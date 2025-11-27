sports betsson
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έτοιμοι για το βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Europa League
Europa League 27 Νοεμβρίου 2025 | 08:47

Για την 5η αγωνιστική του Europa League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Στουρμ Γκρατς (27/11, 22:00) και ο ΠΑΟΚ την Μπραν (27/11, 19:45).

Επιστρέφουν στις ευρωπαϊκές «μάχες» ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, με τις δύο ομάδες να θέλουν να συνεχίσουν την πορεία τους στο Europa League όπως την άφησαν – με νίκες. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται την Μπραν (27/11, 19:45) στο γήπεδο της Τούμπας, ενώ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο ΟΑΚΑ τη Στουρμ Γκρατς (27/11, 22:00), για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας με 7 βαθμούς, ενώ την ίδια ώρα αυτή του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται στη 16η θέση με 6. Οι δύο ομάδες αν πάρουν τους 3 βαθμούς, «κλειδώνουν» οριακά την πρόκριση, ενώ κάνουν και ένα μεγάλο βήμα για την 8άδα, που τους οδηγεί κατευθείαν στους «16».

Σημαντικές απουσίες για τον ΠΑΟΚ

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει της αναμέτρησης με την Μπραν, ωστόσο ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας. Με βάση τα τελευταία δεδομένα, ο Ρουμάνος τεχνικός θα έχει στη διάθεσή του τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση που αντιμετώπιζε, ενώ εκτός αποστολής θα παραμείνουν οι Κωνσταντέλιας και Καμαρά, οι οποίοι ακολούθησαν μέρος του προγράμματος.

Όσον αφορά τους φιλοξενούμενους (11η, 7β.), ο μόνος παίκτης που δεν μπορεί να υπολογίζει ο Φρέιρ Αλεξάντερσον, είναι ο 24χρονος χαφ Φέλιξ Μίρε, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του.
Αναλυτικά η αποστολή της Μπραν: Ντίνγκελαντ, Κλάουσεν, Κνούντσεν, Μποάκι, Λάρσεν, Ντε Ρόεβε, Ντράγκσνες, Πέντερσεν, Χέλλαντ, Σόλτβελτ, Κόρνβιγκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον, Ρέμεμ, Σάντε, Χάνσεν, Κάστρο, Φίννε, Χάαλαντ, Μάτισεν, Χόλμ

Με Τσιριβέγια και επιστροφές ο Παναθηναϊκός

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει ξανά διαθέσιμους τους Κώτσιρα και Καλάμπρια στην αποστολή, στην οποία συμπεριλήφθηκε και ο Πέδρο Τσιριβέγια, παρότι είχε αποχωρήσει με αναγκαστική αλλαγή από τον αγώνα πρωταθλήματος με τον Πανσερραϊκό. Μεγάλη είναι και η λίστα των απόντων, καθώς δεν θα είναι διαθέσιμοι οι Λαφόν, Πελίστρι, Σάντσες και Κυριακόπουλος, αλλά και ο τιμωρημένος Σιώπης. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά και οι Τερζής (επιθετικός της Κ19 που πρόσφατα κλήθηκε στην Εθνική) και Γείτονας (τερματοφύλακας της Κ17).

Από την πλευρά της Στουρμ Γκρατς (25η, 4β.), η οποία έρχεται από την ήττα με 3-1 από τη Λίντσερ και το ηθικό στα… τάρταρα, καθώς μετράει 7 σερί παιχνίδια χωρίς νίκη, ο Γιούργκεν Ζάμουελ θα έχει διαθέσιμο τον Τσουκουανί, ενώ μοναδική απουσία είναι αυτή του επιθετικού Μπεγκάνοβιτς, ο οποίος έχει να αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα από τις αρχές Οκτωβρίου.

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: ROcknRolla*
On Field 27.11.25

ROcknRolla*

Η Ρεάλ του ζήτησε να τρέξει χωρίς αύριο -για να την πιάσει. Να σουτάρει δίχως αύριο. Και ο Ολυμπιακός τα έκανε. Μόνο που…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Μπάσκετ 27.11.25

Με νέα πρόσωπα για το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο η Εθνική Ελλάδας

Η Εθνική Ελλάδας ξεκινάει την πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την αναμέτρηση κόντρα στην Ρουμανία (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), με τον Βασίλη Σπανούλη να φτάνει στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Θλάση ο Λαφόν, πρόβλημα στον αστράγαλο ο Τσιριβέγια
Europa League 25.11.25

Παναθηναϊκός: Θλάση ο Λαφόν, πρόβλημα στον αστράγαλο ο Τσιριβέγια

Θλάση έχει υποστεί ο Αλμπάν Λαφόν, την ώρα που ο Πέδρο Τσιριβέγια αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο και αμφότεροι δεν προπονήθηκαν την Τρίτη με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς με Πανσερραϊκό, χάνει Στουρμ Γκρατς ο Σιώπης
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς με Πανσερραϊκό, χάνει Στουρμ Γκρατς ο Σιώπης

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς θα εκτίσει την λόγω καρτών τιμωρία του στο ματς της 11ης αγωνιστικής με τον Πανσερραϊκό, ενώ κάρτες συμπλήρωσε στο Europa League την Πέμπτη και ο Μανώλης Σιώπης.

Σύνταξη
Βελτιωμένες οι πιθανότητες πρόκρισης ΠΑΟΚ και Παναθηναικού, πτώση για την ΑΕΚ (pics)
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Βελτιωμένες οι πιθανότητες πρόκρισης ΠΑΟΚ και Παναθηναικού, πτώση για την ΑΕΚ (pics)

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός βελτίωσαν σημαντικά τις πιθανότητές πρόκρισής τους στο Europa League μετά τις νίκες της Πέμπτης, την ώρα που αυτές της ΑΕΚ στο Conference κατέγραψαν μικρή πτώση.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)
Europa League 07.11.25

Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)

Ιστορικό ήταν το ματς του ΠΑΟΚ με τη Γιουνγκ Μπόις για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αφού ο αρχηγός του «Δικεφάλου του Βορρά» πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας των παικτών με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές.

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Λιόν
Europa League 06.11.25

LIVE: Μπέτις – Λιόν

LIVE: Μπέτις – Λιόν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Λιόν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
