Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 17:39
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 17:50
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
Κορόνα: «Με έπεισε το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού» – Κοτσόλης: «Συσπείρωση για να κερδίσουμε τίτλους»
Ποδόσφαιρο 28 Νοεμβρίου 2025 | 18:05

Κορόνα: «Με έπεισε το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού» – Κοτσόλης: «Συσπείρωση για να κερδίσουμε τίτλους»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τον νέο τεχνικό διευθυντής της, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, καθώς επίσης και τον αθλητικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη.

Σύνταξη
Το απόγευμα της Παρασκευής (28/11) η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε  τον νέο τεχνικό διευθυντής της Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και τον νέο αθλητικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη.

Ο Ισπανός παράγοντας τόνισε κατά την παρουσίασή του τους λόγους που έκαναν να πει το «ναι» στο «τριφύλλι», λέγοντας πως οι «πράσινοι είναι ένας μεγάλος σύλλογος με εκατομμύρια οπαδούς και ήταν αδύνατο αρνηθεί το πρότζεκτ που του παρουσιάστηκε. Μάλιστα προανήγγειλε ότι η ομάδα θα «ξαναχτιστεί».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κορόνα:

«Βρίσκομαι εδώ για να δουλέψω με πάθος, γιατί δεν μπορείς να δουλέψεις αλλιώς. Είμαι πλήρης από πάθος. Θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω μαζί με τους συναδέλφους μου. Είναι ομαδική εργασία» είπε κατά τον πρόλογό του και συνέχισε, στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου:

«Στο ποδόσφαιρο είναι δύσκολο να μιλάς για χρόνο. Κάθε εβδομάδα έχουμε παιχνίδι. Έχουμε αποτελέσματα που μας βοηθούν να αλλάξουμε νοοτροπία. Να μπορέσουμε το 2027 μπαίνοντας στο νέο μας γήπεδο να κάνουμε όσα είναι δυνατά.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Η βασική μας στιγμή είναι αυτή των μεταγραφών. Πρέπει όμως να κάνεις δουλειά κάθε μέρα. Να γνωρίσεις παίκτες και ομάδα. Να ξέρεις τον ανταγωνισμό, τους αντιπάλους… Η δουλειά μας πολλές φορές είναι ν’ αποτελούμε ένα μέρος των αποτελεσμάτων. Πολλές φορές μπορούν να σου αλλάξουν τον τρόπο σκέψης. Πρέπει να δουλέψουμε μεσομακροπρόθεσμα. Να λάβουμε έξυπνες αποφάσεις. Να κάνουμε την καλύτερη ομάδα για το μέλλον. Με ομαδική εργασία θα πετύχουμε».

Για την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στους «πράσινους» και να λύσει το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια, σχολίασε:

«Ήταν το πρότζεκτ, το πλάνο, η φιλοδοξία του καθενός στο κλαμπ. Ήταν πολλά 5-6 χρόνια. Ουσιαστικά, το πλάνο που ακολουθήσαμε, ήταν πολύ φιλόδοξο και ελκυστικό για έναν επαγγελματία όπως είμαι εγώ. Ένιωσα ότι ήθελα το επόμενο βήμα. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος με τεράστια φιλοδοξία για το μέλλον. Ήταν αδύνατο να αρνηθώ.

Ήταν φανταστική περίοδος στη Βαλένθια, αλλά είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Είμαι χαρούμενος και έχω μεγάλη όρεξη να δουλέψω. Λέω και ενώπιων του προέδρου μας, ότι δημιουργούμε μια φανταστική ομαδική δουλειά και είναι σημαντικό. Το εκτιμώ. Εκτιμώ το γεγονός ότι είναι κοντά μου ο πρόεδρος του συλλόγου».

Για το κομμάτι του χρόνου και των αποτελεσμάτων της δουλειάς, απάντησε: «Ξέρω τι σημαίνει ποδόσφαιρο… Είμαι χαρούμενος που μπορώ να διαχειριστώ καταστάσεις. Βρισκόμαστε εδώ για να ξαναχτίσουμε το ποδοσφαιρικό τμήμα. Την ομάδα μας. Να διαχειριστούμε και την αγορά. Να δημιουργήσουμε μια μοντέρνα και σταθερή δομή. Να φέρουμε καλά έσοδα. Πάντοτε να είμαστε και ανταγωνιστικοί. Πρέπει να είμαστε ισορροπημένοι. Πρέπει να φέρνεις χρήματα για να είσαι ανταγωνιστικός.

Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την ομάδα μας, κοιτάζοντας και τον ανταγωνισμό. Και το πόσο ανταγωνιστικοί μπορούμε να γίνουμε. Ο σύλλογος είναι ο υπεύθυνος. Εμείς εκτελούμε αυτό που θεωρούμε καλύτερο για τις μεταγραφές με τον πιο επαγγελματικό τρόπο».

Για τις επαφές που μπορεί να είχε και με τον Κοτσόλη ακόμα και πριν φτάσει στην Ελλάδα:

«Είναι αδύνατο να το διαχειριστώ μόνος μου. Είναι ομαδική δουλειά, είμαι χαρούμενος με τους συναδέλφους μου. Δουλεύαμε ήδη μέσω διαδικτύου. Ήταν εύκολο να έρθω σε επαφή και να βρούμε κοινή γραμμή μεταξύ μας. Να κάνω καλή δουλειά με τον Παναθηναϊκό ως προτεραιότητα».

Όσο για τις μεταγραφές, εκεί έκανε… ντρίμπλα: «Έχουμε έναν έντονο Δεκέμβριο, με πολλά ματς. Να επικεντρωθούμε στον ανταγωνιστικό ρόλο και τους αγώνες του μήνα, να προετοιμαστούμε με επαγγελματικό τρόπο και να πάρουμε τις πιο έξυπνες αποφάσεις».

Κοτσόλης: «Συσπείρωση για έναν Παναθηναϊκό με τίτλους και σεβασμό από την Ευρώπη»

Από την πλευρά του ο αθλητικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης που έχει γαλουχηθεί μέσα στον πράσινο σύλλογο έκανε λόγο για συσπείρωση που είναι απαραίτητη προκειμένου ο Παναθηναϊκός να καταφέρει να επιστρέψει στους τίτλους και να επανακτήσει τον ευρωπαϊκό σεβασμό.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Κοτσόλης

«Έχω ακούσει πολύ κολακευτικά λόγια. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα καταβάλω την μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να επανέλθει ο σύλλογος εκεί που του αξίζει. Μιλάω για κατακτήσεις τίτλων, ευρωπαϊκές πορείες και σεβασμό από όλο το ποδοσφαιρικό στερέωμα. Υπήρξα φίλαθλος – οπαδός, ακόμα είμαι. Υπήρξα ποδοσφαιριστής του συλλόγου, υπήρξα αντίπαλος και τώρα από αυτόν τον ρόλο μπορώ να αντιληφθώ πώς νιώθει η κάθε πλευρά. Όλοι όσοι αγαπάμε τον Παναθηναϊκό πρέπει να βάλουμε σαν προτεραιότητα να κινηθούμε συσπειρωμένοι και όχι να αναλωθούμε σε εσωστρέφειες, αντιπαλότητες ή προσωπικά συμφέροντα. Μόνο έτσι θα αποκτήσει ο σύλλογος την αίγλη που είχε παλιά».

Για το τι πρέπει να αλλάξει σταδιακά ώστε να φτάσει ο Παναθηναϊκός εκεί που πρέπει: «Δεν έχει νόημα να αναλωθούμε στα λάθη του παρελθόντος. Πρέπει να εστιάσουμε στο παρόν και το μέλλον της ομάδας. Όλο αυτό το διάστημα αξιολογούμε πολλές καταστάσεις εντός του συλλόγου. Θέλουμε όσο πιο σύντομα γίνεται να πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει για να γίνει μια γενικότερη αναδιάρθρωση στο ποδοσφαιρικό τμήμα».

Για τον ακριβή του ρόλο, το τι θέλει να κάνει στον σύλλογο και το πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της δουλειάς που δεν βλέπει ο κόσμος: «Δεν είναι μόνο οι μεταγραφές, είναι πολλά πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε καθημερινά. Τα εν οίκω μη εν δήμω θα έλεγα. Αυτό που θέλω να εγγυηθώ είναι ότι η σχέση μεταξύ μας είναι άριστα. Έχει ξεκινήσει πολύ πριν φτάσει στην Αθήνα. Σε οποιαδήποτε διαδικασία εντός της ομάδας θα γίνουν όλα έχοντας ενεργήσει μαζί. Και δεν πρέπει να εξαιρέσουμε και τον προπονητή, ειδικά όταν είναι ο Ράφα Μπενίτεθ».

Για το αν του προσθέτει βάρος το παρελθόν του στην ομάδα και οι προσδοκίες που υπάρχουν: «Από τον σύλλογο αυτόν έχουν περάσει εκατοντάδες ποδοσφαιριστές καλύτεροι από εμένα. Δεν νομίζω ότι το διαβατήριό μου για αυτή την θέση ήταν η ποδοσφαιρική μου καριέρα, αλλά η πορεία μου στην Κηφισιά. Τόσα χρόνια διαχειρίζομαι το συναίσθημα όσο πιο καλά μπορώ. Δεν θα είναι ανασταλτικός παράγοντας. Μου προσθέτει έξτρα ευθύνη και θα καταβάλω την μέγιστη προσπάθεια».

Για την προτεραιότητά του και το εάν έχει αρχίσει τις επαφές στο μεταγραφικό σκέλος: «Προτεραιότητα είναι το επόμενο παιχνίδι. Όταν έχουμε τόσα ματς, δεν μπορούμε να πούμε ούτε ονόματα, ούτε στόχους. Προτεραιότητα είναι το επόμενο παιχνίδι και τίποτα άλλο».

Για το ποιος θα είναι ουσιαστικά ο υπεύθυνος, ο επικεφαλής για τις μεταγραφές και το εάν υπάρχει ήδη ένα πλάνο μεταγραφικής στόχευσης: «Η διάθεσή μας είναι ότι αυτός που θα πιστωθεί την καλή μεταγραφή είναι ο σύλλογος. Αυτό είναι το σκεπτικό μας, όχι η προσωπική μας φιλοδοξία. Όσον αφορά τα πλάνα, υπάρχουν σημαντικά παιχνίδια μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου οπότε δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε για αυτό».

Για την αναδιάρθρωση του τμήματος σκάουτινγκ: «Είμαστε στην διαδικασία της αξιολόγησης του τμήματος σκάουτινγκ. Έχουμε κάποιες δικές μας ιδέες, που αφορούν και τα data analytics. Άμεσα θα προχωρήσουμε στις κινήσεις που πρέπει, ώστε να είναι κι αυτό το τμήμα όσο εξελιγμένο πρέπει».

Για το εάν είναι στόχος η μείωση του ρόστερ και το σε πόσες μεταγραφικές περιόδους θα έχει η ομάδα το ρόστερ που έχουν στο μυαλό τους: «Όλοι οι προπονητές δεν θέλουν να δουλεύουν με τεράστιο ρόστερ. Υπάρχουν κι αυξημένες υποχρεώσεις. Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου είναι πάντα πιο δύσκολη. Εμείς έχουμε στόχο ακόμα και από αυτή την περίοδο να κινηθούμε όσο πιο έξυπνα και σωστά μπορούμε για να ενισχύσουμε την ομάδα».

Για την επικοινωνία που είχε με την Ομοσπονδία της Ουρουγουάης για τον Πελίστρι και την υπόθεση του Ουρουγουανού: «Την πρώτη μέρα που επέστρεψα έγινε αυτή η κίνηση. Ό,τι μπορούσαμε νόμιμα το κάναμε. Σαν σύλλογος στείλαμε όλο το ιατρικό ιστορικό, κάθε θεραπεία που είχε κάνει, το πόσο ήταν ικανός να αγωνιστεί σε αυτά τα φιλικά. Επειδή υπήρξα ποδοσφαιριστής, δεν υπάρχει κανείς που να μην θέλει να παίζει, ειδικά στην Εθνική. Δεν είναι εύκολο να τον αναγκάσεις να μην πάει. Εγώ ήμουν μόνο μια μέρα στην ομάδα, αλλά κάναμε ό,τι μπορούσαμε από νομικής πλευράς για να προασπίσουμε τα συμφέροντα του συλλόγου. Με την επιστροφή του στείλαμε ξανά επιστολή, παραπονούμενοι για την διαχείριση που είχε, γιατί επέστρεψε ξανά με τραυματισμό».

Για το τι θεωρεί ότι απουσιάζει ποδοσφαιρικά από τον Παναθηναϊκό αυτά τα χρόνια: «Έχω ζήσει στο παρελθόν και μεγάλες επιτυχίες και πολύ δύσκολες στιγμές. Για να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε τίτλους και επιτυχίες, πρέπει να υπάρχει συσπείρωση. Να μην υπάρχει κανένας διαπληκτισμός εντός κι εκτός ομάδας. Ένα από τα πρώτα μου μελήματα είναι αυτό. Να ισχυροποιήσω τους δεσμούς τόσο εντός, όσο κι εκτός ομάδας».

Για το τι έχει στο μυαλό του για να πάει ο Παναθηναϊκός μακριά στην Ευρώπη και για το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ: «Όσον αφορά την Ευρώπη, θα πω ξανά ότι στόχος και εκεί είναι το επόμενο παιχνίδι. Θέλουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Χτες είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα, που ήρθε παρά τις πολλές δυσκολίες. Όσον αφορά την Ευρώπη, στόχος είναι το επόμενο ματς. Στο παρελθόν η ομάδα είχε καλές πορείες όταν ήταν έντονο το ελληνικό στοιχείο. Παρότι είμαι Έλληνας, πρώτο μέλημά μας είναι να έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές. Αν είναι και Έλληνες, θα είναι ευχής έργον. Υπάρχουν παιδιά που έχουν προωθηθεί στην πρώτη ομάδα από την Ακαδημία και νομίζω θα ακολουθήσουν πολλά ακόμα που μπορούν να αποτελέσουν μέλη της πρώτης ομάδας».

Economy
Πιερρακάκης: Το «μανιφέστο» του Έλληνα υπουργού για την ηγεσία του Eurogroup

Πιερρακάκης: Το «μανιφέστο» του Έλληνα υπουργού για την ηγεσία του Eurogroup

Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Αττική, Λέρος και Πάτμος

Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Αττική, Λέρος και Πάτμος

