Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
26.11.2025 | 11:28
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
Ο Γερμανός Σρέντερ σφυρίζει στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 26 Νοεμβρίου 2025 | 11:03

Ο Γερμανός Σρέντερ σφυρίζει στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές που ορίστηκαν για τα παιχνίδια της 12ης αγωνιστικής της Super League, με τον Ρόμπερτ Σρέντερ να σφυρίζει στο ντέρμπι της Λεωφόρου.

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Από τα παιχνίδια ξεχωρίζει το ντέρμπι της Λεωφόρου, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, όπου εκεί ορίστηκε ένα γνώριμο πρόσωπο για την Ένωση. Ο λόγος για τον Ρόμπερτ Σρέντερ.

Ο Γερμανός διαιτητής έχει ξανασφυρίξει παιχνίδι των «κιτρινόμαυρων» στο παρελθόν, συγκεκριμένα την ήττα από τον ΠΑΟΚ με 3-2 στα πλέι-οφ του πρωταθλήματος του 2024 στην Τούμπα, αλλά και στην ήττα με 1-0 από τη Νόα το περσινό καλοκαίρι στα προκριματικά του Conference League.

Μαζί με τον Σρέντερ ορίστηκαν οι Ράφαελ Ρόμπερτι Φόλτιν και Γιαν Κλέμενς Νίτσελ-Πίτερσεν, ενώ τέταρτος θα είναι ο Ματσούκας. Στο VAR ορίστηκε ο Γιόχαν Φάιφερ, με βοηθό του τον Ζαμπαλά. Στο γήπεδο θα βρίσκεται και ο Στέφαν Λανουά, ως παρατηρητής του αγώνα.

Στο Αγρίνιο και το παιχνίδι του Παναιτωλικού με τον Ολυμπιακό, ορίστηκε ο Τσακαλίδης, με βοηθούς τους Νικολακάκη και Κόλλια, ενώ τέταρτος θα είναι ο Κόκκινος. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ευαγγέλου, με βοηθό τον Πουλικίδη. Στο Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ θα σφυρίξει ο Σιδηρόπουλος, με βοηθούς τους Κωστάρα και Αρμακόλα, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Τσετσίλας. Φωτιάς στο VAR, με βοηθό τον Κατοίκο.

Ο ορισμός του Σρέντερ και οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής της Super League

30/11/2025 – 17:00 — ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923 – ASTERAS AKTOR FC

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Βοηθοί: Πέτρος Πάτρας (Μακεδονίας), Αθανάσιος Κλεπέτσανης (Κορινθίας)

4ος: Κωνσταντίνος Ανδριανός (Αχαΐας)

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

AVAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Παρατηρητής: Δημήτριος Κύρκος (Θεσπρωτίας)

30/11/2025 – 17:00 — Γήπεδο ΓΠΣ Παναιτωλικού

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Βοηθοί: Βασίλειος Νικολακάκης (Λασιθίου), Αθανάσιος Κόλλιας (Ηπείρου)

4ος: Γεώργιος Κόκκινος (Χαλκιδικής)

VAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)

Παρατηρητής: Σταύρος Μάνταλος (Καβάλας)

30/11/2025 – 19:00 — Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωστάρας (Αιτωλοακαρνανίας), Ισίδωρος Αρμακόλας (Κυκλάδων)

4ος: Κωνσταντίνος Τσετσίλας (Γρεβενών)

VAR: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Παρατηρητής: Βασίλειος Τερόβιτσας (Αιτωλοακαρνανίας)

30/11/2025 – 21:00 — “Απόστολος Νικολαΐδης”

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΕΚ

Διαιτητής: Robert Schröder (ΕΠΟ)

Βοηθοί: Rafael Robert Foltyn (ΕΠΟ), Jan Clemens Neitzel Petersen (ΕΠΟ)

4ος: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)

VAR: Johann Pfeifer (ΕΠΟ)

AVAR: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Παρατηρητής: Stéphane Lannoy (ΕΠΟ)

29/11/2025 – 17:30 — Παγκρήτιο Στάδιο

ΟΦΗ 1925 – ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Βοηθοί: Χρήστος Κορωνάς (Πειραιώς), Θωμάς Βαλιώτης (Λάρισας)

4ος: Κωνσταντίνος Τικοζόγλου (Μακεδονίας)

VAR: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)

AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)

Παρατηρητής: Ελένη Κυρίου (Αρκαδίας)

29/11/2025 – 19:30 — Κλεάνθης Βικελίδης

ΑΡΗΣ – ΛΑΡΙΣΑ

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

Βοηθοί: Γεώργιος Στεφάνης (Καρδίτσας), Αλέξανδρος Μπαλιάκας (Κοζάνης)

4ος: Γεώργιος Μπαλαχούτης (Πειραιώς)

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

AVAR: Ελένη Αντωνίου (Αχαΐας)

Παρατηρητής: Γεώργιος Μπίκας (Χαλκιδικής)

29/11/2025 – 19:30 — Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Βοηθοί: Άγγελος Κολλιάκος (Αθηνών), Αχιλλέας Νικζάς (Λάρισας)

4ος: Ιωάννης Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων)

VAR: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

AVAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Παρατηρητής: Αθανάσιος Μπριάκος (Ηπείρου)

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
