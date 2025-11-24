ΑΕΚ: Ξανά στην ευρωπαϊκή λίστα ο Ζίνι ενόψει Φιορεντίνα

Μετά από δύο μήνες απουσίας λόγω του σοβαρού τραυματισμού του ο Ζίνι επέστρεψε στη δράση και μάλιστα αποδείχθηκε καθοριστικός για την ΑΕΚ. Ο διεθνής φορ χάρισε τη νίκη στην ομάδα του κόντρα στον Άρη με τη δυνατή κεφαλιά από τη σέντρα του Μάνταλου, δείχνοντας πόσο πολύ έλειψε όλο αυτό το διάστημα από τους «κιτρινόμαυρους».

Ο Ζίνι υπολογίζεται μάλιστα κανονικά και για το ματς με τη Φιορεντίνα καθώς επέστρεψε στην ευρωπαϊκή λίστα. Θυμίζουμε πως ο Δικέφαλος είχε κάνει χρήση του νέου κανονισμού της UEFA και είχε αντικαταστήσει τον επιθετικό από την Ανγκόλα με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, εφόσον η απουσία του λόγω του τραυματισμού θα ξεπερνούσε τις 60 μέρες.

Τώρα όμως ο Ζίνι είναι καλά και έτσι παίρνει τη θέση του Λιούμπισιτς. Βέβαια ο Νίκολιτς δεν θα το χαρεί όσο θα ήθελε καθώς η ΑΕΚ χάνει μέχρι το τέλος του 2025 τον Φρανζί Πιερό που θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση μετά τον τραυματισμό του με την Αϊτή. Έτσι θα μείνει και πάλι με δύο επιθετικούς για τα οκτώ τελευταία ματς μέχρι τη διακοπή των γιορτών.

Ενόψει Φιορεντίνα στο UEFA Conference League θυμίζουμε πως δεν υπολογίζονται επίσης οι τραυματίες Ελίασον, Κουτέσα, αλλά και οι Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο που είναι εκτός λίστας. Ουκ ολίγα προβλήματα για τον Νίκολιτς που καλείται να βρει λύσεις κι ενώ την Κυριακή έρχεται και ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για το πρωτάθλημα.