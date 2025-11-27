Μπενίτεθ: «Νίκη με τη νίκη, τα πάντα γίνονται πιο εύκολα»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ (27/11, 22:00), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε MatchDay Mag της αναμέτρησης για το τι περιμένει να δει από την ομάδα του και το πώς αυτή προχωρά και βελτιώνεται παιχνίδι με το παιχνίδι.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ:

«Πρέπει να πορευόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι, νίκη με νίκη κι έτσι γίνονται πιο εύκολα τα πράγματα. Αν κερδίζεις γίνεσαι όλο και πιο δυνατός. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να επικεντρωθούμε στον αγώνα με τη Στουρμ. Θέλουμε όλοι να κάνουν τα πάντα για να κερδίσουμε. Η δική μου δουλειά είναι οι παίκτες να δίνουν τα πάντα και να μην σκέφτονται το ματς που έρχεται μετά.

Η Στουρμ είναι μια καλή ομάδα. Καταφέρνει κι αλλάζει τον σχηματισμό της ανάλογα με τη διοργάνωση. Είναι μια ομάδα που έχει καλή κατοχή της μπάλας. Έχει καλή φυσική κατάσταση. Εμείς πρέπει να έχουμε την αυτοπεποίθηση, αγωνιζόμαστε στην έδρα μας, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε σε υψηλό τέμπο. Είναι επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις, είναι σημαντικό να τις σταματήσουμε. Έχουν καλή κυκλοφορία, κάτι που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για να τους δυσκολέψουμε»