηγηθεί τις απαιτούμενες προσθήκες.

Προηγουμένως, ο Μπενίτεθ είχε συζητήσει με τους Κοτσόλη και Κορόνα για τρεις μεταγραφές πρωτοκλασάτων ποδοσφαιριστών. Πλέον, ο αριθμός ανέβηκε στις πέντε, με την πιθανότητα για άλλη μία. Αλλά η έξτρα κίνηση θα αποφασιστεί μόνο προς τα τέλη Ιανουαρίου, ανάλογα με τις προοπτικές που θα έχει το Τριφύλλι στο πρωτάθλημα, στο Κύπελλο και στο Europa League.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ιθύνοντες του Τριφυλλιού βγαίνουν στην αγορά για έναν γκολκίπερ, έναν αριστερό μπακ, δύο μέσους και έναν αριστερό εξτρέμ. Οι ανάγκες στα μετόπισθεν προέκυψαν εσχάτως, με τη διαφαινόμενη περιθωριοποίηση του Μπαρτλομιέι Ντραγκόβσκι και του Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Τα άλλα τρία κενά ήταν εξαρχής καταγεγραμμένα και σχετίζονται με την μικρή ή καθόλου συνεισφορά των Ρενάτο Σάντσες και Βιθέντε Ταμπόρδα.

Υπό συζήτηση οι αποχωρήσεις στον Παναθηναϊκό

Μάλιστα, ο Πορτογάλος χαφ και ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός ίσως να αποχωρήσουν τον Ιανουάριο από το Κορωπί. Ο Ρενάτο μένει στην Αθήνα με δανεισμό από την Παρί Σεν Ζερμέν και οι «πράσινοι» σκέφτονται τη διακοπή του. Ο Μπενίτεθ θα μιλήσει σύντομα με τον Ρενάτο και θα του εξηγήσει το σκεπτικό του και θα αποφασίσουν για την επαγγελματική σχέση του με το club.

Σε ότι αφορά τον Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός θέλει να τον παραχωρήσει δανεικό για να παίξει και να μην απαξιώνεται στον πάγκο. Ο 23χρονος άσος κόστισε 4,7 εκατομμύρια ευρώ και ο σύλλογος δεν έχει την πολυτέλεια να καταστρέψει την επένδυση του, αλλά να τη στηρίξει με υπομονή και σωστή διαχείριση. Ο ατζέντης του Ταμπόρδα έχει διερευνητικές επαφές με την Ουρακάν από την Αργεντινή, αφού ο παίκτης προτιμά τον επαναπατρισμό από τον δανεισμό στην Ελλάδα.

Πάντως, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου ο Μπενίτεθ θα υπερασπίζεται σε κάθε δημόσια τοποθέτηση του όλο το γκρουπ και δεν θα ξεχωρίζει κανέναν. Ακόμα και όσους δεν θα χρησιμοποιεί, αφού ο Ισπανός αντιλαμβάνεται ότι χρειάζονται σκληρές αποφάσεις. Ο 65χρονος προπονητής έχει ενημερωθεί για την προβληματική νοοτροπία που επικρατεί εδώ και χρόνια στο Τριφύλλι, τη διαπίστωσε προσωπικά την προηγούμενη εβδομάδα και κατανοεί πως πρέπει να την ξεριζώσει.