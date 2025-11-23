ΑΕΚ – Άρης 1-0: «Λυτρωτής» Ζίνι για την «Ένωση» (vid)

Τρίτη σερί νίκη με 1-0 για την ΑΕΚ, αυτή τη φορά με λυτρωτή τον Ζίνι! Ο άσος από την Ανγκόλα επέστρεψε στη δράση μετά από πάνω από δύο μήνες απουσίας και χάρισε στην Ένωση ένα πολύτιμο τρίποντο απέναντι στον Άρη για την 11η αγωνιστική της Super League που την κρατά σε επαφή με την κορυφή, μία εβδομάδα πριν το ντέρμπι της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό.

Πώς ξεκίνησαν

Ο Στρακόσα ήταν στην εστία για την ΑΕΚ με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πένραϊς τετράδα στην άμυνα. Οι Μάνταλος, Πινέδα ήταν στα χαφ, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο στα άκρα της επίθεσης και οι Γιόβιτς, Ζίνι στην κορυφή, με τον Ανγκολέζο επιθετικό να επιστρέφει στη δράση μετά από δύο μήνες.

Για τον Άρη ο Διούδης ήταν στην εστία με τους Τεχέρο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ και Φαντιγκά στην άμυνα. Μόντσου, Ράτσιτς ξεκίνησαν στα χαφ, με τον Παναγίδη σε επιτελικό ρόλο, τους Πέρεθ, Αλφαρέλα εξτρέμ και φορ τον Μορόν.

Υπεροχή ΑΕΚ, δοκάρι ο Άρης

Στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου μέρους η ΑΕΚ ήταν κυρίαρχη και βρισκόταν διαρκώς γύρω και μέσα στην περιοχή του Άρη, με τους φιλοξενούμενους να δυσκολεύονται να κρατήσουν μπάλα, αλλά να έχουν ίσως και τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο 45λεπτο. Στο 33’ συγκεκριμένα ο Παναγίδης βρήκε χώρο έξω από την περιοχή της Ένωσης, έπιασε ένα σουτ, με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι του Στρακόσα.

Η ΑΕΚ από την άλλη, είχε μία ευκαιρία με κεφαλιά του Γιόβιτς στο 17’ και άλλη μία με κακό πλασέ του Ρότα από θέση βολής στο 31’, αλλά για ακόμη μία φορά ήταν φλύαρη. Έφτανε με άνεση στην αντίπαλη περιοχή, αλλά εκεί πάντα κάτι γινόταν λάθος και έτσι δεν είχαμε σκορ στο ημίχρονο.

Κυρίαρχη ΑΕΚ, λυτρωτής Ζίνι

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, μία για κάθε ομάδα. Στο 49’ ο Στρακόσα νίκησε από κοντά τον Πέρεθ σε φάση που αδράνησε ο Πενράις και στο 57’ ο Διούδης νίκησε σε τετ α τετ τον Γιόβιτς. Ενδιάμεσα είχε αποχωρήσει με σοβαρό τραυματισμό ο Αλφαρέλα που χτύπησε σε μία ανύποπτη φάση μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ.

Στο 66’ η Ένωση ισοφάρισε στα δοκάρια όταν ο Ρέλβας έπιασε τρομερό γυριστό μέσα από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο. Δύο λεπτά μετά ο Ρότα βρήκε αμαρκάριστο τον Ζοάο Μάριο μέσα στην περιοχή, αλλά ο Πορτογάλος σούταρε ψηλά. Στο 75’ ήταν σειρά του Γιόβιτς να πιάσει ένα άστοχο σουτ και στο 77’ ήρθε η λύση για την ΑΕΚ.

Ο Μάνταλος έκανε γλυκιά σέντρα στην καρδιά της άμυνας του Άρη και ο Ζίνι με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0 γιορτάζοντας με τον καλύτερο τρόπο την επιστροφή του στη δράση. Μέχρι το φινάλε δεν υπήρχε άλλη ευκαιρία, με τον Άρη στα τελευταία λεπτά να ψάχνει ένα γκολ με ανορθόδοξο τρόπο, αλλά να μην απειλεί.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Ζίνι έδωσε τη λύση και έδειξε αμέσως πόσο έλειψε στην ΑΕΚ όλο αυτό το διάστημα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η ποιότητα του Μάνταλου άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη για την ΑΕΚ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Είτε έπαιξε είτε όχι, ένα και το αυτό για τον Μορόν.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Καλή διαιτησία από τον Όσμερς που είχε ένα εύκολο ματς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR

ΣΚΟΡΕΡ:

Ζίνι (77′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς (67′ Πήλιος), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μάνταλος (83′ Μαρίν), Πινέδα, Καλοσκάμης (67′ Κοϊτά), Ζοάο Μάριο (78′ Γκατσίνοβιτς), Ζίνι (83′ Γκρούγιτς), Γιόβιτς

Αρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ (46′ Ρόουζ), Φαντιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης (78′ Μορουτσάν), Πέρεθ (78′ Γιαννιώτας), Αλφαρέλα (55′ Ροντρίγκες), Μορόν

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (30/11, 21:00)

Άρης – ΑΕΛ (29/11, 19:30)