Με την έλλειψη συγκέντρωσης και σταθερότητας του Μπαρτλομιέι Ντραγκόβσκι (και) στο αθηναϊκό ντέρμπι, ο Ράφα Μπενίτεθ θα έπρεπε να χαρεί που ο Αλμπάν Λαφόν αναμένεται να αποθεραπευτεί νωρίτερα του αναμενομένου. Ο Ιβοριανός γκολκίπερ γυμνάστηκε ατομικά τη Δευτέρα και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις μετά το παιχνίδι Κυπέλλου του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά.

Ωστόσο, ο Λαφόν όπως θα επανακάμψει στην αγωνιστική δράση, θα φύγει από την Αθήνα! Όχι, δεν προβλέπουμε υποτροπή στον μυϊκό τραυματισμό του Λαφόν, που θα μεγαλώσει το διάστημα της απουσίας του. Απλώς, ο Λαφόν στα μέσα Δεκεμβρίου θα ενσωματωθεί στην Ακτή Ελεφαντοστού και θα πάρει μέρος στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, που θα διεξαχθεί στο Μαρόκο.

Το τουρνουά θα αρχίσει στις 21/12, όμως σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να αποδεσμεύσουν τους Αφρικανούς διεθνείς τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα. Η Ακτή Ελεφαντοστού θα συγκεντρωθεί σε αθλητικό κέντρο στη Μάλαγα στις αρχές Δεκεμβρίου, για να προετοιμαστεί σε κλίμα παρόμοιο με του Μαρόκου. Ο Λαφόν θα συμπεριληφθεί στις κλήσεις και το αργότερο που μπορεί να τεθεί υπό τις οδηγίες του ομοσπονδιακού τεχνικού της πατρίδας του, είναι τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

Στάθηκε άτυχος, αφού τραυματίστηκε σε ένα τάιμινγκ που είχε καθιερωθεί στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Είναι βέβαιο ότι εάν ήταν υγιής, οι άνθρωποι του Τριφυλλιού θα επιδίωκαν μέσω συνεννόησης με την ομοσπονδία της Ακτής Ελεφαντοστού, να τον κρατήσουν στην Αθήνα όσο περισσότερο μπορούσαν.

Ασφαλώς, τώρα κάτι τέτοιο δεν έχει νόημα… Ο Λαφόν θα ακολουθήσει την αποθεραπεία του και ίσως να πάρει άδεια για να ενσωματωθεί νωρίτερα στην Εθνική του. Αρκεί φυσικά να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, αφού στο «πράσινο» στρατόπεδο δεν θα ήθελαν να αντιμετωπίσουν μία νέα περίπτωση Πελίστρι. Θεωρείται ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας στην Ακτή Ελεφαντοστού και θα προσπαθήσει η ατυχία του να μην τον υποβιβάσει ως τρίτο στην ιεραρχία της 23άδας…

Ο Λαφόν από Μπουρκίνα Φάσο και Γαλλία, στην Ακτή Ελεφαντοστού

Ο 26χρονος γκολκίπερ είναι πρόσφατο μέλος στην Ακτή Ελεφαντοστού. Γεννημένος στο Ουαγκαντούγκου, την πρωτεύουσα της Μπουρκίνα Φάσο, από μητέρα με καταγωγή από την αφρικανική χώρα και Γάλλο πατέρα, ο Λαφόν έπαιξε στις μικρές Εθνικές της Γαλλίας και κλήθηκε τρεις φορές στην αποστολή των «τρικολόρ». Δύο στο Nations League του 2022 στους αγώνες του Μαρτίου και μία εκτάκτως στις 19 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, μετά από τραυματισμό του Ούγκο Λιορίς. Εντούτοις ο άσος του Τριφυλλιού έμεινε στον πάγκο.

Εν τέλει, το 2025 ο Λαφόν συνεννοήθηκε με την ομοσπονδία της Ακτής Ελεφαντοστού, για να πάρει την υπηκοότητα και να παίξει. Αφού δεν είχε χριστεί διεθνής με τη Γαλλία σε επίπεδο Αντρών, ο 26χρονος τερματοφύλακας είχε την ευχέρεια να αγωνιστεί για άλλο εθνόσημο. Όπερ και εγένετο, αφού ο παππούς του Λαφόν ήταν Ιβοριανός πολίτης και του κληροδότησε τη δυνατότητα να εκδώσει διαβατήριο της χώρας.

Προφανώς, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και τη Ναντ αποφάσισε να δεχτεί αυτή την πρόσκληση, επειδή έκρινε πως ο ανταγωνισμός ήταν μικρότερος και θα είχε την ευκαιρία να καθιερωθεί, αφού αντίπαλο για την ενδεκάδα έχει τον 25χρονο Γιάχια Φοφανά της Ρίζεσπορ.

Πρώτες κλήσεις και συμμετοχές στα προκριματικά για τον Λαφόν

Ο Αλμπάν Λαφόν συμπεριλήφθηκε στην 23άδα της Ακτής Ελεφαντοστού σε όλα τα φετινά φθινοπωρινά ματς, στο γκρουπ των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο 26χρονος γκολκίπερ έπαιξε πρώτη φορά στο 7-0 επί των Σεϋχελλών στις 10 Οκτωβρίου, σε ένα ματς που εξασφαλίστηκε η πρόκριση στο Μουντιάλ. Στο πιο πρόσφατο προπονητικό καμπ του Νοεμβρίου, η Ακτή Ελεφαντοστού έδωσε δύο φιλικά και οι Λαφόν και Φοφανά μοιράστηκαν τα 90λεπτα.

Ο Λαφόν άρχισε βασικός στη νίκη με 2-0 επί του Ομάν, ενώ ο Φοφανά υπερασπίστηκε την εστία στην ήττα με 1-0 από τη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Εμέρς Φαέ εγκωμίασε τον επαγγελματισμό και τη νοοτροπία του Λαφόν, δείχνοντας ότι τον πιστεύει πάρα πολύ.