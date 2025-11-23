ΑΕΚ – Άρης: Στο δοκάρι το δυνατό σουτ του Παναγίδη (vid)
Στο 33’ ο Παναγίδης δοκίμασε το πόδι του, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Στρακόσα.
- Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Το κλίμα μυρίζει «μπαρούτι»
- Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας
- Πεσμένες στον δρόμο από αλκοόλ δύο 14χρονες στην Καλαμαριά - Πήραν βότκα και ρετσίνα από μίνι μάρκετ
- Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης
Μια… ανάσα από το γκολ έφτασε ο Παναγίδης στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης του Άρη με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, για την 11η αγωνιστική της Super League.
Ο νεαρός άσος της ομάδας της Θεσσαλονίκης βρέθηκε στην περιοχή της ΑΕΚ και σούταρε δυνατά, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Στρακόσα.
Δείτε τη φάση:
Οι γηπεδούχοι στάθηκαν τυχεροί, σε αντίθεση με τον νεαρό άσο του Άρη που έφτασε πολύ κοντά στο γκολ, αλλά τελικά είδε την μπάλα να καταλήγει στο δοκάρι.
- ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη
- Χιμένεθ: «Φάση κλειδί του Πέρεθ, αν έπεφτε, θα ήταν πέναλτι και αποβολή»
- Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»
- Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
- Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)
- Τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης: Κοριτσάκι 2 ετών έφυγε από τη ζωή ξαφνικά στην αγκαλιά της μητέρας του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις