Μπενίτεθ: «Αυτές οι νίκες δείχνουν χαρακτήρα στον Παναθηναϊκό»

Με λυτρωτή τον Καλάμπρια ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της Στουρμ Γκρατς και μπήκε σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Europa League. Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέφερε ότι ήταν ένα τρίποντο που έδειξε χαρακτήρα και καλή νοοτροπία, ενώ τόνισε ότι οι «πράσινοι» βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ:

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τη νίκη, απέναντι σε μια δύσκολη ομάδα που ξέραμε ότι έχει κατοχή μπάλας και κυκλοφορία. Από την δική μας πλευρά ρίξαμε χαρακτήρα, νοοτροπία και αυτό φάνηκε στην στιγμή που το παιχνίδι ήταν δύσκολο, όμως καταφέραμε να επικρατήσουμε και ειδικά με αυτόν τον τρόπο, δείχνει σωστή νοοτροπία.

Τακτικά η ομάδα ανταποκρίθηκε σωστά στην αλλαγή συστήματος που κάναμε. Είχαμε κάποια ζητήματα προερχόμενοι για την εντεκάδα αυτού του ματς, παίξαμε με τριάδα και καταφέραμε με αυτό τον τρόπο να προστατέψουμε την αδυναμία που είχαμε στα αμυντικά χαφ, αλλά και στο επιθετικό κομμάτι είμασταν καλοί.

Έχουμε 9 βαθμούς, σίγουρα κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία και θέλουμε να συνεχίσουμε με νίκες στην Ευρώπη».