ΑΕΚ – Άρης: Οι φάσεις της «Ένωσης» στο πρώτο ημίχρονο (vid)
Δείτε βίντεο από τις φάσεις της η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο από το παιχνίδι με τον Άρη στην ΟΠΑΠ Αρένα.
Χωρίς γκολ (0-0) ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι ΑΕΚ – Άρης στην OPAP Arena για την 11η αγωνιστική της Super League.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε την υπεροχή και την κατοχή της μπάλας και δημιούργησε 4-5 φάσεις, όχι όμως την πολύ μεγάλη ευκαιρία.
Συγκεκριμένα απείλησε δύο φορές με τον Πίνέδα στο 7′ και το 15′, στο 11′ με τον Μάνταλο, στο 17′ με κεφαλιά του Γιόβιτς και στο 31′ με τον Ρότα. Επίσης ένα καλό σουτ από μακριά είχε και ο Καλοσκάμης.
Δείτε παρακάτω τις φάσεις της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Άρη
