Μία από τις κύριες προτεραιότητες του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και του Στέφανου Κοτσόλη είναι η αναδιοργάνωση του τμήματος σκάουτινγκ του Παναθηναϊκού. Ο Φράνκο Μπαλντίνι αξιολόγησε ως ανεπαρκή και παρωχημένη τη δομή που είχε δημιουργήσει ο Γιάννης Παπαδημητρίου και εναπόκειται στους δύο νέους επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος να την ανασυγκροτήσουν. Τόσο στην επάνδρωση της, όσο και στα μέσα που χρησιμοποιεί. Το βέβαιο είναι ότι έχουν την έγκριση του Γιάννη Αλαφούζου να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις και την απαραίτητη χρηματοδότηση για να υποστηρίξουν το νέο σχέδιο δράσης.

Ο Κορόνα και ο Κοτσόλης αναμένεται να εξηγήσουν τουλάχιστον ένα μέρος της φιλοσοφίας τους, κατά την παρουσίαση τους την Παρασκευή. Προφανώς και δεν θα αποκαλύψουν τα πάντα, αφού ίσως να μην είναι απολύτως έτοιμοι ακόμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «In», δεν έχει οριστικοποιηθεί το νέο σχέδιο για την ανασυγκρότηση του δικτύου σκάουτινγκ. Οι Κορόνα και Κοτσόλης θα έχουν μία αναλυτική συζήτηση εντός των ημερών με τους Αλαφούζο, Μπενίτεθ και Μπουτσικάρη, θα συζητήσουν διάφορες και ιδέες και θα επιλέξουν ποιο μοντέλο ταιριάζει στις ανάγκες του Παναθηναϊκού.

#ValenciaCF ⚪⚫ El Secretario Técnico, fuera del Valencia CF como Corona ⚽El club anuncia la finalización de la relación contractual con Carmelo del Pozo, mano derecha de Coronahttps://t.co/cOgCKIAaVs pic.twitter.com/Mqm05TowGu — Superdeporte (@superdeporte_es) November 26, 2025

Μία διεξοδική συζήτηση είναι επιβεβλημένη, διότι αυτή τη φορά θα πραγματοποιηθεί με τους σωστούς όρους. Η πρόθεση της διοίκησης του Τριφυλλιού δεν είναι να προσλάβει απλώς ένα πρόσωπο με ένα αόριστο πλάνο. Όπως συνέβαινε κατά κόρον στο παρελθόν…

Αντιθέτως, οι Κοτσόλης και Κορόνα θα αποφασίσουν πρώτα τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος και μετά θα επιλέξουν τα πρόσωπα. Ούτως ώστε να έχουν το προφίλ των συνεργατών που χρειάζονται, για να έρθουν οι άνθρωποι που ταιριάζουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο Κορόνα δεν έχει προχωρήσει σε προεργασία για το ζήτημα.

Το σενάριο με τον Καρμέλο ντελ Πότσο

Στο μεταξύ, η Βαλένθια ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεργασίας με τον Καρμέλο ντελ Πότσο. Ήταν το «δεξί χέρι» του Κορόνα στη διοίκηση και είχε την ιδιότητα του τεχνικού γραμματέα. Το χαρτοφυλάκιο του Πότσο περιλάμβανε το σκάουτινγκ και την τελική αξιολόγηση των μεταγραφών.

Συγκεκριμένα, ο Πότσο κατέθεσε εισήγηση για τους ποδοσφαιριστές που είχαν ξεχωρίσει από τους σκάουτς και απασχολούσαν προς απόκτηση. Έκρινε εάν η αξία τους δικαιολογούσε τα χρήματα που θα δαπανούσε η Βαλένθια και εάν τα χαρακτηριστικά τους ήταν συμβατά με το στυλ της ομάδας.

Προ ημερών, η ιστοσελίδα «Superdeporte» έγραψε ότι ο Κορόνα έχει προτείνει σε συνεργάτη του στη Βαλένθια, να δουλέψουν μαζί στον Παναθηναϊκό. Δεν είχε κατονομαστεί ο Πότσο, όμως η περιγραφή υποδείκνυε τον πρώην τεχνικό γραμματέα. Προς το παρόν, η πιθανότητα πρόσληψης του Πότσο στον Παναθηναϊκό δεν επιβεβαιώνεται.