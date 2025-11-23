ΑΕΚ – Άρης: Στο δοκάρι το δυνατό σουτ του Παναγίδη (vid)

Μια… ανάσα από το γκολ έφτασε ο Παναγίδης στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης του Άρη με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, για την 11η αγωνιστική της Super League.

Ο νεαρός άσος της ομάδας της Θεσσαλονίκης βρέθηκε στην περιοχή της ΑΕΚ και σούταρε δυνατά, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Στρακόσα.

Δείτε τη φάση:

Οι γηπεδούχοι στάθηκαν τυχεροί, σε αντίθεση με τον νεαρό άσο του Άρη που έφτασε πολύ κοντά στο γκολ, αλλά τελικά είδε την μπάλα να καταλήγει στο δοκάρι.