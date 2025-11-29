Παναθηναϊκός: Οι πιθανότεροι αντίπαλοι στα νοκ-άουτ του Europa League – Υποψήφιος και ο ΠΑΟΚ
Ο Παναθηναϊκός είναι με το… ενάμιση πόδι στα νοκ-άουτ του Europa League και με βάση τις προσομοιώσεις δεν αποκλείεται ελληνικός εμφύλιος στα playoffs.
Με τη νίκη του κόντρα στη Στουρμ Γκρατς το βράδυ της Πέμπτης (27/11), ο Παναθηναϊκός βελτίωσε τις πιθανότητές του για πρόκριση στα νοκ-άουτ του Europa League και με την League Phase να μπαίνει στην τελική της ευθείας, σίγα-σιγά αρχίζουν να σχηματίζονται τα… μονοπάτια των ομάδων για τις επόμενες φάσεις.
Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχει 96% πιθανότητες να είναι στην 24άδα του Europa League και 10% στην 8άδα, σύμφωνα με τις προσομοιώσεις του Football Meets Data και πλέον η εν λόγω σελίδα έχει και τους πιθανούς αντιπάλους της.
Στα νοκ-άουτ ο Παναθηναϊκός και πιθανός o ελληνικός εμφύλιος
Στα play offs του Europa League θα συμμετάσχουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 ως 24. Αναλυτικότερα, ο 9ος θα παίζει με τον 24ο διπλά (εντός, εκτός έδρας) παιχνίδια, ο 10ος με τον 23ο, ο 11ος με τον 22ο κ.ο.κ.
Με αυτό ως δεδομένο, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει μία από τις Βικτόρια Πλζεν (7%), ΠΑΟΚ (5,9%), Φενέρμπαχτσε (5,7%) και Φερεντσβάρος (5,6%), μεταξύ άλλων, με βάση των προσομοιώσεων της σελίδας Football Meets Data. Αναλυτικά οι πιθανότητες:
🇬🇷 Panathinaikos is one of the teams with the highest probability to end up in 🟠 KO Playoff round (86%).
👇 If they do end up there, this is who they get paired with most often in our 📊 Simulator:
7.0% 🇨🇿 Viktoria Plzen
5.9% 🇬🇷 PAOK
5.7% 🇹🇷 Fenerbahçe
5.6% 🇭🇺 Ferencvaros
5.4%… pic.twitter.com/D09jxTLehZ
— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 29, 2025
Να σημειωθεί πως, στα συγκεκριμένα αποτελέσματα υπολογίζονται οι προσομοιώσεις για όλες τις ομάδες, η ενδεχόμενη θέση τους στη League Phase, τα αποτελέσματα στα νοκ-άουτ, γι’ αυτό και παρουσιάζονται οι πιθανότητες που έχουν οι ομάδες να βρεθούν στο δρόμο του Παναθηναϊκού μέχρι και τον μεγάλο τελικό.
