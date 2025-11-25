Οι διαιτητές των ευρωπαϊκών αγώνων Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Οι ελληνικές ομάδες ετοιμάζονται για άλλη μία ευρωπαϊκή βραδιά. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ και ο ΠΑΟΚ την Μπραν στην Τούμπα για την 5η αγωνιστική του Europa League, ενώ η ΑΕΚ φιλοξενείται από τη Φιορεντίνα για την 4η αγωνιστική του Conference League. Δύο ημέρες πριν τα παιχνίδια, η UEFA δημοσιοποίησε και τους διαιτητές της αγωνιστικής.

Ιταλός στον Παναθηναϊκό, Αυστριακός στον ΠΑΟΚ

Στο ΟΑΚΑ, ένα γνώριμο πρόσωπο θα σφυρίξει για τους «πράσινους», καθώς ορίστηκε ο Σιμόνε Σότσα, ο οποίος έχει οριστεί σε άλλα δύο παιχνίδια της ομάδας, με τελευταίο το Ρέιντζερς-Παναθηναϊκός 1-1 για τα προκριματικά του Champions League. Μαζί του θα βρίσκονται οι Νταβίντε Ιμπεριάλε και Καλέντ Μπάρι, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Λούκα Τσουφέρλι. Στο VAR θα είναι οι Βαλέριο Μαρίνι, Ντανιέλε Ντοβέρι.

Η… παράδοση με τους γνωστούς διαιτητές συνεχίζεται και στη Θεσσαλονίκη, καθώς για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπραν ορίστηκε ο Σάσα Στέγκεμαν. Ο Αυστριακός διαιτητής βρέθηκε πρόσφατα στη χώρα μας, καθώς είχε οριστεί για το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, στο οποίο ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε με 0-2. Παράλληλα, στο παρελθόν έχει σφυρίξει άλλα 4 παιχνίδια της ομάδας του ΠΑΟΚ, ένω έχει βρεθεί και σε ρόλο VAR σε άλλα δύο παιχνίδια.

Μαζί με τον Στέγκεμαν θα βρίσκονται οι Κρίστοφ Γκιουντς και Μάρκο Ακμέλερ, τέταρτος θα είναι ο Φλόριαν Μπατστνούμπερ, ενώ στο VAR οι επίσης συμπατριώτες του Πασκάλ Μέλερ και Μπέντζαμιν Κόρτους.

Ο Άγγλος Τζόουνς στο ματς της ΑΕΚ

Στο «Αρτέμιο Φράνκι», όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα, ο 38χρονος διαιτητής της Premier League, Ρόμπερτ Τζόουνς, θα αναλάβει το παιχνίδι. Ο διεθνής από το 2023 θα έχει για συνεργάτες τους Νιλ Ντέιβς και Γουέιντ Σμιθ, με τέταρτο τον Τόνι Χάρινγκτον. Στο VAR ορίστηκε ο Ντάρεν Ίνγκλαντ με βοηθό τον Τζέιμς Μπελ.