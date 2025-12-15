Λαφόν: «Ξέρουμε πού βρισκόμαστε, ο Παναθηναϊκός είναι τεράστια ομάδα»
Ο Αλμπάν Λαφόν μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Βόλου, τονίζοντας ότι οι παίκτες ξέρουν που βρίσκονται.
Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού στη νίκη με 2-1 επί του Βόλου ήταν ο Αλμπάν Λαφόν, ο οποίος απέκρουσε πέναλτι και έδωσε την ευκαιρία στους Πράσινους να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα.
Ο Ιβοριανός τερματοφύλακας τόνισε μεταξύ άλλων πως οι παίκτες γνωρίζουν που βρίσκονται, ενώ ξεκαθάρισε ότι το «τριφύλλι» είναι μεγάλη ομάδα
Οι δηλώσεις που έκανε ο Αλμπάν Λαφόν:
«Ήταν μια ομάδα με δύο πρόσωπα. Στο πρώτο μέρος μπήκαμε καλά, είχαμε τον έλεγχο του ματς αλλά μετά πήγαμε προς τα πίσω και στο δεύτερο μέρος δεν μπήκαμε καλά στο παιχνίδια αλλά αυτό που κρατάω είναι η νίκη και οι τρεις βαθμοί που πήραμε.
Κρινόμαστε και ξέρουμε που βρισκόμαστε. Ο Παναθηναϊκός είναι τεράστια ομάδα και κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να κερδίζουμε, είμαι χαρούμενος για την ομάδα και παρά τις δυσκολίες πιστεύω να πάρουμε κι άλλα θετικά αποτελέσματα και να συνεχίσουμε έτσι».
