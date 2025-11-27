ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έτοιμοι για το βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Europa League

Επιστρέφουν στις ευρωπαϊκές «μάχες» ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, με τις δύο ομάδες να θέλουν να συνεχίσουν την πορεία τους στο Europa League όπως την άφησαν – με νίκες. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται την Μπραν (27/11, 19:45) στο γήπεδο της Τούμπας, ενώ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο ΟΑΚΑ τη Στουρμ Γκρατς (27/11, 22:00), για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας με 7 βαθμούς, ενώ την ίδια ώρα αυτή του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται στη 16η θέση με 6. Οι δύο ομάδες αν πάρουν τους 3 βαθμούς, «κλειδώνουν» οριακά την πρόκριση, ενώ κάνουν και ένα μεγάλο βήμα για την 8άδα, που τους οδηγεί κατευθείαν στους «16».

Σημαντικές απουσίες για τον ΠΑΟΚ

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει της αναμέτρησης με την Μπραν, ωστόσο ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας. Με βάση τα τελευταία δεδομένα, ο Ρουμάνος τεχνικός θα έχει στη διάθεσή του τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση που αντιμετώπιζε, ενώ εκτός αποστολής θα παραμείνουν οι Κωνσταντέλιας και Καμαρά, οι οποίοι ακολούθησαν μέρος του προγράμματος.

Όσον αφορά τους φιλοξενούμενους (11η, 7β.), ο μόνος παίκτης που δεν μπορεί να υπολογίζει ο Φρέιρ Αλεξάντερσον, είναι ο 24χρονος χαφ Φέλιξ Μίρε, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

Αναλυτικά η αποστολή της Μπραν: Ντίνγκελαντ, Κλάουσεν, Κνούντσεν, Μποάκι, Λάρσεν, Ντε Ρόεβε, Ντράγκσνες, Πέντερσεν, Χέλλαντ, Σόλτβελτ, Κόρνβιγκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον, Ρέμεμ, Σάντε, Χάνσεν, Κάστρο, Φίννε, Χάαλαντ, Μάτισεν, Χόλμ

Με Τσιριβέγια και επιστροφές ο Παναθηναϊκός

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει ξανά διαθέσιμους τους Κώτσιρα και Καλάμπρια στην αποστολή, στην οποία συμπεριλήφθηκε και ο Πέδρο Τσιριβέγια, παρότι είχε αποχωρήσει με αναγκαστική αλλαγή από τον αγώνα πρωταθλήματος με τον Πανσερραϊκό. Μεγάλη είναι και η λίστα των απόντων, καθώς δεν θα είναι διαθέσιμοι οι Λαφόν, Πελίστρι, Σάντσες και Κυριακόπουλος, αλλά και ο τιμωρημένος Σιώπης. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά και οι Τερζής (επιθετικός της Κ19 που πρόσφατα κλήθηκε στην Εθνική) και Γείτονας (τερματοφύλακας της Κ17).

Από την πλευρά της Στουρμ Γκρατς (25η, 4β.), η οποία έρχεται από την ήττα με 3-1 από τη Λίντσερ και το ηθικό στα… τάρταρα, καθώς μετράει 7 σερί παιχνίδια χωρίς νίκη, ο Γιούργκεν Ζάμουελ θα έχει διαθέσιμο τον Τσουκουανί, ενώ μοναδική απουσία είναι αυτή του επιθετικού Μπεγκάνοβιτς, ο οποίος έχει να αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα από τις αρχές Οκτωβρίου.