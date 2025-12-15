Οι μεταγραφές θα είναι μία απτή απόδειξη αλλαγής

Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού δεν χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης για όσους έχουμε αποδεχτεί την πραγματικότητα: Το προηγούμενο καλοκαίρι οι υπεύθυνοι λειτούργησαν ερασιτεχνικά και καταδίκασαν πρόωρα τη σεζόν της ομάδας. Για αυτό ο Γιάννης Αλαφούζος ξήλωσε τους πάντες και έστησε ένα καινούργιο σύστημα από την αρχή, με νέα δομή, άλλες διαδικασίες και νέα πρόσωπα, με πιο προσεκτική επιλογή και τεχνοκρατική αντίληψη. Κατά συνέπεια, δεν θα έπρεπε να προξενεί έκπληξη η απόδοση του Παναθηναϊκού, αφού το ποδόσφαιρο έχει συνέχεια και οι κακοτεχνίες δεν εξαφανίζονται ως δια μαγείας.

Ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί με τη δουλειά του Ράφα Μπενίτεθ και με τις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Αλλά δύσκολα θα σταθεροποιηθεί σε υψηλά στάνταρ απόδοσης. Θα πετύχει μερικές μεγάλες νίκες, ίσως να παρουσιάσει όμορφο θέαμα σε αγώνες, αλλά θα έχει και αρνητικά αποτελέσματα. Ειδικά τώρα, είναι απίθανο το Τριφύλλι να θέλξει.

Οπότε, όσα είδαμε την Κυριακή εναντίον του Βόλου δεν θα είναι μενονωμένο περιστατικό. Το σημαντικό σε αυτό το τάιμινγκ είναι η προοπτική που μπορεί να δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός στους φιλάθλους του. Εάν ο κόσμος πειστεί ότι ο σύλλογος θα ζήσει – επιτέλους – καλύτερες μέρες και πλέον λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις, τότε θα στηρίξει με πιο πολύ θέρμη το νέο εγχείρημα. Αν δεν αλλάξει η εντύπωση πως όλα είναι μάταια, τότε η ατμόσφαιρα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και στο ΟΑΚΑ θα παραμείνει παγωμένη.

Δυστυχώς, η αλήθεια είναι πως οι περισσότερες πτυχές της εργασίας των Κορόνα και Κοτσόλη δεν καθίστανται αντιληπτές σε δημόσια θέα. Η αναδιοργάνωση του τμήματος σκάουτινγκ, το κλίμα στα αποδυτήρια, τα πρότυπα αξιολόγησης παικτών, δεν απασχολούν τους απλούς ανθρώπους. Οι οποίοι κρίνουν αποκλειστικά από τα αποτελέσματα και την απόδοση.

Από την άλλη, η μεταγραφική περίοδος πλησιάζει και οι ιθύνοντες του συλλόγου θα έχουν τη δυνατότητα να δείξουν ένα δείγμα των ικανοτήτων τους. Γιατί όσο πεζό και αν είναι, οι μεταγραφές είναι ικανές να μεταβάλλουν τα συναισθήματα. Ένας ποδοσφαιριστής εγνωσμένης αξίας, με φήμη και ο οποίος θα βοηθήσει άμεσα τον Παναθηναϊκό, θα είναι μία απτή απόδειξη πως τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Προφανώς δεν είναι πανάκεια, όμως αυτή είναι η φύση του αθλήματος.

Άρα, έχει σημασία οι Κορόνα και Κοτσόλης, σε συνεννόηση με τον Μπενίτεθ, να δράσουν άμεσα και να φέρουν τους παίκτες που λείπουν στο «Γεώργιος Καλαφάτης» και να εκπέμψουν μηνύματα ετοιμότητας. Μετά το καλοκαιρινό φιάσκο της ενίσχυσης, ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από σοβαρές προσθήκες, για αγωνιστικούς και επικοινωνιακούς λόγους.

Υ.Γ.: Οι πρόσφατες συνέντευξεις των Κουρμπέλη και Σένκεφελντ στους Betarades, μαζί με τις προ μηνών αναρτήσεις των Ρούμπεν και Χουάνκαρ, κατέδειξαν την προβληματική συμπεριφορά του στελεχιακού δυναμικού του Παναθηναϊκού. Οι δύο Ισπανοί τα είχαν με τον πρώην τεχνικό διευθυντή, Γιάννη Παπαδημητρίου, ο Κουμπέλης ονομάτισε τον Γιάννη Παναγιωτίδη και τον ίδιο «φωτογράφισε» ο Σένκεφελντ.

Όταν πολλοί και διαφορετικοί αναδεικνύουν ένα πρόβλημα, τότε το πρόβλημα είναι υπαρκτό και όχι φαντασιακό. Φαίνεται πως εκτός από το ρόστερ, έλλειμμα νοοτροπίας υφίσταται και σε άλλα επίπεδα του club. Συνιστά υποχρέωση του Γιάννη Αλαφούζου να παρέμβει και να το διορθώσει, αφού συντελείται μία γενική επανεκκίνηση…